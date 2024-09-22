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Робота щодо розширення місії МАГАТЕ на підстанції ведеться доволі активно, вже є перші результати, - Міненерго

підстанція

Міністерство енергетики максимально співпрацює з МАГАТЕ щодо розширення моніторингової місії на інші об’єкти енергетичної сфери, а саме - на ключові підстанції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Міністерство енергетики на виконання доручення Офісу Президента співпрацює максимально з МАГАТЕ, щоб міжнародні партнери, агентства розширили свою моніторингову місію на інші об’єкти енергетичної сфери, а саме - на ключові підстанції. Уже є перші результати. Робота ув цьому напрямку ведеться і досить активно", - зазначив він.

У Міненерго наголошують, що атака на ключові підстанції несе пряму загрозу для енергетичної та радіаційної безпеки всього регіону.

"Відповідно, з метою уникнення такого інциденту ми максимально закликаємо всіх міжнародних партнерів у частині протидії ворогу у його намірах", - зазначив він.

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Також Колісник зазначив, що наразі триває ремонтна кампанія щодо об’єктів цивільної енергетичної інфраструктури (пошкоджених через удари РФ. - Ред.).

"Фактично ми зосереджені на тому, щоб максимально відновити роботу тих енергетичних об’єктів, де можливо здійснити ремонти. З цією метою ми активно взаємодіємо з міжнародними партнерами - для того, щоб отримати все необхідне обладнання і щоб вся ремонтна кампанія відповідала необхідним та встановленим графікам", - додав Колісник.

Стосовно імовірних ударів РФ по об’єктах ядерної енергетики України, заступник міністра зауважив, що інформацію від спецслужб передано міжнародним партнерам і МАГАТЕ.

Також читайте: Окупанти встановили міни по периметру ЗАЕС, доступу місії МАГАТЕ перешкоджають, - Гроссі

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку атомних електростанцій.

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Свій переляк ще й на підстанції розповсюдить. Чи буде ще й на підстанціях моніторити че не роблять бува ''брудну бомбу''
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22.09.2024 16:24 Відповісти
а, потім гроссі, радісно лупиться у дьосна з кацапами, та доповідає, де у нас, що та як?
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22.09.2024 17:36 Відповісти
Схоже енегетиці кірдик ...
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22.09.2024 20:49 Відповісти
 
 