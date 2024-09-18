Рада провалила голосування щодо дерусифікації назв 333 населених пунктів України

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада провалила ухвалення постанови 3939-ІХ про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації. Депутати заблокували трибуну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп "Голосу" Роман Лозинський.

Постанову підтримали лише 208 депутатів.

Як наголосив Лозинський, парламент "провалив історичний шанс викинути з карти України все те, що було нав'язано москвою протягом століть поневолення".

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"Неформальне об'єднання "Депутати московського патріархату" усіма правдами і неправдами накрутили колег, тому на табло лише 208 голосів. Це тотальна ганьба для України. Це реванш", - додав він.

Нардеп пообіцяв опублікувати список усіх, хто був проти або утримався, чи "боягузливо не голосував за цю постанову або прикинувся мертвим".

Депутат "ЄП" Олексій Гончаренко повідомив, що через це депутати вирішили блокувати трибуну Верховної Ради та вимагають зібрати погоджувальну раду і повторно винести на розгляд цю постанову. Як вирішили депутати, до того часу парламент не працюватиме.

Доповнено о 12:20. Депутати пішли на погоджувальну раду щодо постанови.

Більше про постанову 3939-ІХ

У проєкті постанови 3939-ІХ йдеться про перейменування географічних об’єктів, пов’язаних з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії".

Парламентський комітет рекомендував перейменувати 7 районів, 15 міст, 56 селищ, 263 села:

Одеська область — Южне пропонують перейменувати в Порт-Анненталь.

Дніпропетровська область — Новомосковськ змінять на Самар, Павлоград – на Матвіїв, Синельникове – на Ріднопілля, Першотравенськ – на Шахтарське. Синельниківський район перейменують на Ріднопільський район.

Луганська область — місто Первомайськ на місто Сокологірськ, Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк.

Львівська область — місто Червоноград на Шептицький.

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Миколаївська область — місто Южноукраїнськ на Гард, Первомайськ на Ольвіополь. Первомайський район перейменують на Ольвіопольський район.

Полтавська область — місто Дружба на Хутір-Михайлівський.

Харківська область — місто Красноград на Берестин, місто Первомайський на Златопіль.

Черкаська область — місто Ватутіне на місто Багачеве.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

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