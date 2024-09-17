На Запорожье прогремели взрывы, - Федоров
Вечером 17 сентября в Запорожской области прогремели взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По информации главы ОвА, первый взрыв прогремел в 21:27, второй - в 21:33.
Ранее Федоров предупреждал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области
Кроме того сообщалось, что сегодня вечером российские войска запустили по Украине "Шахеды".
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+3 Alex Asd
показать весь комментарий17.09.2024 22:12
+1 vita gunesh
показать весь комментарий17.09.2024 22:44
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А цей Федоров ну дуже дивна людина ... м'яко кажучи і погляд у нього якийсь специфічний.
це ж ви шалено лазите по картах шукаючи підстанції
По друге, від Шевченківського району Харкова до кордону тридцять кілометрів. Дальність ураження РСЗВ 9К51 макимум до 30 кілометрів певними різновидами снарядів. До кордонів іх ніхто тягнути не буде, бо там час життя РСЗВ буде вимірюватись десятком хвилин після виявлення. Всі гради на фронтах окупованої частини України.
Можливо, він ні рилом, ні вухом про це??
Чи, єрмак з ОПУ мєнєнджарами, анафему наклали, на цілого Прем'єр міністра України!?!?
Дорулювався до мовчання, мабуть, федоров підробляє, на виступах!!
Видно, він не отримує зарплатні, погодився на посаду по-чорному, заради запису у трудовій… в Секретаріаті КМУ ??