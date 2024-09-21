Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 640 920 осіб (+1440 за добу), 8746 танків, 18 270 артсистем, 17 170 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 640 920 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 640920 (+1440) осіб,

танків - 8746 (+21) од,

бойових броньованих машин - 17170 (+38) од,

артилерійських систем - 18270 (+58) од,

РСЗВ - 1193 (+4) од,

засоби ППО - 949 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15561 (+92),

крилаті ракети - 2593 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24966 (+68) од,

спеціальна техніка - 3125 (+10)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.