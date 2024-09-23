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Новости
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Украина (44299) Лемми Дэвид (27)

Война в Украине будет продолжаться в 2026 году и дальше, - глава МИД Британии Лемми

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі

Сейчас западные политики продолжают рассматривать различные способы усилить поддержку украинской армии, в том числе и возможность снятия ограничений на нанесение ударов вглубь территории России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Guardian, об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми.

"Выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле Лемми сказал, что трудности и вызовы войны в Украине станут "глубже и строже", особенно в конце 2025-2026 годов и далее", - говорится в материале.

Лемми отметил, что это является критическим временем для смелости, терпения и силы духа от имени союзников, которые поддерживают Украину. И добавил, что Украина и ее западные союзники обсуждают, "что еще может понадобиться", чтобы помочь Киеву на поле боя, кроме попыток удержать линию фронта, которая испытывает острое давление на востоке.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может только помочь Путину", - добавил Лемми, очевидно имея в виду ракеты Storm Shadow:

"Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину накануне зимы".

Напомним, ранее Лемми заявил, что продолжаются деликатные переговоры с Белым домом относительно разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow по России, утверждая, что настало время для "смелости и мужества".

Также читайте: Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру в Украине
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Топ комментарии
+24
Є расія - є війна, нема расіі - нема війни.
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23.09.2024 09:07
+21
***** при зєлі напало.
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23.09.2024 09:20
+20
У этой войны есть много выгодоприобретателей, китайцы получают неслыханные прибыля, индусы, иранские мудаки , северокорейские обезьянки, ну и конечно производители оружия всех стран
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23.09.2024 09:18
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Если Трамп выйграет выбор в США то есть вероятность заморозки войны по ,,корейскому сценарию,, ну а если Харис, то это еще лет пять кровавого мессива и сотни тысяч погибших гарантировано......
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23.09.2024 11:54 Ответить
Корейський сценарій тут неможливий, так як тут питання не двох частин однієї країни, а двох різних країн. Наратив "расєя і Україна це єдина країна" фейковий, а ось концепція єдиної Кореї (як і єдиного Китаю) підтримується обома сторонами цих відповідних конфліктів.
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23.09.2024 12:25 Ответить
"глибшими та суворішими" - це для цього вони змусили з піндосами та рашистами Україну позбутись ядерної та стратегічної зброї?

ліцемірні бариги
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23.09.2024 12:42 Ответить
Бл, утешил... ЗЕ , это и есть план победы , видать Байден сбрил ЗЕ , как Mach 3 Turbo, с планом победы...
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23.09.2024 12:49 Ответить
та ну нах... зараз вже не має кому воювати. А через рік півтора поготів
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23.09.2024 13:00 Ответить
Анна Петрова рвётся на фронт и её не остановить.
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23.09.2024 13:33 Ответить
Війна буде йти до останнього москаля в Криму і на Донбасі. Після цього війна закінчиться і почнеться АТО на 1/9 суші планети.
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23.09.2024 13:25 Ответить
Війна буде йти поки ГУр чі Сбу не зпале всі такери московії. Пусті.
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23.09.2024 15:37 Ответить
при всем уважении,******* надо подзавалить.
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23.09.2024 15:47 Ответить
Йому вірю!)
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23.09.2024 16:06 Ответить
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