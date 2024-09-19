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ВР (27371) переименования (737)

Рада переименовала 328 населенных пунктов

Рада підтримала перейменування 328 населених пунктів

Верховная Рада приняла в целом проект постановления о переименовании городов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержал 281 парламентарий.

"328 населенных пунктов будут переименованы. Как я уже сообщал, из этого постановления убрано - Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск", - добавил он.

Напомним, 18 сентября 2024 года Рада провалила принятие постановления 3939-ІХ о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации.

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Топ комментарии
+35
Юридично не була колонією так, а фактично була в самих найгірших тоадиціях
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19.09.2024 12:14
+26
Це на часі - позбавитися радянсько -расєйських назв.
Бо параша-ворог, який нас вбиває.
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19.09.2024 12:42
+18
Ви видно не слухали дискусії Латиніної та Портнікова. Латиніна користувалася Вашою аргументацією, але була розбита вщент. Висока посада етнічних українців означала лише їхнє служіння імперії, а не Україні та українцям свідомим, тобто політичним.
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19.09.2024 14:24
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У якогось аппаратчіка родичі в одному з перелічених пунктів мешкають.
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19.09.2024 12:05 Ответить
Это уже победа? Знаете, во сколько это переименование обойдется? ВСУ уже ни в чем не нуждается? Восстанавливать ничего не надо?
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19.09.2024 18:31 Ответить
В першу чергу, вже 6-й рік пішов - треба перейменувати Кіровоградську і Дніпропетровську області. Але від зермаків команди і відмашки нема. В москві розсердяться!
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20.09.2024 00:28 Ответить
Новомосковськ раніше був Торговиці.
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19.09.2024 12:06 Ответить
потужно працює в раді, олексій гончаренко.
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19.09.2024 12:07 Ответить
Деколонізації? Україна ніколи не була колонією кацапії, ніколи нею не буде
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19.09.2024 12:10 Ответить
Юридично не була колонією так, а фактично була в самих найгірших тоадиціях
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19.09.2024 12:14 Ответить
Ви про що? Це кацапи жили як в колонії, навіть керманичі часто були з України.
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19.09.2024 13:34 Ответить
вони не гососапієнс тому як вони жили не має значеення вони заичайний засіб розширення інвазивного для цивілізованого людства простору
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19.09.2024 13:39 Ответить
Ви видно не слухали дискусії Латиніної та Портнікова. Латиніна користувалася Вашою аргументацією, але була розбита вщент. Висока посада етнічних українців означала лише їхнє служіння імперії, а не Україні та українцям свідомим, тобто політичним.
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19.09.2024 14:24 Ответить
те що керманичі, наприклад льонька брежев, чи фаворит австрійської курви катьки2, були з території України апсолютно нічого не означає, бо що б здобути посаду, стати фаворитом вони були змушені ставати кацапами, прийняти тупу кацапські ідентичність !!!
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19.09.2024 14:38 Ответить
Льонька Брежнєв найчистіший етнічний кацап і по батькові і матері, які переїхали в усср ( окупаційна назва України - УНР). В Україні Брежнєв народився, але ненавидів її та її історію, мову... всім своїм нутром.
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19.09.2024 15:10 Ответить
а жінка льоні хто?

