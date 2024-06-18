Центр рекрутингу розпочав роботу в Житомирі. ФОТОрепортаж
Центр військового рекрутингу розпочав роботу в Житомирі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Житомирської міськради.
Щодня, окрім неділі, у центрі працюватимуть 6 представників різних військових частин: це бійці 95-ї бригади, 132-го окремого розвідувального батальйону та 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ, окремого батальйону безпілотних систем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та підрозділ Національної гвардії України.
Заступник міського голови Олег Смаль заявив, що у центрі рекрутингу не вручають повісток.
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Дитина дивиться на тебе, ніби як і все супер, але якось відчуває в глибині душі, що десь її добре *******
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Зате дорогою до цього чудо-центру на раз-два