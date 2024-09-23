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Міжнародні навчання за участю військових НАТО розпочинаються у Литві

У Литві пройдуть навчання з військовими НАТО

На трьох полігонах Литви розпочнуться міжнародні навчання підрозділів вогневої підтримки "Вогняний грім 2024".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише BNS.

До п'ятниці в навчаннях візьмуть участь артилерійські підрозділи Сухопутних військ Литовської армії, а також військові й військова техніка Сил передового базування НАТО, дислокованого в Литві, і 1 батальйону 82 артилерійського полку США.

За даними військових, на навчаннях тренуватимуть й оцінюватимуть здатність підрозділів ефективно виконувати завдання з ведення вогню із закритих позицій і покращуватимуть взаємодію між об'єднаними підрозділами вогневої підтримки союзників.

Під час навчань на полігонах у Кайряї і в Пабраді відбудуться бойові стрільби з литовських і союзних артилерійських систем і мінометів, а на полігоні в Казлу-Руде відбудуться тренування фахівців з управління спільною вогневою підтримкою.

Нагадаємо, Під егідою НАТО у Нідерландах до 20 вересня тривали навчання з випробування систем протидії безпілотникам. Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам.

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А може перенести на курщину?
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23.09.2024 09:38 Відповісти
na Konihsburg
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23.09.2024 09:40 Відповісти
Якби не дебільні виборці, то це могло б бути в Україні... А в нас бидло як не зека, то клоуна обере (((
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23.09.2024 10:00 Відповісти
 
 