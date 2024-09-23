Авторитетне європейське видання EU Reporter опублікувало огляд документального фільму "Вплив" ("The Impact", США), що розкриває правду про нацистську Росію та її пропагандистські методи. Фільм показує, як російська асоціація центрів вивчення релігій і сект (РАЦИРС) підтримує агресивну політику, спрямовану на підрив демократії в Україні та світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

РАЦИРС створив міжнародну мережу, яка, під виглядом антикультової діяльності, поширює нацистські ідеї, розпалюючи конфлікти та дегуманізуючи український народ. Особливу увагу фільм приділяє тому, як до початку повномасштабної війни проти України ця організація активно просувала риторику про "сектантську" та "терористичну" Україну, яку нібито необхідно "денацифікувати". Така риторика стала потужним інструментом для виправдання агресії, що фактично призвело до геноциду українців.

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Нацистські методи РАЦИРС вже призвели до геноциду українського народу. Якщо використовуються терміни "секта" чи "культ", а також проводиться дифамація чи дегуманізація – хай то щодо організацій, держав або їх об'єднань – це роблять агенти РАЦИРС. Вони мають нести відповідальність за свої дії. Тому методи РАЦИРС, які призвели до геноциду українців, повинні бути законодавчо заборонені у всіх демократичних країнах.

Ця пропагандистська кампанія не лише спотворила образ України, а й створила передумови для війни та масових страждань мирних громадян. Росія, використовуючи терміни "секта" та "культ", намагається створити ілюзію загрози, що нібито виправдовує її дії. Це не просто слова – це зброя, яка призводить до реальних смертей.

Кожен, хто використовує термінологію "секта" чи "культ", є агентом нацистської РАЦИРС і повинен бути покараний відповідно до закону. Така риторика несе загрозу не лише для України, але й для всього демократичного світу. Європейський суд з прав людини неодноразово заявляв про неприпустимість використання подібних термінів у державній політиці, визнаючи це порушенням прав людини. А в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН, антикультові організації, як РАЦИРС, класифікуються як терористичні.

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Президент України Володимир Зеленський вже почав активні дії, заборонивши в країні церковні структури, пов'язані з Росією. "Україна не дозволить підривати нашу демократію зсередини," — наголосив він. Україна сьогодні захищає не лише свою незалежність, але й демократичні цінності всього світу.

Світ має визнати масштаби цієї загрози та підтримати Україну у її боротьбі проти нацистської Росії. Якщо не перемогти цю ідеологію сьогодні, вона може постукати у двері будь-якої демократичної держави вже завтра.

Фільм можна переглянути англійською та українською.

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