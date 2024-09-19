УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11771 відвідувач онлайн
Новини
7 145 24
Житомир (564) мер (501)

Міський голова Житомира Сухомлин достроково склав повноваження

Сухомлин склав повноваження

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин достроково склав повноваження.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Укрінформ, відповідне рішення ухвалене на позачерговій сесії Житомирської міської ради.

"Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Поки що не можу сказати, у зв'язку з чим воно приймається. Наступного тижня вже зможу більше сказати... Неодноразово в інтерв’ю і на виборах я казав, що не хочу назавжди залишатися міським головою, тому що іноді втрачаєш мотивацію, і точно ти не найрозумніший в цьому місті. Але дуже було важливо робити те, чого до тебе ніхто не робив", - сказав Сухомлин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Центр рекрутингу розпочав роботу в Житомирі. ФОТОрепортаж

У коментарі журналістам мер зазначив, що збирався йти в ЗСУ, пройшов ВЛК, ТЦК та СП, але не отримав погодження від Генштабу, тому йому надійшла інша пропозиція.

"Коли я йшов на цю посаду, у мене було бажання працювати, аби Житомир був першим. Сьогодні Житомир – перший із заміни вуличного освітлення, місто було першим із невідключень електроенергії під час повномасштабної війни. За різними рейтингами наше місто лідирує за рівнем підтримки ЗСУ. У Житомирі найнижчі втрати в тепломережі в Україні. Ми першими запровадили електронний квиток. Це дуже складна робота і були помилки, адже вони є в тих, хто робить", - сказав Сухомлин.

Мер додав, що його сім’я залишається в Житомирі.

Читайте: Житомирська ОДА замовила реконструкцію дитячої лікарні в обласному центрі за 361 млн грн. Проєктувала компанія сина Гринкевича, - ЗМІ

Депутати міськради підтримали дострокове припинення повноважень мера.

Нагадаємо, Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
У 1988 році вступив до Харківського вищого танкового командного училища, яке закінчив з відзнакою.
Активний учасник першого майдану 2004 року. Під час подій в листопаді 2013 року з перших днів брав активну участь у Євромайдані.

ЗЄлєнь заїла ?
показати весь коментар
19.09.2024 19:41
+24
Нaйпотужніший бригa всіх чaсів Зе винудив нормaльну людину піти з посaди, бо він портить його рейтинг, бaч нaдумaв встновити міні ТЕС, одну, з 96-ти які подaрувaли пaртнери. Нізя, мaв би скaзaти, що це зробив під чутким керівництвом Зебілa, от тоді і мaрaфон крутив би його і нaгороду отримaв. A тaк.
показати весь коментар
19.09.2024 19:47
+17
цікаво почути думку житомирян...кажуть один з небагатьох притомних людей у владі...
показати весь коментар
19.09.2024 19:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У 1988 році вступив до Харківського вищого танкового командного училища, яке закінчив з відзнакою.
Активний учасник першого майдану 2004 року. Під час подій в листопаді 2013 року з перших днів брав активну участь у Євромайдані.

ЗЄлєнь заїла ?
показати весь коментар
19.09.2024 19:41 Відповісти
Думаю, це не секрет, що зелень з"їдає всіх хто не з їхньої банди, а потім ставить 100% своїх щоб зручніше було красти. До того ж не треба забувати, що вони готуються до наступних виборів, тому їм потрібен повний контроль на всіх рівнях.
показати весь коментар
19.09.2024 20:35 Відповісти
цікаво почути думку житомирян...кажуть один з небагатьох притомних людей у владі...
показати весь коментар
19.09.2024 19:43 Відповісти
Толковий дядько
показати весь коментар
19.09.2024 20:06 Відповісти
Так і є,стояв поруч в лютому 22 на майдані Корольова в Жт,тобто перед облрадою, де закрився регіанальний Рижук,який невдовзі втік,а по нам стріляли менти чи хз хто,в чорнім камуфляжі...Відтоді Сухомлин став в.о. мера Жт,а потім таки обраним,двічі.Шкода,хз хто чи скоріше що прийде за ним, чергове рижукове...бо вся країна запроданці,як факт от 😔
показати весь коментар
19.09.2024 20:10 Відповісти
З його допомогою запрацювала система де на сайті можна замовити деталі і інструкцію по зборці, і дрони відправляти в бригаду яку там же і обереш на сайті
показати весь коментар
19.09.2024 22:13 Відповісти
Нaйпотужніший бригa всіх чaсів Зе винудив нормaльну людину піти з посaди, бо він портить його рейтинг, бaч нaдумaв встновити міні ТЕС, одну, з 96-ти які подaрувaли пaртнери. Нізя, мaв би скaзaти, що це зробив під чутким керівництвом Зебілa, от тоді і мaрaфон крутив би його і нaгороду отримaв. A тaк.
показати весь коментар
19.09.2024 19:47 Відповісти
Звичайне усунення справжніх патріотів ригами.
показати весь коментар
19.09.2024 19:48 Відповісти
Зебилами, хоча різниця не велика.
показати весь коментар
19.09.2024 22:42 Відповісти
Міністром йде? Чи послом?
показати весь коментар
19.09.2024 19:52 Відповісти
Мэр Житомира переходит в Кабмин на должность главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, - https://www.zhitomir.info/news_223474.html местные СМИ
показати весь коментар
19.09.2024 19:58 Відповісти
щас ?
чи потім, при Гетьмані ?
показати весь коментар
19.09.2024 20:00 Відповісти
чесну людину поставлять рулити ось таким:

показати весь коментар
19.09.2024 20:03 Відповісти
місцеві ЗМІ поширюють інформацію російською?
показати весь коментар
19.09.2024 21:55 Відповісти
Непоганий мер
показати весь коментар
19.09.2024 19:54 Відповісти
був....
показати весь коментар
19.09.2024 20:05 Відповісти
Циничная и брехливая гнида этот Сухомлин. Я бы ещё на него и уголовное дело завёл. Как один из примеров - на ровном месте во время войны поднял аренду земли для еле дышащего бизнеса в Житомире в несколько раз. Гори а аду...
показати весь коментар
19.09.2024 20:06 Відповісти
А що там з "єлє дишащєй Украиной"??? Вас,Киев, все влаштовує?
показати весь коментар
19.09.2024 20:18 Відповісти
Самий адекватний і професійний мер нашої Жетешки ,за всіх мерів 😔..хз що там далі буде,чергове шелудченко,куди не достучатись..ну і де вона нонє,ага, в Швейцарії, у власних маєтках
показати весь коментар
19.09.2024 20:07 Відповісти
POHUY буде в.о.
показати весь коментар
19.09.2024 20:24 Відповісти
Невже до війська піде, і решта державних діячів також приєднаються до ЗСУ?
показати весь коментар
19.09.2024 20:31 Відповісти
Сергей Киев х**ло-бот ?
показати весь коментар
19.09.2024 20:31 Відповісти
Найкращий й патріотичний мер серед всіх,які були в Житомирі. Але після 24.02.2022р. проти Зе-кодла шансів у Сухомліна не було.Робив все для допомоги ЗСУ! Дяка й повага за це! Але... Як кажуть-"посадили на "золотий"ціпок."
показати весь коментар
19.09.2024 20:49 Відповісти
 
 