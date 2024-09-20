Нічна атака "шахедів": безпілотник пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС
20 вересня, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.
Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Росія продовжує ядерний шантаж, направляючи ракети та дрони в бік українських АЕС. Сьогоднішній інцидент з "шахедом" біля ХАЕС чергове підтвердження",
Нагадаємо, про проліт шахеда поблизу ХАЕС також повідомлялось 12 вересня.
Цієї ночі, 20 вересня росіяни масовано атакували Україну "шахедами". Вибухи лунали у Запоріжжі, на Хмельниччині, в Івано-Франківську та Рівному. Також у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.
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