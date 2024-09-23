Війна в Україні триватиме у 2026 році й далі, - глава МЗС Британії Леммі

Наразі західні політики продовжують розглядати різні способи посилити підтримку української армії, зокрема і можливість зняття обмежень на завдання ударів углиб території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian, про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі.

"Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі Леммі сказав, що труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими", особливо наприкінці 2025-2026 років і далі", – йдеться в матеріалі.

Леммі зазначив, що це є критичним часом для сміливості, терпіння та сили духу від імені союзників, які підтримують Україну. Та додав, що Україна та її західні союзники обговорюють, "що ще може знадобитися", щоб допомогти Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка зазнає гострого тиску на сході.

"Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну", – додав Леммі, очевидно маючи на увазі ракети Storm Shadow:

"Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими".'

Нагадаємо, раніше Леммі заявив, що тривають делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow по Росії, стверджуючи, що настав час для "сміливості та мужності".

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