РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13888 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 992 3

Рашисты массированно ударили КАБами в 15 км от Запорожья. Такого не было последние 5 месяцев, - ОВА

Запорізька ОВА про російський удар КАБами ввечері 17 вересня 

Российские оккупанты впервые за последние 4-5 месяцев применили по населенным пунктам Запорожской области управляемые авиабомбы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Комментируя массированный удар КАБами по территории Камышевасской громады, он отметил, что это была "необычная активизация" врага.

Такого не было последние четыре-пять месяцев. Враг не обстреливал КАБами прифронтовые населенные пункты Запорожской области", - отметил Федоров.

Глава ОВА рассказал, что рашисты выпустили по меньшей мере восемь КАБов по Камышеваской громаде. Она расположена буквально в 15-20 км от областного центра.

Также читайте: Оккупанты массированно атаковали Запорожскую область: двое погибших и пятеро раненых

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что вечером 17 сентября оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область. В результате атаки погибли два человека.

Автор: 

обстрел (27165) Запорожская область (3086) Федоров Иван (467) КАБ (356)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что то не слышно ни блуждающих Петриотов ни F-16. Тупо дали отмашку на уничтожение наших позиций и городов КАБами и ракетами.
показать весь комментарий
18.09.2024 10:50 Ответить
вазілінський, закрий небо над Запоріжжям.
показать весь комментарий
18.09.2024 10:50 Ответить
Шо ви носитесь з цим Запоріжжям, Покровськом, Нікополем, Часів Яром, Вугледаром.??? Головний напрямок дій, всі сили, техніка на дєрєвню ******** серед боліт курська.
показать весь комментарий
18.09.2024 10:58 Ответить
 
 