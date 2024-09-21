У Києві знову спостерігається погіршення стану повітря, - КМДА

Ввечері суботи, 21 вересня, у Києві спостерігається погіршення стану повітря. Ймовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у повітрі фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

До поліпшення ситуації зі станом повітря мешканцям столиці рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, що 20 вересня повідомлялося, що причиною поганої якості повітря у Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.

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