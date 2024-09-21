Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 640 920 осіб (+1440 за добу), 8746 танків, 18 270 артсистем, 17 170 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 640 920 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 640920 (+1440) осіб,
- танків - 8746 (+21) од,
- бойових броньованих машин - 17170 (+38) од,
- артилерійських систем - 18270 (+58) од,
- РСЗВ - 1193 (+4) од,
- засоби ППО - 949 (+0) од,
- літаків - 369 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15561 (+92),
- крилаті ракети - 2593 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24966 (+68) од,
- спеціальна техніка - 3125 (+10)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+19 Germes #584709
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+19 Qq Qqq #455433
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+16 denis1977ua
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Щось не дуже видно прагнень самоіндефікуватися...
Але очевидно, що кацапія намагається "встигнути до дощів" захопити якомога більше. От і почали гнати на штурми накопичену (що повернулась з ремонтів) за місяць техніку.
якеж підарське утворення , масово дохнути за те , що тебе і твоїх дітей раком ***** всі віка
200!! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки різко підскочила. Закриті чергові 10000! по чумардосам.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 640 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Слава ЗСУ!!! 💛💙
І Гентшаб в іншій інфі повідомляє "https://t.me/operativnoZSU/158076 Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень "
Тоді зрозуміло, що цифри про втрати ворога в цій таблиці будуть високими...