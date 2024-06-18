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Центр рекрутингу розпочав роботу в Житомирі. ФОТОрепортаж

Центр військового рекрутингу розпочав роботу в Житомирі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Житомирської міськради.

Щодня, окрім неділі, у центрі працюватимуть 6 представників різних військових частин: це бійці 95-ї бригади, 132-го окремого розвідувального батальйону та 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ, окремого батальйону безпілотних систем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та підрозділ Національної гвардії України.

Заступник міського голови Олег Смаль заявив, що у центрі рекрутингу не вручають повісток.

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У Житомирі відкрили центр рекрутингу
У Житомирі відкрили центр рекрутингу
У Житомирі відкрили центр рекрутингу

Автор: 

Житомир (578) Рекрутинг (146)


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18.06.2024 15:52 Відповісти
А де на фото черги бажаючих?)))
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18.06.2024 15:52 Відповісти
Це як шестирічній дитині кажеш - тепер ти дорослий і сам уже можеш ухвалювати рішення і робити їх, а не за татовою вказівкою. Тепер ти сам будеш лягати о 22.00, вставати о 07.30, сам одягатися, сам мити за собою тарілку і сам вимикати планшет після години мультиків

Дитина дивиться на тебе, ніби як і все супер, але якось відчуває в глибині душі, що десь її добре *******
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18.06.2024 17:40 Відповісти
ну і який в цьому сенс.. людині там дадуть рекомендаційний лист, ну а центр підготовки на полігоні розподілить ресурс туди куди захоче.
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18.06.2024 16:04 Відповісти
Навіщо це?
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18.06.2024 16:18 Відповісти
Заступник міського голови Олег Смаль заявив, що у центрі рекрутингу не вручають повісток.
=======
Зате дорогою до цього чудо-центру на раз-два
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18.06.2024 17:35 Відповісти
Я в черзі за цим, якшо шо...

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18.06.2024 19:55 Відповісти
 
 