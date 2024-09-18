Рада провалила голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов Украины, - нардеп Лозинский

Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада провалила принятие постановления 3939-ІХ о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации. Депутаты заблокировали трибуну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп "Голоса" Роман Лозинский.

Постановление поддержали лишь 208 депутатов.

Как отметил Лозинский, парламент "провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано москвой в течение веков порабощения".

Читайте также: Киеврада определила 53 памятных объекта, связанных с историей России и СССР и подлежащих устранению из публичного пространства

"Неформальное объединение "Депутаты московского патриархата" всеми правдами и неправдами накрутили коллег, поэтому на табло только 208 голосов. Это тотальный позор для Украины. Это реванш", - добавил он.

Нардеп пообещал опубликовать список всех, кто был против или воздержался, или "трусливо не голосовал за это постановление или притворился мертвым".

Депутат "ЕП" Алексей Гончаренко сообщил, что из-за этого депутаты решили блокировать трибуну Верховной Рады и требуют собрать согласительный совет и повторно вынести на рассмотрение это постановление. Как решили депутаты, до тех пор парламент не будет работать.

Дополнено в 12:20. Депутаты пошли на согласительный совет по постановлению.

Больше о постановлении 3939-ІХ

В проекте постановления 3939-ІХ говорится о переименовании географических объектов, связанных с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Парламентский комитет рекомендовал переименовать 7 районов, 15 городов, 56 поселков, 263 села:

Одесская область - Южное предлагают переименовать в Порт-Анненталь;

Днепропетровская область - Новомосковск изменят на Самар, Павлоград - на Матвеев, Синельниково - на Риднополье, Первомайск - на Шахтерское. Синельниковский район переименуют в Риднопольский район;

Луганская область - город Первомайск на город Сокологорск, Молодогвардейск на Отамановку, Северодонецк на Сиверскодонецк;

Львовская область - город Червоноград на Шептицкий;

Читайте также: В Киеве переименуют еще 7 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. СПИСОК

Николаевская область - город Южноукраинск на Гард, Первомайск на Ольвиополь. Первомайский район переименуют в Ольвиопольский район;

Полтавская область - город Дружба на Хутор-Михайловский;

Харьковская область - город Красноград на Берестин, город Первомайский на Златополь;

Черкасская область - город Ватутино на город Багачево.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте также: Глава ГПСУ Дейнеко поблагодарил Одесскую ОВА за переименование сквера в Одессе в честь украинских пограничников. ДОКУМЕНТ