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19.09.2024 16:25 Ответить
єврейка
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19.09.2024 16:58 Ответить
Знав українську мову, співав українськи пісні
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19.09.2024 17:34 Ответить
Леонід Брежнєв - Українець. Читай книжки.
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19.09.2024 17:37 Ответить
Чиї книжки? Брєжнєва? Він ніякий не українець - звичайний савєцкій чєловєк - перекотиполе.
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19.09.2024 18:25 Ответить
Наприклад мемуари В. Врублевського, секретаря В.В.Щербицького. Там це детально описано, навіть є фото сторінки паспорта Л.І.Брєжнєва з графою національність (УКРАЇНЕЦЬ). Л.Брежнєв ідентифікував себе як Українець, принагідно розмовляв і співав українською. Але для діяча такого рівня то було не престижно, особливо після війни. Тому робив це ... тихенько.
PS Як, доречі і Микита Хрущ(ов), ще один "русскій"...
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20.09.2024 08:28 Ответить
Навіть якби Брєжнєв з Хрущьовим були етнічними українцями - це абсолютно нічого не значить, бо вони усвідомлювали себе і були совєцко-кацапським лайном. На раші кілька мільйонів "етнічних українців", але це на 90% - Z-украінци. Тому тягнибоківська (т.зв. Свобода аля ФСБ) концепція, що основне етнічне походження та гени (кров) всралася.
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20.09.2024 10:29 Ответить
Це далеко не лише "тягнибоківська концепція". Вона була, є і буде домінуючою віками і тисячоліттями поки існували і існуватимуть народи і Нації. Вдосконалюйся бодай трішки знаннями, читай більше...
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20.09.2024 13:25 Ответить
Дядьку, я не чітатєль, я пісатєль. Вмій розрізняти націю етнічну і націю політичну. У час глобалізації.
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20.09.2024 14:50 Ответить
де юре,а де - факто рашистська агентура в ОП , в тому числі більшість керманичів , московський сатанат і т.д і т.п вказують на протилежне...
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19.09.2024 15:37 Ответить
Україна, її левава частка, була колонією по факту з часів Б.Хмельницького і так званої Переяславської ради 1654 року - ніхто цього документу в очі небачив, але кацапи майже відразу сказали що українці їм багато винні, встановили свої порядки і зробили з українців рабів !!! це рішення Б.Хмельницького було великою помилкою !!!
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19.09.2024 14:35 Ответить
Досі є колонією. Як не фізично, так ментально на 100%
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20.09.2024 04:33 Ответить
Свіженький комарик..
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19.09.2024 12:15 Ответить
О, це якраз саме те, що на часі!
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19.09.2024 12:13 Ответить
Це на часі - позбавитися радянсько -расєйських назв.
Бо параша-ворог, який нас вбиває.
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19.09.2024 12:42 Ответить
В цьому є декілька сенсів: фінансуватися може одне і теж саме місто( населений пункт) два рази ( втихую звичайно) 👈, ну і будуть намагатися громадян ( чи фізичних осіб?) приммушувати міняти свої старі паспорти - книжечки на ай ді карти.
Ну а ай-ді карта видається ні МВС , а еміграаційною службою - тобто ви вже будете навіть ні "фіз особою" , а емігрантом ( з урізаними правами)👈
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19.09.2024 12:15 Ответить
...ти часом не дурень?
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19.09.2024 14:38 Ответить
Головне - шапочку з фольги не знімай, бо інакше інопланетні монстри з'їдять МОЗОК!!!
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19.09.2024 18:08 Ответить
Чекаю коли Хмельницькому повернуть назву "Проскурів"...
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19.09.2024 12:20 Ответить
"Плоскирів".
Проскурів - це так назвав цар Олександр. Не пам'ятаю, який по рахунку. Бо, бач, "Плоскирів"- це щось для нього було незрозуміло. А назва пішла від річки Плоска, що протікала по місту.
Якось так.
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19.09.2024 12:41 Ответить
👍

Повністю підтримую.
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19.09.2024 12:43 Ответить
Це позитивно. Треба відчалювати від раші у всіх аспектах. І це теж важливо
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19.09.2024 12:32 Ответить
Южне пропонують перейменувати в Порт-Анненталь
Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк.

Місто Южноукраїнськ на Гард, Первомайськ на Ольвіополь. Первомайський район перейменують на Ольвіопольський район.

Полтавська область - місто Дружба на Хутір-Михайлівський

Місто Первомайський на Златопіль.
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19.09.2024 12:40 Ответить
З якого це ти дива вирішив перейменувати Первомайськ на Ольвіопіль? Історично місто складається з трьох частин. Голта, Богопіль і Орлик. Три цих містечка належали відповідно Туреччині, Речі Посполитій і Війську Запорізькому. Вже за російської імперії Орлик перейменували на Олівіопіль. А об'єдналися ці три містечка вже за радянської влади. От і вийшов Первомайськ.
Основна проблема перейменування це те що мешканці кожного з цих районів хочуть саме свою історичну назву.
Особисто мені імпонує Орлик. Назва козацька. І саме Орлик найдавніше з цих трьох містечок поселення.

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19.09.2024 13:18 Ответить
А що таке Первомайськ? Якийсь дикий суржик

Може тоді Першотравень?
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19.09.2024 13:25 Ответить
Що означає слово Ольвія?

О́львія (дав. -гр. Ὀλβία - «Щаслива») Хай первомайці будуть щасливі!
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19.09.2024 13:28 Ответить
На світі є багато гарних слів. І щасливих назв. Он було місто Щастя в Луганській області. Я наприклад як первомаєць проти назви Олівіопіль. По перше це лише частина міста. А по друге імперська назва. Давай тоді заразом і Запоріжжя перейменуємо на Олександрівськ і Днепр на Катеринослав. Теж історичні назви.
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19.09.2024 14:02 Ответить
Ну це ж не я придумав. 1 травня 1919 р на святковому мітингу було запропоновано об'єднатися в одне місто і назвати його Первомайск ( саме російською мовою), ну і нікто звичайно не заперечував. Бо мітинг проходив під наглядом червоного партизанського загону .
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19.09.2024 13:53 Ответить
Якщо ім подобаються старі назви, нехай назвуть райони
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19.09.2024 13:54 Ответить
Райони місцеві так і називають. А от чому вибрали для перейменування назву одного із районів? І саме той що носе імперську назву. Як на мене потрібно позбуватися назв успадкованих не тільки від СРСР а і від імперіі. От людина слушно пише, Богопіль і то краща назва.
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19.09.2024 19:51 Ответить
Коли я там жив і працював старші люди називали місто Богопіль (Богопілля). Первомайськ на річці Буг ( від Бог). Чудове було би поєднання і назва...
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19.09.2024 17:49 Ответить
Уявляю скільки вою було б якщо:
Одесу- назад на Коцюбіїв
Маріуполь- Домаха
Миколаїв - Кіммерія
Біла Церква - Юр'їв
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19.09.2024 21:25 Ответить
Гівнюки. П'ять самих паскудних окупаційних назв залишили.
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19.09.2024 12:45 Ответить
Постійно потрібно міняти назви, щоб кацапи путались і не знали де вони і куди потрібно сунутись. Щоб їхні карти не відповідали дійсності. Тому підтримую заміну назв.
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19.09.2024 12:45 Ответить
дуже хочу, аби повернули прекрасну назву станіславу!!
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19.09.2024 12:53 Ответить
Потужжно. Мені здається Україна живе в королівстві кривих дзеркал. Інакше такі події я не можу пояснити. Замість того щоби купувати зброю, дрони, снаряди, котрих і так не вистачає ми витрачаємо кошти на перейменування вулиць та міст. Дуже розумно. А ці гроші могли піти на армію чи економіку.
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19.09.2024 13:35 Ответить
Александр, тому й не розумієте!
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19.09.2024 14:28 Ответить
дурбелику, Україна присутня на старих картах з часів, коли рашку ще не придумали.
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19.09.2024 14:54 Ответить
Намагаюся зрозуміти хід вашої думки. Що означає ця карта з ангелами у вершині? Чия окраина там зображена?
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23.09.2024 20:50 Ответить
ого як багато інформації ви змогли дізнатися з тієї карти?
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24.09.2024 18:53 Ответить
Агов! Ти що, несповна розуму?! Коли були козацькі поселення на Хортиці, а це було ще до 1720 року, де зараз масква качки над болотами літали, а їхній пітер - був зачуханим хутором з 10 хат!
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19.09.2024 15:20 Ответить
Безкоштовний європейський та світовий футбол у цифровому етері!

