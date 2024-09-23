РФ повторно обстріляла Краматорськ: Загинула жінка, поранено 3 особи (оновлено)
Російські окупанти завдали удару по Краматорську, внаслідок чого 1 особа загинула, 3 поранено.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Опівдні в місті пролунали 6 вибухів. Загинула жінка приблизно 45 років, поранення отримав її чоловік", - йдеться в повідомленні.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.
Згодом Філашкін додав, що станом на 14:10 кількість поранених зросла до 3. Пошкоджені 8 приватних будинків.
Нагадаємо, вранці 23 вересня російські загарбники вже били по Краматорську.
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Sergei M ce156981
показати весь коментар23.09.2024 14:11 Відповісти Мені подобається 1
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