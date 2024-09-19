Рада переименовала 328 населенных пунктов
Верховная Рада приняла в целом проект постановления о переименовании городов.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержал 281 парламентарий.
"328 населенных пунктов будут переименованы. Как я уже сообщал, из этого постановления убрано - Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск", - добавил он.
Напомним, 18 сентября 2024 года Рада провалила принятие постановления 3939-ІХ о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации.
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Пожалуйста, подождите...
PS Як, доречі і Микита Хрущ(ов), ще один "русскій"...
Бо параша-ворог, який нас вбиває.
Ну а ай-ді карта видається ні МВС , а еміграаційною службою - тобто ви вже будете навіть ні "фіз особою" , а емігрантом ( з урізаними правами)👈
Проскурів - це так назвав цар Олександр. Не пам'ятаю, який по рахунку. Бо, бач, "Плоскирів"- це щось для нього було незрозуміло. А назва пішла від річки Плоска, що протікала по місту.
Якось так.
Повністю підтримую.
Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк.
Місто Южноукраїнськ на Гард, Первомайськ на Ольвіополь. Первомайський район перейменують на Ольвіопольський район.
Полтавська область - місто Дружба на Хутір-Михайлівський
Місто Первомайський на Златопіль.
Основна проблема перейменування це те що мешканці кожного з цих районів хочуть саме свою історичну назву.
Особисто мені імпонує Орлик. Назва козацька. І саме Орлик найдавніше з цих трьох містечок поселення.
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Може тоді Першотравень?
О́львія (дав. -гр. Ὀλβία - «Щаслива») Хай первомайці будуть щасливі!
Одесу- назад на Коцюбіїв
Маріуполь- Домаха
Миколаїв - Кіммерія
Біла Церква - Юр'їв
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Тепер треба взятись за відміну радянських звань, анулювання радянських дипломів, відміну радянських ступенів, назв посад, назв установ, організацій, закладів. Всьому радянському повинен настати кінець. Наприклад, на Заході немає таких звань як кандидат наук, доцент; доктор наук, професор; молодший, старший науковий співробітник; народний артист; заслужений художник.
Це все було вигадано в колишньому срср щоб окремі гниди себе возвеличили!!
Не було такого і в Українському суспільстві. Все це насадила за 70 років московія. Якщо це науковец, то просто - вчений, акщо співак, то просто артист, якщо художник, то просто митець.
А заслуги, прислуги, дослуги тут ні до чого. Це янукович з азіровим теж любили все це і на московитих болотах ці чорти один перед одним цим хизуються.
Тому Народ України виступає і за повне скасування всіх наявних, вигаданих, не потрібних звань!!
А потім якийсь бурят прибьє напис "Овидопель" поверх чудового "Овідополя" бо ця клята америка нам не допомогла.
Ще раз - з ким воюємо ми і з ким воює наша чудова влада?