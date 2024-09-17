На Запорожье прогремели взрывы, - Федоров

Вечером 17 сентября в Запорожской области прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По информации главы ОвА, первый взрыв прогремел в 21:27, второй - в 21:33.

Ранее Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области

Кроме того сообщалось, что сегодня вечером российские войска запустили по Украине "Шахеды".

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