У Запорізькій області пролунали вибухи, - Федоров

Ввечері 17 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією глави ОВА, перший вибух пролунав о 21:27, другий - о 21:33.

Раніше Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області

Окрім того повідомлялось, що сьогодні ввечері російські війська запустили по Україні "Шахеди".

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