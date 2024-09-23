РФ повторно обстреляла Краматорск: Погибла женщина, ранены 3 человека (обновлено)
Российские оккупанты нанесли удар по Краматорску, в результате чего 1 человек погиб, 3 ранен.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"В полдень в городе прогремели 6 взрывов. Погибла женщина примерно 45 лет, ранения получил ее муж", - говорится в сообщении.
Окончательные последствия обстрела устанавливаются.
Впоследствии Филашкин добавил, что по состоянию на 14:10 количество раненых возросло до 3. Повреждены 8 частных домов.
Напомним, утром 23 сентября российские захватчики уже били по Краматорску.
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Sergei M #570318
показать весь комментарий23.09.2024 14:11 Ответить Мне нравится 1
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