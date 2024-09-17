У Запорізькій області пролунали вибухи, - Федоров
Ввечері 17 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За інформацією глави ОВА, перший вибух пролунав о 21:27, другий - о 21:33.
Раніше Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області
Окрім того повідомлялось, що сьогодні ввечері російські війська запустили по Україні "Шахеди".
Топ коментарі
+3 Alex Asd
показати весь коментар17.09.2024 22:12
+1 vita gunesh
показати весь коментар17.09.2024 22:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А цей Федоров ну дуже дивна людина ... м'яко кажучи і погляд у нього якийсь специфічний.
це ж ви шалено лазите по картах шукаючи підстанції
По друге, від Шевченківського району Харкова до кордону тридцять кілометрів. Дальність ураження РСЗВ 9К51 макимум до 30 кілометрів певними різновидами снарядів. До кордонів іх ніхто тягнути не буде, бо там час життя РСЗВ буде вимірюватись десятком хвилин після виявлення. Всі гради на фронтах окупованої частини України.
Можливо, він ні рилом, ні вухом про це??
Чи, єрмак з ОПУ мєнєнджарами, анафему наклали, на цілого Прем'єр міністра України!?!?
Дорулювався до мовчання, мабуть, федоров підробляє, на виступах!!
Видно, він не отримує зарплатні, погодився на посаду по-чорному, заради запису у трудовій… в Секретаріаті КМУ ??