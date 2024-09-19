Міський голова Житомира Сухомлин достроково склав повноваження

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин достроково склав повноваження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідне рішення ухвалене на позачерговій сесії Житомирської міської ради.

"Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Поки що не можу сказати, у зв'язку з чим воно приймається. Наступного тижня вже зможу більше сказати... Неодноразово в інтерв’ю і на виборах я казав, що не хочу назавжди залишатися міським головою, тому що іноді втрачаєш мотивацію, і точно ти не найрозумніший в цьому місті. Але дуже було важливо робити те, чого до тебе ніхто не робив", - сказав Сухомлин.

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У коментарі журналістам мер зазначив, що збирався йти в ЗСУ, пройшов ВЛК, ТЦК та СП, але не отримав погодження від Генштабу, тому йому надійшла інша пропозиція.

"Коли я йшов на цю посаду, у мене було бажання працювати, аби Житомир був першим. Сьогодні Житомир – перший із заміни вуличного освітлення, місто було першим із невідключень електроенергії під час повномасштабної війни. За різними рейтингами наше місто лідирує за рівнем підтримки ЗСУ. У Житомирі найнижчі втрати в тепломережі в Україні. Ми першими запровадили електронний квиток. Це дуже складна робота і були помилки, адже вони є в тих, хто робить", - сказав Сухомлин.

Мер додав, що його сім’я залишається в Житомирі.

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Депутати міськради підтримали дострокове припинення повноважень мера.

Нагадаємо, Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.