В Киеве снова наблюдается ухудшение состояния воздуха, - КГГА

Вечером субботы, 21 сентября, в Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха. Вероятной причиной являются пожары в экосистеме Киевской области.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в воздухе фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям столицы рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Напомним, что 20 сентября сообщалось, что причиной плохого качества воздуха в Киеве является горение торфяников, других экосистем и осенние перепады температур.

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