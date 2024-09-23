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Запоріжжя (2199) обстріл (27110) Офіс Генпрокурора (3160) КАБ (282)

Авіаудари РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 17, серед них - 15-річний хлопець. ФОТОрепортаж

Унаслідок нічних авіаційних ударів РФ по Запоріжжю поранення дістали 17 людей, серед них - 15-річна дитина. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора. 

Зазначається, що російські війська завдали три авіаційні удари по Запоріжжю та чотири по території Запорізького району близько 23:00 22 вересня.

Зазнали руйнувань багатоповерхові будинки та інша цивільна інфраструктура обласного центру. Знищено автомобілі місцевих мешканців.

Також пошкоджено будинки приватного сектору в одному із сіл Запорізького району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 16 

Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня
Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня
Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня
Авіаудар РФ по Запоріжжю 23 вересня

Нагадаємо, ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 9 людей.

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Ввечері чекаємо на співчуття Військового Вождя. З Нью-Йорка, де він затверджує "План Перемоги" у дідуся Байдена .

Але все одно є питання - а чому досі Запоріжжя з йогоДніпрогесом та мостами через Дніпро не прикрите Петріотом?
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23.09.2024 12:21 Відповісти
Могли б нарешті поставити одну пускову Patriot PAC-2 GEM-T на 160 км + одну пускову PAC-3 на 4 ракети MSE чи CRI, для прикриття пускової PAC-2 від ударів Іскандер-М. Та ще одну пускову на 4 ракети PAC-3 для прикриття радару. А радар розмістити на максимальній відстані від фронту, щоб він не був легкою мішенню для бпла-розвідників, на достатній відстані для виявлення і наведення на літаки які випускають КАБ на Запоріжжя. Зеленський же сказав, що в нас Patriot вже значно більше, ніж про це говорять офіційно. І не треба ставити батарею всю, і пускові на 16 ракет з PAC-3 MSE. Пускові, командний пункт і радар можуть знаходитися на відстані одні від одного І змінювати своє розташування максимально часто. І це б відігнало ці су-34 з КАБ від міста. І одну пускову PAC-2 навряд вони знайдуть, якщо її маскувати якісно. Їх можна ставити на відстані близько 30-40 км від командного пункту і радару. Радар і КП стоять на відстані до 1 км. Антена зв'язку також може знаходитися на різних відстанях, дивлячись як розташують решту компонентів. Але чомусь поки так не зробили.
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23.09.2024 12:37 Відповісти
Клятим кремлівським виродкам потрібна земля Украіни ,
а українців вони намагаються знищити 😡
Будьте ви і ваші виродки прокляті 🙁
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23.09.2024 13:36 Відповісти
А тим часом банківський кловун за океяном отримує призи за свої "потужні досягнення".
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24.09.2024 08:11 Відповісти
 
 