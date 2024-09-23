Обстрелы за сутки: под вражеским огнем оказались 9 областей. ФОТО

В течение 22 сентября армия РФ нанесла удары по населенным пунктам в 9 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Николаевщина

Вчера, 22 сентября, в 08:25, 10:43, 11:00, 11:43, 15:50, 17:18, 19:03 и 19:21 враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. В результате чего в с. Солончаки повреждены два частных дома, в с. Дмитровка - автомобиль, сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также в громаде, на открытой территории, произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Кроме того, вчера, в 13:20 под вражескими артобстрелами находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Днепропетровская область

В течение дня враг бил по Никопольщине - райцентру, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Применял дроны-камикадзе и артиллерию. Из-за атаки произошел пожар. Его укротили спасатели. Повреждена инфраструктура. Утром громко было в Павлограде, рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Херсонщина

За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Веселое, Тягинка, Понятовка, Одрадокаменка, Берислав, Нововоронцовка, Белозерка, Новоберислав, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Томина Балка, Бобровый Кут, Змиевка и город Херсон. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 7 - получили ранения.

Утром вблизи Ромашкового Белозерской громады россияне атаковали "скорую" с беспилотника. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА транспортное средство получило повреждения. Пострадал 58-летний фельдшер и 50-летний водитель "экстренки". У них - взрывные травмы и контузии.

Запорожская область

Российские захватчики вечером 22 сентября атаковали центр города Запорожья. По информации начальник ОВА Ивана Федорова, количество пострадавших возросло до 21.

"За медицинской помощью после ночной атаки россиян обратились тринадцать женщин и восемь мужчин. После осмотра и оказания первой помощи большинство травмированных продолжат лечиться дома. Сейчас в больнице остаются две женщины - медики оценивают их состояние как средней тяжести и дают благоприятные прогнозы к выздоровлению", - добавил Федоров.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 363 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Харьковщина

На Харьковщине за сутки четверо пострадавших от вражеских обстрелов. Враг обстрелял Купянский, Чугуевский и Изюмский районы. В с. Шийковка в результате обстрела КАБ горела хозяйственная постройка, пострадали два человека. В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела частично разрушен частный дом, повреждены две хозяйственные постройки, пострадали две женщины.

Сегодня около 09:00 оккупанты нанесли очередной удар по Купянску. Погибла гражданская 82-летняя женщина.

Сумская область

В течение 22 сентября россияне совершили 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 150 взрывов.

Ночью и утром 23 сентября, армия РФ 22 раза обстреляла приграничные общины Сумской области, зафиксированы 30 взрывов

Сегодня утром в Миропольской громаде вражеский FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители. Два человека получили ранения и были эвакуированы в медучреждение.

Черниговщина

Вечером воскресенья, 22 сентября, оккупанты из минометов обстреляли село Заречье Семеновской громады, что на границе Черниговщины. В результате вражеских обстрелов двое мужчин в возрасте 60 и 55 лет получили ранения.

В течение прошлых суток под вражеским огнем оказались ряд населенных пунктов приграничья Черниговщины. В Городнянской громаде Черниговского района российскими обстрелами повреждены здания сельхозпредприятия и два жилых дома граждан.

Донецкая область

За прошедшие сутки взрывы прогремели в 9 населенных пунктах: городах Горняк, Доброполье, Краматорск, Курахово, Николаевка, Мирноград, Славянск, поселке Кураховка, селе Новоукраинка. Трое гражданских жителей погибли и десять получили ранения в результате обстрелов со стороны российских войск.

В Мирнограде в результате артиллерийских обстрелов погибли два гражданских лица, повреждены 4 частных дома. Один человек погиб в Новоукраинке.

Из РСЗО "Торнадо-С" враг обстрелял Краматорск, шесть человек получили ранения, в том числе девочка 2008 года рождения. На Славянск оккупанты сбросили четыре авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - травмированы три гражданских лица.

Бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК враг сбросил на Николаевку и Доброполье, повреждены частные дома и админздания.

Луганщина

Враг пять раз атаковал в районах Белогоровки, Макеевки и Балки Журавки, сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Также россияне штурмовали вблизи Стельмаховки. Из реактивных систем залпового огня они обстреляли Балку Журавку. Из артиллерии, беспилотников - Балку Журавку, Макеевку.

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