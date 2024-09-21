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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 640 920 осіб (+1440 за добу), 8746 танків, 18 270 артсистем, 17 170 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 640 920 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 640920 (+1440) осіб,
  • танків - 8746 (+21) од,
  • бойових броньованих машин - 17170 (+38) од,
  • артилерійських систем - 18270 (+58) од,
  • РСЗВ - 1193 (+4) од,
  • засоби ППО - 949 (+0) од,
  • літаків - 369 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15561 (+92),
  • крилаті ракети - 2593 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24966 (+68) од,
  • спеціальна техніка - 3125 (+10)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники завдали удару по позиціях окупантів у районі Приютного в Запорізькій області. ВIДЕО

втрати ворога за добу

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17516) Генштаб ЗС (6630) ліквідація (3973) знищення (7328)


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Топ коментарі
+19
Ото пре мерзота, хочуть встигнути на концерт кобзона поки сухо.
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21.09.2024 08:08
+19
Минув 3867 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки різко підскочила. Закриті чергові 10000! по чумардосам.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 640 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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21.09.2024 09:38
+16
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21.09.2024 08:40
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Охренєть як мокші готуються до виступу Зє в ООН,
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21.09.2024 07:49 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
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21.09.2024 07:51 Відповісти
У кацапів "осєннє обострєніє"
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21.09.2024 07:55 Відповісти
Хто в курсі, 1440 штук за добу - це ж рекорд за весь час війни ?
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21.09.2024 08:05 Відповісти
Рекорд 1740.
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21.09.2024 08:06 Відповісти
Це п'ятий показник, в цьому місяці да, найбільше.
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21.09.2024 10:39 Відповісти
Ото пре мерзота, хочуть встигнути на концерт кобзона поки сухо.
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21.09.2024 08:08 Відповісти
Там просто ще Масляков появився, набирає нову потойбічну лігу КВН ))
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21.09.2024 09:43 Відповісти
Я й забув за нього 😁 а ще ж є там задорнов, мабуть, сидітиме в жюрі.
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21.09.2024 14:40 Відповісти
Такими темпами Україна допомагає іншим національностям колишнього срср самоіндефікуватися і бути хозяєвами на своїй землі всі імперії мають тенденцію до роспаду а срср це не імперія а колонія для нацменшин де грабують корінних мешканців і збагачуються купка злодіїв і їхніх шісток шарікових швондерів і нквдшників які контролюють і коригують кримінальників
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21.09.2024 08:17 Відповісти
"Україна допомагає іншим національностям колишнього срср самоіндефікуватися"

Щось не дуже видно прагнень самоіндефікуватися...
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21.09.2024 09:20 Відповісти
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21.09.2024 08:40 Відповісти
Героям слава!!!
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21.09.2024 08:42 Відповісти
Як здихає рашиське бидло в ім'я світового злочинця терориста путіна .Слава ЗСУ !
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21.09.2024 08:52 Відповісти
якось несподівано "вистрелила" арта+РСЗВ.
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21.09.2024 09:16 Відповісти
Уточнили дані!

Але очевидно, що кацапія намагається "встигнути до дощів" захопити якомога більше. От і почали гнати на штурми накопичену (що повернулась з ремонтів) за місяць техніку.
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21.09.2024 10:14 Відповісти
Ще б одну Україну і вʼ язниця народів здохла б за 3 місяці ...

якеж підарське утворення , масово дохнути за те , що тебе і твоїх дітей раком ***** всі віка
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21.09.2024 09:19 Відповісти
Минув 3867 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки різко підскочила. Закриті чергові 10000! по чумардосам.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 640 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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21.09.2024 09:38 Відповісти
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21.09.2024 09:40 Відповісти
200 сам за, проте логістика 68 і наземка загалом 199
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21.09.2024 10:43 Відповісти
Ото замєс сьогодні був, мабуть!!!
Слава ЗСУ!!! 💛💙
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21.09.2024 10:32 Відповісти
Вчора, данні за бобу з 0:00 по 24:00, а звіт ГШ видає вранці.
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21.09.2024 10:45 Відповісти
Бачу вже, що круті замеси по всій лінії фронту.
І Гентшаб в іншій інфі повідомляє "https://t.me/operativnoZSU/158076 Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень "
Тоді зрозуміло, що цифри про втрати ворога в цій таблиці будуть високими...
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21.09.2024 11:14 Відповісти
21 танк! Наскільки пригадую, давненько такого не було.
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21.09.2024 11:36 Відповісти
 
 