Бійці 5-ї ОШБр ліквідували штурмову групу із семи окупантів. ВIДЕО
Бійці 5-ї окремої штурмової київської бригади ліквідували штурмову групу із семи окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для припинення штурмових дій ворога українські воїни використали один артилерійський постріл та один скид із дрона.
"Покровський напрямок. Штурмова піхота противника висувається в район накопичення з метою подальшого штурму позицій Сил Оборони. В результаті артилерійського ураження всю штурмову групу противника знищено. Спроби ворога надіслати підкріплення припинені влучною роботою операторів БПЛА 2 ШБ", - зазначають бійці у коментарі до опублікованого відео із фрагментами бою.
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Сергій #587786
показати весь коментар24.09.2024 14:54 Відповісти Мені подобається 19
Trevo Trow
показати весь коментар24.09.2024 14:59 Відповісти Мені подобається 8
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