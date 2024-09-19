УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11669 відвідувачів онлайн
Новини
10 983 68
ВР (14812) перейменування (582)

Рада ухвалила перейменування 328 населених пунктів

Рада підтримала перейменування 328 населених пунктів

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови про перейменування міст. 

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримав 281 парламентар.

"328 населених пунктів буде перейменовано. Як я вже повідомляв, з цієї постанови прибрано - Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ", - додав він.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року Рада провалила ухвалення постанови 3939-ІХ про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації.

Читайте: Кабмін змінив назви двох міністерств. Їх очолили колишні заступники Єрмака

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+35
Юридично не була колонією так, а фактично була в самих найгірших тоадиціях
показати весь коментар
19.09.2024 12:14
+26
Це на часі - позбавитися радянсько -расєйських назв.
Бо параша-ворог, який нас вбиває.
показати весь коментар
19.09.2024 12:42
+18
Ви видно не слухали дискусії Латиніної та Портнікова. Латиніна користувалася Вашою аргументацією, але була розбита вщент. Висока посада етнічних українців означала лише їхнє служіння імперії, а не Україні та українцям свідомим, тобто політичним.
показати весь коментар
19.09.2024 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У якогось аппаратчіка родичі в одному з перелічених пунктів мешкають.
показати весь коментар
19.09.2024 12:05 Відповісти
Это уже победа? Знаете, во сколько это переименование обойдется? ВСУ уже ни в чем не нуждается? Восстанавливать ничего не надо?
показати весь коментар
19.09.2024 18:31 Відповісти
В першу чергу, вже 6-й рік пішов - треба перейменувати Кіровоградську і Дніпропетровську області. Але від зермаків команди і відмашки нема. В москві розсердяться!
показати весь коментар
20.09.2024 00:28 Відповісти
Новомосковськ раніше був Торговиці.
показати весь коментар
19.09.2024 12:06 Відповісти
потужно працює в раді, олексій гончаренко.
показати весь коментар
19.09.2024 12:07 Відповісти
Деколонізації? Україна ніколи не була колонією кацапії, ніколи нею не буде
показати весь коментар
19.09.2024 12:10 Відповісти
Юридично не була колонією так, а фактично була в самих найгірших тоадиціях
показати весь коментар
19.09.2024 12:14 Відповісти
Ви про що? Це кацапи жили як в колонії, навіть керманичі часто були з України.
показати весь коментар
19.09.2024 13:34 Відповісти
вони не гососапієнс тому як вони жили не має значеення вони заичайний засіб розширення інвазивного для цивілізованого людства простору
показати весь коментар
19.09.2024 13:39 Відповісти
Ви видно не слухали дискусії Латиніної та Портнікова. Латиніна користувалася Вашою аргументацією, але була розбита вщент. Висока посада етнічних українців означала лише їхнє служіння імперії, а не Україні та українцям свідомим, тобто політичним.
показати весь коментар
19.09.2024 14:24 Відповісти
те що керманичі, наприклад льонька брежев, чи фаворит австрійської курви катьки2, були з території України апсолютно нічого не означає, бо що б здобути посаду, стати фаворитом вони були змушені ставати кацапами, прийняти тупу кацапські ідентичність !!!
показати весь коментар
19.09.2024 14:38 Відповісти
Льонька Брежнєв найчистіший етнічний кацап і по батькові і матері, які переїхали в усср ( окупаційна назва України - УНР). В Україні Брежнєв народився, але ненавидів її та її історію, мову... всім своїм нутром.
показати весь коментар
19.09.2024 15:10 Відповісти
а жінка льоні хто?

