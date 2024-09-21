На півдні за добу знищено 120 окупантів, ворог здійснив 10 невдалих штурмів на Оріхівському напрямку
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 120 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що втрати російських загарбників за минулу добу становлять 120 осіб.
Крім того, росіяни втратили 36 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 10 артилерійських систем;
- 8 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 2 окопні РЕБ;
- 10 мотоциклів;
- 4 човни.
Також українські захисники уразили: 17 бліндажів, 2 місця зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання палива, 4 спостережні пости та 1 місце зльоту БпЛА.
Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня
Як повідомляється, в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.
Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 3 рази.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 10 невдалих штурмів.
Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, ведуть аеророзвідку.
За минулу добу ворог застосував 264 FPV-дронів, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 293 осколкових боєприпасів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 640 920 російських загарбників.
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