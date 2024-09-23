РФ повторно обстреляла Краматорск: Погибла женщина, ранены 3 человека (обновлено)

Российские оккупанты нанесли удар по Краматорску, в результате чего 1 человек погиб, 3 ранен.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Погибла женщина примерно 45 лет, ранения получил ее муж", - говорится в сообщении.

Окончательные последствия обстрела устанавливаются.

Впоследствии Филашкин добавил, что по состоянию на 14:10 количество раненых возросло до 3. Повреждены 8 частных домов.

Напомним, утром 23 сентября российские захватчики уже били по Краматорску.

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