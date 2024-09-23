Станом на 15:00 23 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, за даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються.

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Як повідомлялося, зранку 23 вересня 2024 року у Києві знову спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря.

Довідка

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на підставі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Як повідомлялося, у Києві станом на 15:30 22 вересня якість повітря нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості. Також 22 вересня повідомлялося, що через пожежі в екосистемах у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря.

Зранку 20 вересня рівень забрудненості повітря у Києві в п’ять разів перевищував норму.