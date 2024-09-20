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Київ (19116) вбивство (3031) запобіжний захід (452)

Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваного відправили під варту до 16 листопада

41-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві людини на автозаправній станції у Святошинському районі Києва, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням прокурорів Святошинської окружної прокуратури м.Києва 41-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні. 

Підозрюваний жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює.

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Підозрюваний у вбивстві на АЗС у Києві сидітиме під вартою два місяці

Нагадаємо, що вранці 18 вересня повідомлялося, що біля заправки на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва впритул застрелили 65-річного чоловіка.

Як повідомляли правоохоронці, чоловік підходив до свого автомобіля марки "Хонда Акорд", у цей час до його машини також підійшов незнайомець зі зброєю в руках.

Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул. Убивця забрав ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав. Згодом підозрюваного затримали. Ним виявився киянин, який не зміг пояснити своїх дій, оскільки, ймовірно, перебував під дією невідомих препаратів.

Згодом йому повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні й зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування триває.

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Ну тобто по камерах знайшли, зловили, посадили... А з депутатами все не щастить, то камер не було, то прикоронник посративідйшов. Прям як пороблено
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20.09.2024 14:49 Відповісти
депутут, особливо із зелениХ. це зовсім інше. Поки Зеля при владі, вони на 99% недоторкані, невловимі та кришталево чесні та непідсудні
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20.09.2024 14:56 Відповісти
А можливо, суддівські, і відпустять, як і беркутню, і гопників-убивць МАЙДАНІВЦІВ, і прокурорських, чи СЛУЖОК з ВРУ …
Суддівська каста недоТурканих ….
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20.09.2024 14:54 Відповісти
До 16 листопада, а 17 в нього день народження?!
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20.09.2024 16:06 Відповісти
 
 