показати весь коментар
19.09.2024 16:25 Відповісти
єврейка
показати весь коментар
19.09.2024 16:58 Відповісти
Знав українську мову, співав українськи пісні
показати весь коментар
19.09.2024 17:34 Відповісти
Леонід Брежнєв - Українець. Читай книжки.
показати весь коментар
19.09.2024 17:37 Відповісти
Чиї книжки? Брєжнєва? Він ніякий не українець - звичайний савєцкій чєловєк - перекотиполе.
показати весь коментар
19.09.2024 18:25 Відповісти
Наприклад мемуари В. Врублевського, секретаря В.В.Щербицького. Там це детально описано, навіть є фото сторінки паспорта Л.І.Брєжнєва з графою національність (УКРАЇНЕЦЬ). Л.Брежнєв ідентифікував себе як Українець, принагідно розмовляв і співав українською. Але для діяча такого рівня то було не престижно, особливо після війни. Тому робив це ... тихенько.
PS Як, доречі і Микита Хрущ(ов), ще один "русскій"...
показати весь коментар
20.09.2024 08:28 Відповісти
Навіть якби Брєжнєв з Хрущьовим були етнічними українцями - це абсолютно нічого не значить, бо вони усвідомлювали себе і були совєцко-кацапським лайном. На раші кілька мільйонів "етнічних українців", але це на 90% - Z-украінци. Тому тягнибоківська (т.зв. Свобода аля ФСБ) концепція, що основне етнічне походження та гени (кров) всралася.
показати весь коментар
20.09.2024 10:29 Відповісти
Це далеко не лише "тягнибоківська концепція". Вона була, є і буде домінуючою віками і тисячоліттями поки існували і існуватимуть народи і Нації. Вдосконалюйся бодай трішки знаннями, читай більше...
показати весь коментар
20.09.2024 13:25 Відповісти
Дядьку, я не чітатєль, я пісатєль. Вмій розрізняти націю етнічну і націю політичну. У час глобалізації.
показати весь коментар
20.09.2024 14:50 Відповісти
де юре,а де - факто рашистська агентура в ОП , в тому числі більшість керманичів , московський сатанат і т.д і т.п вказують на протилежне...
показати весь коментар
19.09.2024 15:37 Відповісти
Україна, її левава частка, була колонією по факту з часів Б.Хмельницького і так званої Переяславської ради 1654 року - ніхто цього документу в очі небачив, але кацапи майже відразу сказали що українці їм багато винні, встановили свої порядки і зробили з українців рабів !!! це рішення Б.Хмельницького було великою помилкою !!!
показати весь коментар
19.09.2024 14:35 Відповісти
Досі є колонією. Як не фізично, так ментально на 100%
показати весь коментар
20.09.2024 04:33 Відповісти
Свіженький комарик..
показати весь коментар
19.09.2024 12:15 Відповісти
О, це якраз саме те, що на часі!
показати весь коментар
19.09.2024 12:13 Відповісти
Це на часі - позбавитися радянсько -расєйських назв.
Бо параша-ворог, який нас вбиває.
показати весь коментар
19.09.2024 12:42 Відповісти
В цьому є декілька сенсів: фінансуватися може одне і теж саме місто( населений пункт) два рази ( втихую звичайно) 👈, ну і будуть намагатися громадян ( чи фізичних осіб?) приммушувати міняти свої старі паспорти - книжечки на ай ді карти.
Ну а ай-ді карта видається ні МВС , а еміграаційною службою - тобто ви вже будете навіть ні "фіз особою" , а емігрантом ( з урізаними правами)👈
показати весь коментар
19.09.2024 12:15 Відповісти
...ти часом не дурень?
показати весь коментар
19.09.2024 14:38 Відповісти
Головне - шапочку з фольги не знімай, бо інакше інопланетні монстри з'їдять МОЗОК!!!
показати весь коментар
19.09.2024 18:08 Відповісти
Чекаю коли Хмельницькому повернуть назву "Проскурів"...
показати весь коментар
19.09.2024 12:20 Відповісти
"Плоскирів".
Проскурів - це так назвав цар Олександр. Не пам'ятаю, який по рахунку. Бо, бач, "Плоскирів"- це щось для нього було незрозуміло. А назва пішла від річки Плоска, що протікала по місту.
Якось так.
показати весь коментар
19.09.2024 12:41 Відповісти
👍

Повністю підтримую.
показати весь коментар
19.09.2024 12:43 Відповісти
Це позитивно. Треба відчалювати від раші у всіх аспектах. І це теж важливо
показати весь коментар
19.09.2024 12:32 Відповісти
Южне пропонують перейменувати в Порт-Анненталь
Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк.

Місто Южноукраїнськ на Гард, Первомайськ на Ольвіополь. Первомайський район перейменують на Ольвіопольський район.

