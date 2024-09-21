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У Києві знову спостерігається погіршення стану повітря, - КМДА

У Києві знову спостерігається погіршення стану повітря

Ввечері суботи, 21 вересня, у Києві спостерігається погіршення стану повітря. Ймовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у повітрі фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

До поліпшення ситуації зі станом повітря мешканцям столиці рекомендують:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  •  пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, що 20 вересня повідомлялося, що причиною поганої якості повітря у Києві є горіння торф'яників, інших екосистем та осінні перепади температур.

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А якщо очищувача нема, то пити багато води ?
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21.09.2024 21:40 Відповісти
а вікна на максимум закрити?
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21.09.2024 22:40 Відповісти
Вонь стоит уже неделю
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21.09.2024 22:40 Відповісти
 
 