Центр рекрутинга начал работу в Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ

Центр военного рекрутинга начал работу в Житомире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Житомирского горсовета.

Ежедневно, кроме воскресенья, в центре будут работать 6 представителей различных воинских частей: это бойцы 95-й бригады, 132-го отдельного разведывательного батальона и 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ, отдельного батальона беспилотных систем Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ и подразделение Национальной гвардии Украины.

Заместитель городского головы Олег Смаль заявил, что в центре рекрутинга не вручают повесток.

Также читайте: Уже 7,4 тысячи человек обратились в рекрутинговые центры, - Минобороны