Полтавська область - місто Дружба на Хутір-Михайлівський

Місто Первомайський на Златопіль.
показати весь коментар
19.09.2024 12:40 Відповісти
З якого це ти дива вирішив перейменувати Первомайськ на Ольвіопіль? Історично місто складається з трьох частин. Голта, Богопіль і Орлик. Три цих містечка належали відповідно Туреччині, Речі Посполитій і Війську Запорізькому. Вже за російської імперії Орлик перейменували на Олівіопіль. А об'єдналися ці три містечка вже за радянської влади. От і вийшов Первомайськ.
Основна проблема перейменування це те що мешканці кожного з цих районів хочуть саме свою історичну назву.
Особисто мені імпонує Орлик. Назва козацька. І саме Орлик найдавніше з цих трьох містечок поселення.

показати весь коментар
показати весь коментар
19.09.2024 13:18 Відповісти
А що таке Первомайськ? Якийсь дикий суржик

Може тоді Першотравень?
показати весь коментар
19.09.2024 13:25 Відповісти
Що означає слово Ольвія?

О́львія (дав. -гр. Ὀλβία - «Щаслива») Хай первомайці будуть щасливі!
показати весь коментар
19.09.2024 13:28 Відповісти
На світі є багато гарних слів. І щасливих назв. Он було місто Щастя в Луганській області. Я наприклад як первомаєць проти назви Олівіопіль. По перше це лише частина міста. А по друге імперська назва. Давай тоді заразом і Запоріжжя перейменуємо на Олександрівськ і Днепр на Катеринослав. Теж історичні назви.
показати весь коментар
19.09.2024 14:02 Відповісти
Ну це ж не я придумав. 1 травня 1919 р на святковому мітингу було запропоновано об'єднатися в одне місто і назвати його Первомайск ( саме російською мовою), ну і нікто звичайно не заперечував. Бо мітинг проходив під наглядом червоного партизанського загону .
показати весь коментар
19.09.2024 13:53 Відповісти
Якщо ім подобаються старі назви, нехай назвуть райони
показати весь коментар
19.09.2024 13:54 Відповісти
Райони місцеві так і називають. А от чому вибрали для перейменування назву одного із районів? І саме той що носе імперську назву. Як на мене потрібно позбуватися назв успадкованих не тільки від СРСР а і від імперіі. От людина слушно пише, Богопіль і то краща назва.
показати весь коментар
19.09.2024 19:51 Відповісти
Коли я там жив і працював старші люди називали місто Богопіль (Богопілля). Первомайськ на річці Буг ( від Бог). Чудове було би поєднання і назва...
показати весь коментар
19.09.2024 17:49 Відповісти
Уявляю скільки вою було б якщо:
Одесу- назад на Коцюбіїв
Маріуполь- Домаха
Миколаїв - Кіммерія
Біла Церква - Юр'їв
показати весь коментар
19.09.2024 21:25 Відповісти
Гівнюки. П'ять самих паскудних окупаційних назв залишили.
показати весь коментар
19.09.2024 12:45 Відповісти
Постійно потрібно міняти назви, щоб кацапи путались і не знали де вони і куди потрібно сунутись. Щоб їхні карти не відповідали дійсності. Тому підтримую заміну назв.
показати весь коментар
19.09.2024 12:45 Відповісти
дуже хочу, аби повернули прекрасну назву станіславу!!
показати весь коментар
19.09.2024 12:53 Відповісти
Потужжно. Мені здається Україна живе в королівстві кривих дзеркал. Інакше такі події я не можу пояснити. Замість того щоби купувати зброю, дрони, снаряди, котрих і так не вистачає ми витрачаємо кошти на перейменування вулиць та міст. Дуже розумно. А ці гроші могли піти на армію чи економіку.
показати весь коментар
19.09.2024 13:35 Відповісти
Александр, тому й не розумієте!
показати весь коментар
19.09.2024 14:28 Відповісти
дурбелику, Україна присутня на старих картах з часів, коли рашку ще не придумали.
показати весь коментар
19.09.2024 14:54 Відповісти
Намагаюся зрозуміти хід вашої думки. Що означає ця карта з ангелами у вершині? Чия окраина там зображена?
показати весь коментар
23.09.2024 20:50 Відповісти
ого як багато інформації ви змогли дізнатися з тієї карти?
показати весь коментар
24.09.2024 18:53 Відповісти
Агов! Ти що, несповна розуму?! Коли були козацькі поселення на Хортиці, а це було ще до 1720 року, де зараз масква качки над болотами літали, а їхній пітер - був зачуханим хутором з 10 хат!
показати весь коментар
19.09.2024 15:20 Відповісти
Безкоштовний європейський та світовий футбол у цифровому етері!

