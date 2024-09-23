"Шахед" вчергове пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС, - "Енергоатом"

Вночі 22 вересня 2024 року було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотного апарату поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Енергоатому".

Як зазначається, траєкторія польоту вказує на те, що Росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію.

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"Це не перший випадок, коли Росія наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор", - йдеться у повідомленні та наголошується, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

"Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними", - наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Раніше повідомлялося, що 20 вересня, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС. Також Цензор.НЕТ інформував, що поруч із українськими АЕС менше ніж за місяць було зафіксовано понад 100 ворожих ракет і дронів.