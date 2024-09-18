Рада провалила голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов Украины, - нардеп Лозинский
Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада провалила принятие постановления 3939-ІХ о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации. Депутаты заблокировали трибуну.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Лозинский.
Постановление поддержали лишь 208 депутатов.
Как отметил Лозинский, парламент "провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано москвой в течение веков порабощения".
"Неформальное объединение "Депутаты московского патриархата" всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло только 208 голосов. Это тотальный позор для Украины. Это реванш", - добавил он.
Нардеп пообещал опубликовать список всех, кто был против или воздержался, или "трусливо не голосовал за это постановление или притворился мертвым".
Депутат "ЕП" Алексей Гончаренко сообщил, что из-за этого депутаты решили блокировать трибуну Верховной Рады и требуют собрать согласительный совет и повторно вынести на рассмотрение это постановление. Как решили депутаты, до тех пор парламент не будет работать.
Дополнено в 12:20. Депутаты пошли на согласительный совет по постановлению.
Больше о постановлении 3939-ІХ
В проекте постановления 3939-ІХ говорится о переименовании географических объектов, связанных с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Парламентский комитет рекомендовал переименовать 7 районов, 15 городов, 56 поселков, 263 села:
Одесская область - Южное предлагают переименовать в Порт-Анненталь;
Днепропетровская область - Новомосковск изменят на Самар, Павлоград - на Матвеев, Синельниково - на Риднополье, Первомайск - на Шахтерское. Синельниковский район переименуют в Риднопольский район;
Луганская область - город Первомайск на город Сокологорск, Молодогвардейск на Отамановку, Северодонецк на Сиверскодонецк;
Львовская область - город Червоноград на Шептицкий;
Николаевская область - город Южноукраинск на Гард, Первомайск на Ольвиополь. Первомайский район переименуют в Ольвиопольский район;
Полтавская область - город Дружба на Хутор-Михайловский;
Харьковская область - город Красноград на Берестин, город Первомайский на Златополь;
Черкасская область - город Ватутино на город Багачево.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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