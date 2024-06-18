Центр рекрутинга начал работу в Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ
Центр военного рекрутинга начал работу в Житомире.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.
Ежедневно, кроме воскресенья, в центре будут работать 6 представителей различных воинских частей: это бойцы 95-й бригады, 132-го отдельного разведывательного батальона и 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ, отдельного батальона беспилотных систем Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ и подразделение Национальной гвардии Украины.
Заместитель городского головы Олег Смаль заявил, что в центре рекрутинга не вручают повесток.
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Дитина дивиться на тебе, ніби як і все супер, але якось відчуває в глибині душі, що десь її добре *******
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Зате дорогою до цього чудо-центру на раз-два