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Житомир (670) мэр (1475)

Городской голова Житомира Сухомлин досрочно сложил полномочия

Сухомлин склав повноваження

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин досрочно сложил полномочия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение принято на внеочередной сессии Житомирского городского совета.

"Это сложное решение, которое принималось несколько недель. Пока не могу сказать, в связи с чем оно принимается. На следующей неделе уже смогу больше сказать... Неоднократно в интервью и на выборах я говорил, что не хочу навсегда оставаться городским головой, потому что иногда теряешь мотивацию, и точно ты не самый умный в этом городе. Но очень было важно делать то, чего до тебя никто не делал", - сказал Сухомлин.

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В комментарии журналистам мэр отметил, что собирался идти в ВСУ, прошел ВЛК, ТЦК и СП, но не получил согласования от Генштаба, поэтому ему поступило другое предложение.

"Когда я шел на эту должность, у меня было желание работать, чтобы Житомир был первым. Сегодня Житомир - первый по замене уличного освещения, город был первым по неотключению электроэнергии во время полномасштабной войны. По разным рейтингам наш город лидирует по уровню поддержки ВСУ. В Житомире самые низкие потери в теплосети в Украине. Мы первыми ввели электронный билет. Это очень сложная работа и были ошибки, ведь они есть у тех, кто делает", - сказал Сухомлин.

Мэр добавил, что его семья остается в Житомире.

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Депутаты горсовета поддержали досрочное прекращение полномочий мэра.

Напомним, Сергей Сухомлин был избран на должность городского головы Житомира в 2015 году. Во второй раз его переизбрали на выборах в 2020 году.
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Топ комментарии
+30
У 1988 році вступив до Харківського вищого танкового командного училища, яке закінчив з відзнакою.
Активний учасник першого майдану 2004 року. Під час подій в листопаді 2013 року з перших днів брав активну участь у Євромайдані.

ЗЄлєнь заїла ?
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19.09.2024 19:41
+24
Нaйпотужніший бригa всіх чaсів Зе винудив нормaльну людину піти з посaди, бо він портить його рейтинг, бaч нaдумaв встновити міні ТЕС, одну, з 96-ти які подaрувaли пaртнери. Нізя, мaв би скaзaти, що це зробив під чутким керівництвом Зебілa, от тоді і мaрaфон крутив би його і нaгороду отримaв. A тaк.
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19.09.2024 19:47
+17
цікаво почути думку житомирян...кажуть один з небагатьох притомних людей у владі...
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19.09.2024 19:43
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У 1988 році вступив до Харківського вищого танкового командного училища, яке закінчив з відзнакою.
Активний учасник першого майдану 2004 року. Під час подій в листопаді 2013 року з перших днів брав активну участь у Євромайдані.

ЗЄлєнь заїла ?
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19.09.2024 19:41 Ответить
Думаю, це не секрет, що зелень з"їдає всіх хто не з їхньої банди, а потім ставить 100% своїх щоб зручніше було красти. До того ж не треба забувати, що вони готуються до наступних виборів, тому їм потрібен повний контроль на всіх рівнях.
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19.09.2024 20:35 Ответить
цікаво почути думку житомирян...кажуть один з небагатьох притомних людей у владі...
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19.09.2024 19:43 Ответить
Толковий дядько
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19.09.2024 20:06 Ответить
Так і є,стояв поруч в лютому 22 на майдані Корольова в Жт,тобто перед облрадою, де закрився регіанальний Рижук,який невдовзі втік,а по нам стріляли менти чи хз хто,в чорнім камуфляжі...Відтоді Сухомлин став в.о. мера Жт,а потім таки обраним,двічі.Шкода,хз хто чи скоріше що прийде за ним, чергове рижукове...бо вся країна запроданці,як факт от 😔
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19.09.2024 20:10 Ответить
З його допомогою запрацювала система де на сайті можна замовити деталі і інструкцію по зборці, і дрони відправляти в бригаду яку там же і обереш на сайті
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19.09.2024 22:13 Ответить
Нaйпотужніший бригa всіх чaсів Зе винудив нормaльну людину піти з посaди, бо він портить його рейтинг, бaч нaдумaв встновити міні ТЕС, одну, з 96-ти які подaрувaли пaртнери. Нізя, мaв би скaзaти, що це зробив під чутким керівництвом Зебілa, от тоді і мaрaфон крутив би його і нaгороду отримaв. A тaк.
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19.09.2024 19:47 Ответить
Звичайне усунення справжніх патріотів ригами.
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19.09.2024 19:48 Ответить
Зебилами, хоча різниця не велика.
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19.09.2024 22:42 Ответить
Міністром йде? Чи послом?
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19.09.2024 19:52 Ответить
Мэр Житомира переходит в Кабмин на должность главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, - https://www.zhitomir.info/news_223474.html местные СМИ
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19.09.2024 19:58 Ответить
щас ?
чи потім, при Гетьмані ?
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19.09.2024 20:00 Ответить
чесну людину поставлять рулити ось таким:

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19.09.2024 20:03 Ответить
місцеві ЗМІ поширюють інформацію російською?
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19.09.2024 21:55 Ответить
Непоганий мер
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19.09.2024 19:54 Ответить
був....
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19.09.2024 20:05 Ответить
Циничная и брехливая гнида этот Сухомлин. Я бы ещё на него и уголовное дело завёл. Как один из примеров - на ровном месте во время войны поднял аренду земли для еле дышащего бизнеса в Житомире в несколько раз. Гори а аду...
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19.09.2024 20:06 Ответить
А що там з "єлє дишащєй Украиной"??? Вас,Киев, все влаштовує?
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19.09.2024 20:18 Ответить
Самий адекватний і професійний мер нашої Жетешки ,за всіх мерів 😔..хз що там далі буде,чергове шелудченко,куди не достучатись..ну і де вона нонє,ага, в Швейцарії, у власних маєтках
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19.09.2024 20:07 Ответить
POHUY буде в.о.
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19.09.2024 20:24 Ответить
Невже до війська піде, і решта державних діячів також приєднаються до ЗСУ?
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19.09.2024 20:31 Ответить
Сергей Киев х**ло-бот ?
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19.09.2024 20:31 Ответить
Найкращий й патріотичний мер серед всіх,які були в Житомирі. Але після 24.02.2022р. проти Зе-кодла шансів у Сухомліна не було.Робив все для допомоги ЗСУ! Дяка й повага за це! Але... Як кажуть-"посадили на "золотий"ціпок."
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19.09.2024 20:49 Ответить
 
 