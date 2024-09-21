Общие боевые потери РФ с начала войны - около 640 920 человек (+1440 за сутки), 8746 танков, 18 270 артсистем, 17 170 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 640 920 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 640 920 (+1440) человек,
- танков - 8746 (+21) единиц,
- боевых бронированных машин - 17 170 (+38) единиц,
- артиллерийских систем - 18 270 (+58) единиц,
- РСЗО - 1193 (+4) единицы,
- средств ПВО - 949 (+0) единиц,
- самолетов - 369 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 561 (+92) единица,
- крылатых ракет - 2593 (+0) единицы,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 966 (+68) единиц,
- специальной техники - 3125 (+10) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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+19 Germes #584709
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+19 Qq Qqq #455433
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Щось не дуже видно прагнень самоіндефікуватися...
Але очевидно, що кацапія намагається "встигнути до дощів" захопити якомога більше. От і почали гнати на штурми накопичену (що повернулась з ремонтів) за місяць техніку.
якеж підарське утворення , масово дохнути за те , що тебе і твоїх дітей раком ***** всі віка
200!! одиниць техніки та 1440! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки різко підскочила. Закриті чергові 10000! по чумардосам.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 640 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Слава ЗСУ!!! 💛💙
І Гентшаб в іншій інфі повідомляє "https://t.me/operativnoZSU/158076 Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень "
Тоді зрозуміло, що цифри про втрати ворога в цій таблиці будуть високими...