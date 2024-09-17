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На Запорожье прогремели взрывы, - Федоров

У Запорізькій області пролунали вибухи (фото ілюстративне)

Вечером 17 сентября в Запорожской области прогремели взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По информации главы ОвА, первый взрыв прогремел в 21:27, второй - в 21:33.

Ранее Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области

Кроме того сообщалось, что сегодня вечером российские войска запустили по Украине "Шахеды".

Читайте также: РФ ударила КАБами по Киевскому району Харькова: 7 человек пострадали, в том числе 4 спасателя (обновлено)

Автор: 

взрыв (6749) Запорожская область (3086)


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Топ комментарии
+3
Обыкновенный бандит и вор.
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17.09.2024 22:12
+1
10 кабів😱😱😱
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17.09.2024 22:44
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до двох тілкьи считать вміє
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17.09.2024 21:47 Ответить
Вибухів було кілька та відбулись вони двома "серіями". Десь на околиці міста.
А цей Федоров ну дуже дивна людина ... м'яко кажучи і погляд у нього якийсь специфічний.
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17.09.2024 21:59 Ответить
Обыкновенный бандит и вор.
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17.09.2024 22:12 Ответить
10 кабів😱😱😱
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17.09.2024 22:44 Ответить
https://x.com/i/status/1835580927314923666 а тем временем в Белгороде пока не понимают что происходит
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17.09.2024 22:25 Ответить
До Харкова Гради ще не дістають ?
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17.09.2024 22:55 Ответить
боюсь навіть запитати - вас забанили на гуглмап, і залишили тількі Цензорнет?
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17.09.2024 23:34 Ответить
ви думаєте я буду вивчати дальність і відстань, коли можна запитати

це ж ви шалено лазите по картах шукаючи підстанції
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17.09.2024 23:40 Ответить
по перше, я не лажу по картам, і не шукаю, бо всі координати всіх ПС на росії аж до далекого сходу у мене ще на початку широкомасштабного вторгнення є просто на списку. Якщо мене цікавить конкретна ПС, то просто ввожу координати у гугл-мап.
По друге, від Шевченківського району Харкова до кордону тридцять кілометрів. Дальність ураження РСЗВ 9К51 макимум до 30 кілометрів певними різновидами снарядів. До кордонів іх ніхто тягнути не буде, бо там час життя РСЗВ буде вимірюватись десятком хвилин після виявлення. Всі гради на фронтах окупованої частини України.
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18.09.2024 00:09 Ответить
А чому не Шмигаль, це трактує та доповідає??
Можливо, він ні рилом, ні вухом про це??
Чи, єрмак з ОПУ мєнєнджарами, анафему наклали, на цілого Прем'єр міністра України!?!?
Дорулювався до мовчання, мабуть, федоров підробляє, на виступах!!
Видно, він не отримує зарплатні, погодився на посаду по-чорному, заради запису у трудовій… в Секретаріаті КМУ ??
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17.09.2024 22:46 Ответить
 
 