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У Запорізькій області пролунали вибухи, - Федоров

У Запорізькій області пролунали вибухи (фото ілюстративне)

Ввечері 17 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією глави ОВА, перший вибух пролунав о 21:27, другий - о 21:33.

Раніше Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області

Окрім того повідомлялось, що сьогодні ввечері російські війська запустили по Україні "Шахеди".

Читайте: Окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Автор: 

вибух (4461) Запорізька область (3608)


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Топ коментарі
+3
Обыкновенный бандит и вор.
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17.09.2024 22:12
+1
10 кабів😱😱😱
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17.09.2024 22:44
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до двох тілкьи считать вміє
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17.09.2024 21:47 Відповісти
Вибухів було кілька та відбулись вони двома "серіями". Десь на околиці міста.
А цей Федоров ну дуже дивна людина ... м'яко кажучи і погляд у нього якийсь специфічний.
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17.09.2024 21:59 Відповісти
Обыкновенный бандит и вор.
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17.09.2024 22:12 Відповісти
10 кабів😱😱😱
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17.09.2024 22:44 Відповісти
https://x.com/i/status/1835580927314923666 а тем временем в Белгороде пока не понимают что происходит
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17.09.2024 22:25 Відповісти
До Харкова Гради ще не дістають ?
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17.09.2024 22:55 Відповісти
боюсь навіть запитати - вас забанили на гуглмап, і залишили тількі Цензорнет?
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17.09.2024 23:34 Відповісти
ви думаєте я буду вивчати дальність і відстань, коли можна запитати

це ж ви шалено лазите по картах шукаючи підстанції
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17.09.2024 23:40 Відповісти
по перше, я не лажу по картам, і не шукаю, бо всі координати всіх ПС на росії аж до далекого сходу у мене ще на початку широкомасштабного вторгнення є просто на списку. Якщо мене цікавить конкретна ПС, то просто ввожу координати у гугл-мап.
По друге, від Шевченківського району Харкова до кордону тридцять кілометрів. Дальність ураження РСЗВ 9К51 макимум до 30 кілометрів певними різновидами снарядів. До кордонів іх ніхто тягнути не буде, бо там час життя РСЗВ буде вимірюватись десятком хвилин після виявлення. Всі гради на фронтах окупованої частини України.
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18.09.2024 00:09 Відповісти
А чому не Шмигаль, це трактує та доповідає??
Можливо, він ні рилом, ні вухом про це??
Чи, єрмак з ОПУ мєнєнджарами, анафему наклали, на цілого Прем'єр міністра України!?!?
Дорулювався до мовчання, мабуть, федоров підробляє, на виступах!!
Видно, він не отримує зарплатні, погодився на посаду по-чорному, заради запису у трудовій… в Секретаріаті КМУ ??
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17.09.2024 22:46 Відповісти
 
 