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Киев (24765) убийство (6358) мера пресечения (422)

Убийство на АЗС в Киеве: подозреваемого отправили под стражу до 16 ноября

41-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве человека на автозаправочной станции в Святошинском районе Киева, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокуроров Святошинской окружной прокуратуры г. Киева 41-летнему киевлянину, подозреваемому в умышленном убийстве пенсионера на автозаправочной станции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.

Подозреваемый никаких показаний не дает, мотивов своих поступков не объясняет.

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Підозрюваний у вбивстві на АЗС у Києві сидітиме під вартою два місяці

Напомним, что утром 18 сентября сообщалось, что возле заправки на Кольцевой дороге в Святошинском районе Киева в упор застрелили 65-летнего мужчину.

Как сообщали правоохранители, мужчина подходил к своему автомобилю марки "Хонда Аккорд", в это время к его машине также подошел незнакомец с оружием в руках.

После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор. Убийца забрал ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал. Впоследствии подозреваемого задержали. Им оказался киевлянин, который не смог объяснить своих действий, поскольку, вероятно, находился под действием неизвестных препаратов.

Впоследствии ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

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Ну тобто по камерах знайшли, зловили, посадили... А з депутатами все не щастить, то камер не було, то прикоронник посративідйшов. Прям як пороблено
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20.09.2024 14:49 Ответить
депутут, особливо із зелениХ. це зовсім інше. Поки Зеля при владі, вони на 99% недоторкані, невловимі та кришталево чесні та непідсудні
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20.09.2024 14:56 Ответить
А можливо, суддівські, і відпустять, як і беркутню, і гопників-убивць МАЙДАНІВЦІВ, і прокурорських, чи СЛУЖОК з ВРУ …
Суддівська каста недоТурканих ….
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20.09.2024 14:54 Ответить
До 16 листопада, а 17 в нього день народження?!
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20.09.2024 16:06 Ответить
 
 