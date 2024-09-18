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Рада провалила голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов Украины, - нардеп Лозинский

Рада не ухвалила постанову про перейменування низки населених пунктів та районів України.

Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада провалила принятие постановления 3939-ІХ о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации. Депутаты заблокировали трибуну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Лозинский.

Постановление поддержали лишь 208 депутатов.

Как отметил Лозинский, парламент "провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано москвой в течение веков порабощения".

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"Неформальное объединение "Депутаты московского патриархата" всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло только 208 голосов. Это тотальный позор для Украины. Это реванш", - добавил он.

Рада провалила голосування за постанову про дерусифікацію назв 333 населених пунктів України

Нардеп пообещал опубликовать список всех, кто был против или воздержался, или "трусливо не голосовал за это постановление или притворился мертвым".

Депутат "ЕП" Алексей Гончаренко сообщил, что из-за этого депутаты решили блокировать трибуну Верховной Рады и требуют собрать согласительный совет и повторно вынести на рассмотрение это постановление. Как решили депутаты, до тех пор парламент не будет работать.

Дополнено в 12:20. Депутаты пошли на согласительный совет по постановлению.

Больше о постановлении 3939-ІХ

В проекте постановления 3939-ІХ говорится о переименовании географических объектов, связанных с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Парламентский комитет рекомендовал переименовать 7 районов, 15 городов, 56 поселков, 263 села:

Одесская область - Южное предлагают переименовать в Порт-Анненталь;

Днепропетровская область - Новомосковск изменят на Самар, Павлоград - на Матвеев, Синельниково - на Риднополье, Первомайск - на Шахтерское. Синельниковский район переименуют в Риднопольский район;

Луганская область - город Первомайск на город Сокологорск, Молодогвардейск на Отамановку, Северодонецк на Сиверскодонецк;

Львовская область - город Червоноград на Шептицкий;

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Николаевская область - город Южноукраинск на Гард, Первомайск на Ольвиополь. Первомайский район переименуют в Ольвиопольский район;

Полтавская область - город Дружба на Хутор-Михайловский;

Харьковская область - город Красноград на Берестин, город Первомайский на Златополь;

Черкасская область - город Ватутино на город Багачево.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Автор: 

ВР (29247) переименования (740) декоммунизация (755) Лозинский Роман (39) дерусификация (19)


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Топ комментарии
+51
Поки не буде дерусифікації влади, ця ВР буде працювати на свої та кацапські інтереси.
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18.09.2024 12:24
+48
Від російської присутності в головах шкоди не менше, ніж від ординських вояків.
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18.09.2024 12:33
+41
пейджери захотіли?
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18.09.2024 12:24
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а нічого, що декомунізований Ольвіополь перейменований на поталу російським царям, які будували проект "Греція" в Україні, це імперіалізований Орлик або Орел, заснований за дорученням Івана Самойловича!!! кого ми дуримо, і для чого перейменовуємо?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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18.09.2024 21:51 Ответить
А смысл этих переииенований во время войны ? Ну переименовали Артемовск, красноармейск, это чем-то помогло этим городам и нашей стране?
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18.09.2024 22:29 Ответить
А должно было помочь? И в чём же?
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18.09.2024 23:44 Ответить
Траба перейменувати всього одне мiсто за поребриком, на букву "М".
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19.09.2024 00:37 Ответить
В Пуйла одна надія - на п'яту колону. На "слуг", "Опу-жопу", ОПу президента, на московську церкву і продажні суди. Коли роздавимо цей непотріб, В РАЗИ стане легше.
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19.09.2024 06:45 Ответить
100 % згодна.
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19.09.2024 07:24 Ответить
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