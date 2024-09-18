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ВР (14812) перейменування (582) декомунізація (553) Лозинський Роман (37) дерусифікація (30)

Рада провалила голосування щодо дерусифікації назв 333 населених пунктів України

Рада не ухвалила постанову про перейменування низки населених пунктів та районів України.

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада провалила ухвалення постанови 3939-ІХ про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації. Депутати заблокували трибуну. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Лозинський.

Постанову підтримали лише 208 депутатів.

Як наголосив Лозинський, парламент "провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано москвою протягом століть поневолення".

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"Неформальне об'єднання "Депутати московського патріархату" усіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів. Це тотальна ганьба для України. Це реванш", - додав він.

Рада провалила голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів України

Нардеп пообіцяв опублікувати список усіх, хто був проти або утримався, чи "боягузливо не голосував за цю постанову або прикинувся мертвим".

Депутат "ЄП" Олексій Гончаренко повідомив, що через це депутати вирішили блокувати трибуну Верховної Ради та вимагають зібрати погоджувальну раду і повторно винести на розгляд цю постанову. Як вирішили депутати, до того часу парламент не працюватиме.

Доповнено о 12:20. Депутати пішли на погоджувальну раду щодо постанови.

Більше про постанову 3939-ІХ

У проєкті постанови 3939-ІХ йдеться про перейменування географічних об’єктів, пов’язаних з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії".

Парламентський комітет рекомендував перейменувати 7 районів, 15 міст, 56 селищ, 263 села:

Одеська область — Южне пропонують перейменувати в Порт-Анненталь.

Дніпропетровська область — Новомосковськ змінять на Самар, Павлоград – на Матвіїв, Синельникове – на Ріднопілля, Першотравенськ – на Шахтарське. Синельниківський район перейменують на Ріднопільський район.

Луганська область — місто Первомайськ на місто Сокологірськ, Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк.

Львівська область — місто Червоноград на Шептицький.

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Миколаївська область — місто Южноукраїнськ на Гард, Первомайськ на Ольвіополь. Первомайський район перейменують на Ольвіопольський район.

Полтавська область — місто Дружба на Хутір-Михайлівський.

Харківська область — місто Красноград на Берестин, місто Первомайський на Златопіль.

Черкаська область — місто Ватутіне на місто Багачеве.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Також читайте: У Києві перейменують ще 7 вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією. ПЕРЕЛІК

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Топ коментарі
+51
Поки не буде дерусифікації влади, ця ВР буде працювати на свої та кацапські інтереси.
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18.09.2024 12:24
+48
Від російської присутності в головах шкоди не менше, ніж від ординських вояків.
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18.09.2024 12:33
+41
пейджери захотіли?
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18.09.2024 12:24
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а нічого, що декомунізований Ольвіополь перейменований на поталу російським царям, які будували проект "Греція" в Україні, це імперіалізований Орлик або Орел, заснований за дорученням Івана Самойловича!!! кого ми дуримо, і для чого перейменовуємо?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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18.09.2024 21:51 Відповісти
А смысл этих переииенований во время войны ? Ну переименовали Артемовск, красноармейск, это чем-то помогло этим городам и нашей стране?
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18.09.2024 22:29 Відповісти
А должно было помочь? И в чём же?
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18.09.2024 23:44 Відповісти
Траба перейменувати всього одне мiсто за поребриком, на букву "М".
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19.09.2024 00:37 Відповісти
В Пуйла одна надія - на п'яту колону. На "слуг", "Опу-жопу", ОПу президента, на московську церкву і продажні суди. Коли роздавимо цей непотріб, В РАЗИ стане легше.
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19.09.2024 06:45 Відповісти
100 % згодна.
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19.09.2024 07:24 Відповісти
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