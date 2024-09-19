Вулиця Богдана Ступки та площа на честь НАТО: у Києві перейменували 13 об’єктів

У столиці змінили назви ще 13 міських об'єктів: вісім з яких перейменовано у процесі дерусифікації та декомунізації, а п'ять – на загальних підставах.

Про це повідомили у Київраді, передає Цензор.НЕТ

Перейменування за районами:

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Дарницький район:

вулиця Івана Тургенєва отримала назву вулиця Миколи Волковича.

Дніпровський район:

вулицю Петра Чаадаєва перейменували на вулицю Єлизавети Шахатуні.

Подільський район:

вулиця Брюсова стала вулицею Валентини Радзимовської;

парку біля кінотеатру Тараса Шевченка присвоїли назву "Гірка Крістера".

Печерський район:

вулицю Станіславського перейменували на вулицю Богдана Ступки.

Святошинський район:

парк "Юність" переназвали на парк "Гамбурзький";

вулиця Жовтнева стала вулицею Сулимівською;

вулицю Сергія Єсеніна перейменували на вулицю Скарбова;

парку на вулиці Михайла Котельникова, 26-32, присвоїли ім’я Михайла Реуцького.

Солом’янський район:

вулиця Боткіна стала вулицею Професора Павловського;

безіменну площу між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи назвали "площею Північноатлантичного альянсу".

Шевченківський район: