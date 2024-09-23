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Україна (5690) Леммі Девід (27)

Війна в Україні триватиме у 2026 році й далі, - глава МЗС Британії Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі

Наразі західні політики продовжують розглядати різні способи посилити підтримку української армії, зокрема і можливість зняття обмежень на завдання ударів углиб території Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Guardian, про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі.

"Виступаючи на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі Леммі сказав, що труднощі та виклики війни в Україні стануть "глибшими та суворішими", особливо наприкінці 2025-2026 років і далі", – йдеться в матеріалі.

Леммі зазначив, що це є критичним часом для сміливості, терпіння та сили духу від імені союзників, які підтримують Україну. Та додав, що Україна та її західні союзники обговорюють, "що ще може знадобитися", щоб допомогти Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка зазнає гострого тиску на сході.

"Як міністр закордонних справ я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти Путіну", – додав Леммі, очевидно маючи на увазі ракети Storm Shadow:

"Але між союзниками в реальному часі ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими".'

Нагадаємо,  раніше Леммі заявив, що тривають делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow по Росії, стверджуючи, що настав час для "сміливості та мужності".

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Топ коментарі
+24
Є расія - є війна, нема расіі - нема війни.
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23.09.2024 09:07
+21
***** при зєлі напало.
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23.09.2024 09:20
+20
У этой войны есть много выгодоприобретателей, китайцы получают неслыханные прибыля, индусы, иранские мудаки , северокорейские обезьянки, ну и конечно производители оружия всех стран
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23.09.2024 09:18
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Если Трамп выйграет выбор в США то есть вероятность заморозки войны по ,,корейскому сценарию,, ну а если Харис, то это еще лет пять кровавого мессива и сотни тысяч погибших гарантировано......
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23.09.2024 11:54 Відповісти
Корейський сценарій тут неможливий, так як тут питання не двох частин однієї країни, а двох різних країн. Наратив "расєя і Україна це єдина країна" фейковий, а ось концепція єдиної Кореї (як і єдиного Китаю) підтримується обома сторонами цих відповідних конфліктів.
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23.09.2024 12:25 Відповісти
"глибшими та суворішими" - це для цього вони змусили з піндосами та рашистами Україну позбутись ядерної та стратегічної зброї?

ліцемірні бариги
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23.09.2024 12:42 Відповісти
Бл, утешил... ЗЕ , это и есть план победы , видать Байден сбрил ЗЕ , как Mach 3 Turbo, с планом победы...
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23.09.2024 12:49 Відповісти
та ну нах... зараз вже не має кому воювати. А через рік півтора поготів
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23.09.2024 13:00 Відповісти
Анна Петрова рвётся на фронт и её не остановить.
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23.09.2024 13:33 Відповісти
Війна буде йти до останнього москаля в Криму і на Донбасі. Після цього війна закінчиться і почнеться АТО на 1/9 суші планети.
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23.09.2024 13:25 Відповісти
Війна буде йти поки ГУр чі Сбу не зпале всі такери московії. Пусті.
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23.09.2024 15:37 Відповісти
при всем уважении,******* надо подзавалить.
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23.09.2024 15:47 Відповісти
Йому вірю!)
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23.09.2024 16:06 Відповісти
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