Убийство на АЗС в Киеве: подозреваемого отправили под стражу до 16 ноября

41-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве человека на автозаправочной станции в Святошинском районе Киева, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокуроров Святошинской окружной прокуратуры г. Киева 41-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве пенсионера на автозаправочной станции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.

Подозреваемый никаких показаний не дает, мотивов своих поступков не объясняет.

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Напомним, что утром 18 сентября сообщалось, что возле заправки на Кольцевой дороге в Святошинском районе Киева в упор застрелили 65-летнего мужчину.

Как сообщали правоохранители, мужчина подходил к своему автомобилю марки "Хонда Аккорд", в это время к его машине также подошел незнакомец с оружием в руках.

После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор. Убийца забрал ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал. Впоследствии подозреваемого задержали. Им оказался киевлянин, который не смог объяснить своих действий, поскольку, вероятно, находился под действием неизвестных препаратов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

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