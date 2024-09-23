Обстріли за добу: під ворожим вогнем опинилися 9 областей. ФОТО

Протягом 22 вересня армія РФ завдала ударів по населених пунктах у 9 областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Миколаївщина

Учора, 22 вересня, о 08:25, 10:43, 11:00, 11:43, 15:50, 17:18, 19:03 та 19:21 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого у с. Солончаки пошкоджено два приватних будинки, у с. Дмитрівка – автомобіль, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також у громаді, на відкритій території, відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Крім того, учора, о 13:20 під ворожими артобстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Дніпропетровська область

Протягом дня ворог бив по Нікопольщині – райцентру, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Застосовував дрони-камікадзе та артилерію. Через атаки сталася пожежа. Її приборкали рятувальники. Пошкоджена інфраструктура. Вранці гучно було у Павлограді, розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Херсонщина

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Веселе, Тягинка, Понятівка, Одрадокам'янка, Берислав, Нововоронцовка, Білозерка, Новоберислав, Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Томина Балка, Бобровий Кут, Зміївка та місто Херсон. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

Зранку поблизу Ромашкового Білозерської громади росіяни атакували "швидку" з безпілотника. Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень. Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них – вибухові травми і контузії.

Запорізька область

Російські загарбники ввечері 22 вересня атакували середмістя Запоріжжя. За інформацією начальник ОВА Івана Федорова, кількість постраждалих зросла до 21.

"За медичною допомогою після нічної атаки росіян звернулися тринадцять жінок та вісім чоловіків. Після огляду та надання першої допомоги більшість травмованих продовжать лікуватися вдома. Наразі в лікарні залишаються дві жінки - медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості і дають сприятливі прогнози до одужання", - додав Федоров.

Крім того, протягом минулої доби російські окупанти завдали 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Харківщина

На Харківщині за добу четверо постраждалих від ворожих обстрілів. Ворог обстріляв Куп'янський, Чугуївський та Ізюмський райони. У с. Шийківка внаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда, постраждали дві людини. У смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені дві господарчі споруди, постраждали дві жінки.

Сьогодні близько 09:00 окупанти завдали чергового удару по Купʼянську. Загинула цивільна 82-річна жінка.

Сумська область

Протягом 22 вересня росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 150 вибухів.

Вночі та вранці 23 вересня, армія РФ 22 рази обстріляла прикордонні громади Сумської області, зафіксовані 30 вибухів

Сьогодні вранці у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі. Дві людини зазнали поранень і були евакуйовані до медзакладу.

Чернігівщина

Ввечері неділі, 22 вересня, окупанти з мінометів обстріляли село Заріччя Семенівської громади, що на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок ворожих обстрілів двоє чоловіків віком 60 та 55 років зазнали поранень.

Протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися низка населених пунктів прикордоння Чернігівщини. У Городнянській громаді Чернігівського району російськими обстрілами пошкоджені будівлі сільгосппідприємства і два житлові будинки громадян.

Донецька область

Минулої доби вибухи пролунали в 9 населених пунктах: містах Гірник, Добропілля, Краматорськ, Курахове, Миколаївка, Мирноград, Слов’янськ, селищі Курахівка, селі Новоукраїнка. Троє цивільних жителів загинули і десятеро зазнали поранень внаслідок обстрілу з боку російських військ.

У Мирнограді внаслідок артилерійських обстрілів загинули дві цивільних особи, пошкоджено 4 приватних оселі. Одна людина загинула в Новоукраїнці.

З РСЗВ "Торнадо-С" ворог обстріляв Краматорськ, шестеро людей дістали поранення, зокрема дівчинка 2008 року народження. На Слов’янськ окупанти скинули чотири авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – травмовано трьох цивільних осіб.

Бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК ворог скинув на Миколаївку та Добропіллля, пошкоджені приватні будинки та адмінбудівлі.

Луганщина

Ворог п'ять разів атакував в районах Білогорівки, Макіївки та Балки Журавки, повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Також росіяни штурмували поблизу Стельмахівки. Із реактивних систем залпового вогню вони обстріляли Балку Журавку. З артилерії, безпілотників – Балку Журавку, Макіївку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні триватиме у 2026 році й далі, - глава МЗС Британії Леммі