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Новини Війна
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Бійці 5-ї ОШБр ліквідували штурмову групу із семи окупантів. ВIДЕО

Бійці 5-ї окремої штурмової київської бригади ліквідували штурмову групу із семи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для припинення штурмових дій ворога українські воїни використали один артилерійський постріл та один скид із дрона.

"Покровський напрямок. Штурмова піхота противника висувається в район накопичення з метою подальшого штурму позицій Сил Оборони. В результаті артилерійського ураження всю штурмову групу противника знищено. Спроби ворога надіслати підкріплення припинені влучною роботою операторів БПЛА 2 ШБ", - зазначають бійці у коментарі до опублікованого відео із фрагментами бою.

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Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) 5 ОШБр (99)


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суки, як таракани... лізуть і лізуть, лізуть і лізуть...
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24.09.2024 14:54 Відповісти
Під@рів добряче відпід@расили - як вони й **********.
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24.09.2024 14:59 Відповісти
 
 