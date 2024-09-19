Городской голова Житомира Сухомлин досрочно сложил полномочия

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин досрочно сложил полномочия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение принято на внеочередной сессии Житомирского городского совета.

"Это сложное решение, которое принималось несколько недель. Пока не могу сказать, в связи с чем оно принимается. На следующей неделе уже смогу больше сказать... Неоднократно в интервью и на выборах я говорил, что не хочу навсегда оставаться городским головой, потому что иногда теряешь мотивацию, и точно ты не самый умный в этом городе. Но очень было важно делать то, чего до тебя никто не делал", - сказал Сухомлин.

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В комментарии журналистам мэр отметил, что собирался идти в ВСУ, прошел ВЛК, ТЦК и СП, но не получил согласования от Генштаба, поэтому ему поступило другое предложение.

"Когда я шел на эту должность, у меня было желание работать, чтобы Житомир был первым. Сегодня Житомир - первый по замене уличного освещения, город был первым по неотключению электроэнергии во время полномасштабной войны. По разным рейтингам наш город лидирует по уровню поддержки ВСУ. В Житомире самые низкие потери в теплосети в Украине. Мы первыми ввели электронный билет. Это очень сложная работа и были ошибки, ведь они есть у тех, кто делает", - сказал Сухомлин.

Мэр добавил, что его семья остается в Житомире.

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Депутаты горсовета поддержали досрочное прекращение полномочий мэра.

Напомним, Сергей Сухомлин был избран на должность городского головы Житомира в 2015 году. Во второй раз его переизбрали на выборах в 2020 году.