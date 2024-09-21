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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 640 920 человек (+1440 за сутки), 8746 танков, 18 270 артсистем, 17 170 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 640 920 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 640 920 (+1440) человек,
  • танков - 8746 (+21) единиц,
  • боевых бронированных машин - 17 170 (+38) единиц,
  • артиллерийских систем - 18 270 (+58) единиц,
  • РСЗО - 1193 (+4) единицы,
  • средств ПВО - 949 (+0) единиц,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 561 (+92) единица,
  • крылатых ракет - 2593 (+0) единицы,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 966 (+68) единиц,
  • специальной техники - 3125 (+10) единиц.

Также смотрите: Украинские защитники нанесли удар по позициям оккупантов в районе Приютного на Запорожье. ВИДЕО

втрати ворога за добу

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19358) Генштаб ВС (6327) ликвидация (3588) уничтожение (7010)


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Топ комментарии
+19
Ото пре мерзота, хочуть встигнути на концерт кобзона поки сухо.
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21.09.2024 08:08
+19
Минув 3867 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки різко підскочила. Закриті чергові 10000! по чумардосам.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 640 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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21.09.2024 09:38
+16
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21.09.2024 08:40
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Охренєть як мокші готуються до виступу Зє в ООН,
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21.09.2024 07:49 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
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21.09.2024 07:51 Ответить
У кацапів "осєннє обострєніє"
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21.09.2024 07:55 Ответить
Хто в курсі, 1440 штук за добу - це ж рекорд за весь час війни ?
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21.09.2024 08:05 Ответить
Рекорд 1740.
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21.09.2024 08:06 Ответить
Це п'ятий показник, в цьому місяці да, найбільше.
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21.09.2024 10:39 Ответить
Ото пре мерзота, хочуть встигнути на концерт кобзона поки сухо.
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21.09.2024 08:08 Ответить
Там просто ще Масляков появився, набирає нову потойбічну лігу КВН ))
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21.09.2024 09:43 Ответить
Я й забув за нього 😁 а ще ж є там задорнов, мабуть, сидітиме в жюрі.
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21.09.2024 14:40 Ответить
Такими темпами Україна допомагає іншим національностям колишнього срср самоіндефікуватися і бути хозяєвами на своїй землі всі імперії мають тенденцію до роспаду а срср це не імперія а колонія для нацменшин де грабують корінних мешканців і збагачуються купка злодіїв і їхніх шісток шарікових швондерів і нквдшників які контролюють і коригують кримінальників
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21.09.2024 08:17 Ответить
"Україна допомагає іншим національностям колишнього срср самоіндефікуватися"

Щось не дуже видно прагнень самоіндефікуватися...
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21.09.2024 09:20 Ответить
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21.09.2024 08:40 Ответить
Героям слава!!!
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21.09.2024 08:42 Ответить
Як здихає рашиське бидло в ім'я світового злочинця терориста путіна .Слава ЗСУ !
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21.09.2024 08:52 Ответить
якось несподівано "вистрелила" арта+РСЗВ.
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21.09.2024 09:16 Ответить
Уточнили дані!

Але очевидно, що кацапія намагається "встигнути до дощів" захопити якомога більше. От і почали гнати на штурми накопичену (що повернулась з ремонтів) за місяць техніку.
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21.09.2024 10:14 Ответить
Ще б одну Україну і вʼ язниця народів здохла б за 3 місяці ...

якеж підарське утворення , масово дохнути за те , що тебе і твоїх дітей раком ***** всі віка
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21.09.2024 09:19 Ответить
Минув 3867 день москальсько-української війни.
200!! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки різко підскочила. Закриті чергові 10000! по чумардосам.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 640 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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21.09.2024 09:38 Ответить
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21.09.2024 09:40 Ответить
200 сам за, проте логістика 68 і наземка загалом 199
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21.09.2024 10:43 Ответить
Ото замєс сьогодні був, мабуть!!!
Слава ЗСУ!!! 💛💙
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21.09.2024 10:32 Ответить
Вчора, данні за бобу з 0:00 по 24:00, а звіт ГШ видає вранці.
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21.09.2024 10:45 Ответить
Бачу вже, що круті замеси по всій лінії фронту.
І Гентшаб в іншій інфі повідомляє "https://t.me/operativnoZSU/158076 Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень "
Тоді зрозуміло, що цифри про втрати ворога в цій таблиці будуть високими...
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21.09.2024 11:14 Ответить
21 танк! Наскільки пригадую, давненько такого не було.
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21.09.2024 11:36 Ответить
 
 