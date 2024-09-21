Общие боевые потери РФ с начала войны - около 640 920 человек (+1440 за сутки), 8746 танков, 18 270 артсистем, 17 170 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 640 920 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 640 920 (+1440) человек,

танков - 8746 (+21) единиц,

боевых бронированных машин - 17 170 (+38) единиц,

артиллерийских систем - 18 270 (+58) единиц,

РСЗО - 1193 (+4) единицы,

средств ПВО - 949 (+0) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 561 (+92) единица,

крылатых ракет - 2593 (+0) единицы,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 24 966 (+68) единиц,

специальной техники - 3125 (+10) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.