Рашисти влучили FPV-дроном по рейсовому автобусу на Сумщині: 2 людини поранені
Російський FPV-дрон влучив у рейсовий автобус у Миропільській громаді Сумської області, є поранені.
Про це повідомляє ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці, 23 вересня, у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дві людини зазнали поранень і були евакуйовані до медичного закладу.
"Росіяни вчинили черговий цинічний злочин, спрямувавши дрон по мирним людям. Не пробачимо", - додали у Сумській ОВА.
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