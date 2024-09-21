На півдні за добу знищено 120 окупантів, ворог здійснив 10 невдалих штурмів на Оріхівському напрямку

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 120 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що втрати російських загарбників за минулу добу становлять 120 осіб.

Крім того, росіяни втратили 36 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

10 артилерійських систем;

8 одиниць авто-бронетехніки;

2 розвідувальні БпЛА;

2 окопні РЕБ;

10 мотоциклів;

4 човни.

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Також українські захисники уразили: 17 бліндажів, 2 місця зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання палива, 4 спостережні пости та 1 місце зльоту БпЛА.

Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня

Як повідомляється, в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 3 рази.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 10 невдалих штурмів.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, ведуть аеророзвідку.

За минулу добу ворог застосував 264 FPV-дронів, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 293 осколкових боєприпасів.

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Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 640 920 російських загарбників.