Треба пересканувати (пошук) цифрові канали на телевізорі і знайти новий канал Megogo Спорт!

29 серпня «Megogo Спорт» https://detector.media/infospace/article/231513/2024-08-29-bezplatnyy-zagalnonatsionalnyy-telekanal-megogo-sport-rozpochav-movlennya-v-eteri-t2/ розпочав мовлення в державному мультиплекс і МХ-7. Телеканал буде доступний безплатно в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2.

MEGOGO безкоштовно покаже деякі матчі Ліги чемпіонів, а також поєдинки Ла Ліги та Серії А.
показати весь коментар
19.09.2024 14:45 Відповісти
додаток треба встановлювати і шукати в ньому новий канал?
показати весь коментар
19.09.2024 19:11 Відповісти
Ні, на телевізорі або приставці до телевізора у налаштуваннях каналів цифрового телебачення DVB вибрати Пошук або Сканування каналів.
Попередній список видалиться і новий із новими каналами з'явиться.
показати весь коментар
20.09.2024 10:17 Відповісти
Ну прямо все у турборежимі.
Тепер треба взятись за відміну радянських звань, анулювання радянських дипломів, відміну радянських ступенів, назв посад, назв установ, організацій, закладів. Всьому радянському повинен настати кінець. Наприклад, на Заході немає таких звань як кандидат наук, доцент; доктор наук, професор; молодший, старший науковий співробітник; народний артист; заслужений художник.
Це все було вигадано в колишньому срср щоб окремі гниди себе возвеличили!!
Не було такого і в Українському суспільстві. Все це насадила за 70 років московія. Якщо це науковец, то просто - вчений, акщо співак, то просто артист, якщо художник, то просто митець.
А заслуги, прислуги, дослуги тут ні до чого. Це янукович з азіровим теж любили все це і на московитих болотах ці чорти один перед одним цим хизуються.
Тому Народ України виступає і за повне скасування всіх наявних, вигаданих, не потрібних звань!!
показати весь коментар
19.09.2024 15:17 Відповісти
https://www.facebook.com/nevegala?ref=embed_comment У назвах вулиць, замість російських письменників можна було когось з британців або американців чи французів. Наприклад вулиця Драйзера, Діккенса чи Олександра Дюма
показати весь коментар
19.09.2024 15:24 Відповісти
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты. (с)
показати весь коментар
19.09.2024 15:28 Відповісти
В країні війна. Перейменування, то що є першочерговим питанням? Їм немає чим займатися?
показати весь коментар
19.09.2024 16:56 Відповісти
Топоніміку не можна віддавати на поталу малограмотному насєлєнію, яке виросло за совка. За основу рішень має братися обґрунтована думка істориків і мовознавців.
показати весь коментар
19.09.2024 19:44 Відповісти
А хто відповість з ким або з чим ми воюємо? Якщо з Росією та іі армією, то нам потрібні стрільці, патрони, ППО та дрони. І всі гроші та зусилля повинні йти на цю боротьбу щоб нас більше не вбивали. А якщо ми боремось з Латиніною, імперскостью, памʼятниками та назвами - то це інша боротьба, з великими перемогами, де розбита Латиніна відкидає ворога на 100 км від Покровська, а перейменування Первомайська знищує одразу дві дівізіі ворога. І коли влада не може забезпечити будову укріплень і виробництво мін та снарядів, вона кидає такі величні перемоги в тилу по перейменуванню.
А потім якийсь бурят прибьє напис "Овидопель" поверх чудового "Овідополя" бо ця клята америка нам не допомогла.
Ще раз - з ким воюємо ми і з ким воює наша чудова влада?
показати весь коментар
20.09.2024 07:23 Відповісти
 
 