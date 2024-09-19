Рада ухвалила перейменування 328 населених пунктів

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови про перейменування міст.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримав 281 парламентар.

"328 населених пунктів буде перейменовано. Як я вже повідомляв, з цієї постанови прибрано - Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ", - додав він.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року Рада провалила ухвалення постанови 3939-ІХ про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації.

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