Треба пересканувати (пошук) цифрові канали на телевізорі і знайти новий канал Megogo Спорт!

29 серпня «Megogo Спорт» https://detector.media/infospace/article/231513/2024-08-29-bezplatnyy-zagalnonatsionalnyy-telekanal-megogo-sport-rozpochav-movlennya-v-eteri-t2/ розпочав мовлення в державному мультиплекс і МХ-7. Телеканал буде доступний безплатно в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2.

MEGOGO безкоштовно покаже деякі матчі Ліги чемпіонів, а також поєдинки Ла Ліги та Серії А.
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19.09.2024 14:45 Ответить
додаток треба встановлювати і шукати в ньому новий канал?
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19.09.2024 19:11 Ответить
Ні, на телевізорі або приставці до телевізора у налаштуваннях каналів цифрового телебачення DVB вибрати Пошук або Сканування каналів.
Попередній список видалиться і новий із новими каналами з'явиться.
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20.09.2024 10:17 Ответить
Ну прямо все у турборежимі.
Тепер треба взятись за відміну радянських звань, анулювання радянських дипломів, відміну радянських ступенів, назв посад, назв установ, організацій, закладів. Всьому радянському повинен настати кінець. Наприклад, на Заході немає таких звань як кандидат наук, доцент; доктор наук, професор; молодший, старший науковий співробітник; народний артист; заслужений художник.
Це все було вигадано в колишньому срср щоб окремі гниди себе возвеличили!!
Не було такого і в Українському суспільстві. Все це насадила за 70 років московія. Якщо це науковец, то просто - вчений, акщо співак, то просто артист, якщо художник, то просто митець.
А заслуги, прислуги, дослуги тут ні до чого. Це янукович з азіровим теж любили все це і на московитих болотах ці чорти один перед одним цим хизуються.
Тому Народ України виступає і за повне скасування всіх наявних, вигаданих, не потрібних звань!!
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19.09.2024 15:17 Ответить
https://www.facebook.com/nevegala?ref=embed_comment У назвах вулиць, замість російських письменників можна було когось з британців або американців чи французів. Наприклад вулиця Драйзера, Діккенса чи Олександра Дюма
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19.09.2024 15:24 Ответить
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты. (с)
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19.09.2024 15:28 Ответить
В країні війна. Перейменування, то що є першочерговим питанням? Їм немає чим займатися?
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19.09.2024 16:56 Ответить
Топоніміку не можна віддавати на поталу малограмотному насєлєнію, яке виросло за совка. За основу рішень має братися обґрунтована думка істориків і мовознавців.
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19.09.2024 19:44 Ответить
А хто відповість з ким або з чим ми воюємо? Якщо з Росією та іі армією, то нам потрібні стрільці, патрони, ППО та дрони. І всі гроші та зусилля повинні йти на цю боротьбу щоб нас більше не вбивали. А якщо ми боремось з Латиніною, імперскостью, памʼятниками та назвами - то це інша боротьба, з великими перемогами, де розбита Латиніна відкидає ворога на 100 км від Покровська, а перейменування Первомайська знищує одразу дві дівізіі ворога. І коли влада не може забезпечити будову укріплень і виробництво мін та снарядів, вона кидає такі величні перемоги в тилу по перейменуванню.
А потім якийсь бурят прибьє напис "Овидопель" поверх чудового "Овідополя" бо ця клята америка нам не допомогла.
Ще раз - з ким воюємо ми і з ким воює наша чудова влада?
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20.09.2024 07:23 Ответить
 
 