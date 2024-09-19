Вулиця Богдана Ступки та площа на честь НАТО: у Києві перейменували 13 об’єктів
У столиці змінили назви ще 13 міських об'єктів: вісім з яких перейменовано у процесі дерусифікації та декомунізації, а п'ять – на загальних підставах.
Про це повідомили у Київраді, передає Цензор.НЕТ
Перейменування за районами:
Дарницький район:
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вулиця Івана Тургенєва отримала назву вулиця Миколи Волковича.
Дніпровський район:
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вулицю Петра Чаадаєва перейменували на вулицю Єлизавети Шахатуні.
Подільський район:
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вулиця Брюсова стала вулицею Валентини Радзимовської;
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парку біля кінотеатру Тараса Шевченка присвоїли назву "Гірка Крістера".
Печерський район:
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вулицю Станіславського перейменували на вулицю Богдана Ступки.
Святошинський район:
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парк "Юність" переназвали на парк "Гамбурзький";
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вулиця Жовтнева стала вулицею Сулимівською;
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вулицю Сергія Єсеніна перейменували на вулицю Скарбова;
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парку на вулиці Михайла Котельникова, 26-32, присвоїли ім’я Михайла Реуцького.
Солом’янський район:
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вулиця Боткіна стала вулицею Професора Павловського;
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безіменну площу між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи назвали "площею Північноатлантичного альянсу".
Шевченківський район:
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провулок Бехтерівський назвали провулком Варязьким;
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сквер на вулиці Прорізній (між будинками №3 та №5) отримав назву "Українського радіо".
Будь ласка, зачекайте...
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Єто точно дерусификация?
До речі, а ти не думав перейменувати з Алєксєй на Олексій? )
Можна не чекати поки помре.