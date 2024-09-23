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Рашисти влучили FPV-дроном по рейсовому автобусу на Сумщині: 2 людини поранені

Окупанти влучили FPV-дроном по рейсовому автобусу на Сумщині 23 вересня

Російський FPV-дрон влучив у рейсовий автобус у Миропільській громаді Сумської області, є поранені.

Про це повідомляє ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці, 23 вересня, у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві людини зазнали поранень і були евакуйовані до медичного закладу.

"Росіяни вчинили черговий цинічний злочин, спрямувавши дрон по мирним людям. Не пробачимо", - додали у Сумській ОВА.

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