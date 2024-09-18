Рашисты массированно ударили КАБами в 15 км от Запорожья. Такого не было последние 5 месяцев, - ОВА

Российские оккупанты впервые за последние 4-5 месяцев применили по населенным пунктам Запорожской области управляемые авиабомбы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Комментируя массированный удар КАБами по территории Камышевасской громады, он отметил, что это была "необычная активизация" врага.

Такого не было последние четыре-пять месяцев. Враг не обстреливал КАБами прифронтовые населенные пункты Запорожской области", - отметил Федоров.

Глава ОВА рассказал, что рашисты выпустили по меньшей мере восемь КАБов по Камышеваской громаде. Она расположена буквально в 15-20 км от областного центра.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 17 сентября оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область. В результате атаки погибли два человека.