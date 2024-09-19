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Київ (19116) Київрада (778) перейменування (582)

Вулиця Богдана Ступки та площа на честь НАТО: у Києві перейменували 13 об’єктів

Київ

У столиці змінили назви ще 13 міських об'єктів: вісім з яких перейменовано у процесі дерусифікації та декомунізації, а п'ять – на загальних підставах.

Про це повідомили у Київраді, передає Цензор.НЕТ

Перейменування за районами:

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Дарницький район:

  • вулиця Івана Тургенєва отримала назву вулиця Миколи Волковича.

Дніпровський район:

  • вулицю Петра Чаадаєва перейменували на вулицю Єлизавети Шахатуні.

Подільський район:

  • вулиця Брюсова стала вулицею Валентини Радзимовської;

  • парку біля кінотеатру Тараса Шевченка присвоїли назву "Гірка Крістера".

Печерський район:

  • вулицю Станіславського перейменували на вулицю Богдана Ступки.

Святошинський район:

  • парк "Юність" переназвали на парк "Гамбурзький";

  • вулиця Жовтнева стала вулицею Сулимівською;

  • вулицю Сергія Єсеніна перейменували на вулицю Скарбова;

  • парку на вулиці Михайла Котельникова, 26-32, присвоїли ім’я Михайла Реуцького.

Солом’янський район:

  • вулиця Боткіна стала вулицею Професора Павловського;

  • безіменну площу між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи назвали "площею Північноатлантичного альянсу".

Шевченківський район:

  • провулок Бехтерівський назвали провулком Варязьким;

  • сквер на вулиці Прорізній (між будинками №3 та №5) отримав назву "Українського радіо".

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Топ коментарі
+13
Треба було підколоти партнерів - назвати площа "Потужної Рішучості НАТО".
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20.09.2024 00:00
+11
Після того як Богдан Ступка знявся в відверто антиукраїнському фільмі "Тарас Бульба" бо гроші любив сильно. Дуже сильно. В нього був вибір. І він вибрав гроші і ганьбу. А потім решту життя розказував що кацапи "змонтували". Тут все просто "одін раз і підарас".
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20.09.2024 00:51
+8
НАТО ближче ніж ми всі думали.
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19.09.2024 23:45
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Нато якому ми не потрібні
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19.09.2024 23:41 Відповісти
Що ми зробили, щоб туди потрапити?
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19.09.2024 23:46 Відповісти
Потрібні. Але не в такому вигляді.
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20.09.2024 03:59 Відповісти
НАТО ближче ніж ми всі думали.
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19.09.2024 23:45 Відповісти
Треба було підколоти партнерів - назвати площа "Потужної Рішучості НАТО".
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20.09.2024 00:00 Відповісти
Станиславского переименовали в улицу Богдана Ступки
-----------------
Єто точно дерусификация?
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20.09.2024 00:06 Відповісти
Бо в того крилате *Не верю*
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20.09.2024 00:13 Відповісти
А шо не так? ) "лєніна свалілі"? )))
До речі, а ти не думав перейменувати з Алєксєй на Олексій? )
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20.09.2024 09:58 Відповісти
Думал. Но название почт. ящика на гугле уже не поменяешь (((
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20.09.2024 10:26 Відповісти
Як і зайву хромосому з вузькою щелепою.
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20.09.2024 22:48 Відповісти
пнх
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21.09.2024 03:19 Відповісти
Навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, тунгусе.
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24.09.2024 02:54 Відповісти
Не можна змінити адресу пошти але можна змінити ім'я акаунта
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21.09.2024 07:56 Відповісти
Не получается...
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23.09.2024 09:06 Відповісти
Після того як Богдан Ступка знявся в відверто антиукраїнському фільмі "Тарас Бульба" бо гроші любив сильно. Дуже сильно. В нього був вибір. І він вибрав гроші і ганьбу. А потім решту життя розказував що кацапи "змонтували". Тут все просто "одін раз і підарас".
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20.09.2024 00:51 Відповісти
У нас уже є вулиця Натілі Ужвій, але хто памятає що вона була агентом КДБ і писала доноси? В театрі її боялись навіть в старості і до її смерті тримали в репертуарі спеціально для неї виставу "Пора осіннього листя"...
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20.09.2024 00:57 Відповісти
Ступка теж був стукач.
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20.09.2024 06:04 Відповісти
В 80-і працював в театрі Франка. Жодної інформації стосовно Ступки і його співпраці з КДБ в ті роки у мене не має. Якщо стосовно Ужвій є великий список осіб які постраждали від її підстав та співпраці з КДБ, то стосовно Ступки нічого подібного до цього часу я не чув. А, як відомо, митці ******* попліткувати...
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20.09.2024 13:28 Відповісти
А Ступка завжди був хитрим запроданцем
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20.09.2024 07:28 Відповісти
Достатньо подивитись на сина якого він виховав і внука якого виховав його син...
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20.09.2024 13:37 Відповісти
"Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.."
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20.09.2024 09:35 Відповісти
Ступка був занадто хитрий і загравав з москалями, щоб заробити. А син ще гірший
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20.09.2024 00:56 Відповісти
Площадь НАТО, новый Париж, Нью-Йорк. Facepalm* Для полной коллекции не хватает переулка Европы 🙄
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20.09.2024 01:56 Відповісти
А тобі що до наших провулків?
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20.09.2024 08:07 Відповісти
Ну з Нью-Йорком шо на Донбасі ти лохонувся. Йому просто повернули його назву. Це комуняки його колись перейменували на ''Новгородське''
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20.09.2024 08:50 Відповісти
Якщо такий провуло (Європи) зявиться то це буде провулок "червоних ліхтарів"...
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20.09.2024 13:32 Відповісти
А буде площа Глибокого Занепокоєння ?
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20.09.2024 04:00 Відповісти
Достатньо Гамбурзького парку замість Юності
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20.09.2024 05:27 Відповісти
Після перемоги треба залишити одне зруйноване містечко і зробити знього музей інфантілізму.Поставити пам'ятник у вигляді людини,сідячьої перед телевізором з смартфоном в руці і лайкаючим "відосікі" з попередженням "ДУМАЙ" коли їдеш на виборчу дільніцю.
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20.09.2024 05:24 Відповісти
Угу, пам'ятник скрябіну, вулицю ступці, ще треба площу Януковича забацати.
Можна не чекати поки помре.
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20.09.2024 06:03 Відповісти
вызывает только злость- денег немеряно вложат в таблички
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20.09.2024 06:26 Відповісти
теперь осталась мелочь- победить
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20.09.2024 06:54 Відповісти
ступка москаль
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20.09.2024 09:04 Відповісти
 
 