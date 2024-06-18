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Центр рекрутинга начал работу в Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ

Центр военного рекрутинга начал работу в Житомире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.

Ежедневно, кроме воскресенья, в центре будут работать 6 представителей различных воинских частей: это бойцы 95-й бригады, 132-го отдельного разведывательного батальона и 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ, отдельного батальона беспилотных систем Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ и подразделение Национальной гвардии Украины.

Заместитель городского головы Олег Смаль заявил, что в центре рекрутинга не вручают повесток.

Также читайте: Уже 7,4 тысячи человек обратились в рекрутинговые центры, - Минобороны

У Житомирі відкрили центр рекрутингу
У Житомирі відкрили центр рекрутингу
У Житомирі відкрили центр рекрутингу

Автор: 

Житомир (685) рекрутинг (136)


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18.06.2024 15:52 Ответить
А де на фото черги бажаючих?)))
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18.06.2024 15:52 Ответить
Це як шестирічній дитині кажеш - тепер ти дорослий і сам уже можеш ухвалювати рішення і робити їх, а не за татовою вказівкою. Тепер ти сам будеш лягати о 22.00, вставати о 07.30, сам одягатися, сам мити за собою тарілку і сам вимикати планшет після години мультиків

Дитина дивиться на тебе, ніби як і все супер, але якось відчуває в глибині душі, що десь її добре *******
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18.06.2024 17:40 Ответить
ну і який в цьому сенс.. людині там дадуть рекомендаційний лист, ну а центр підготовки на полігоні розподілить ресурс туди куди захоче.
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18.06.2024 16:04 Ответить
Навіщо це?
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18.06.2024 16:18 Ответить
Заступник міського голови Олег Смаль заявив, що у центрі рекрутингу не вручають повісток.
=======
Зате дорогою до цього чудо-центру на раз-два
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18.06.2024 17:35 Ответить
Я в черзі за цим, якшо шо...

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18.06.2024 19:55 Ответить
 
 