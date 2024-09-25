ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США, - Боррель

Євросоюз надаватиме підтримку Україні у війні проти РФ, незалежно від того, що робитиме нова адміністрація США.

Про це в Нью-Йорку під час пресконференції за підсумками засідання Ради Безпеки ООН з розгляду ситуації в Україні заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, саме так він відповів на запитання, чи готується Євросоюз до зміни політики США щодо допомоги Україні у разі обрання президентом Дональда Трампа.

"Я не знаю, що буде чи не буде робити американська адміністрація. Поки що дозвольте мені сказати, що на цей час підтримка від Європейського Союзу - військова, цивільна, економічна, фінансова й гуманітарна - є більшою за (допомогу. - Ред.) від США. Більше 100 мільярдів євро - це рахунок, який ми сплатили. Серед цього, 45 мільярдів євро військової підтримки. Безумовно, це менше, ніж від США, але це також доволі важлива цифра", - заявив Боррель.

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Він нагадав, що на початку війни ніхто не очікував, що Україна чинитиме спротив, адже Росія була четвертою країною світу за обсягом військових витрат, в той час як Україна перебувала на 35-му місці.

"Тож різниця між військовими спроможностями Росії й України була неймовірною. Той факт, що Україна чинила спротив, було свого року дивом. На початку, пам’ятаєте, що ми пропонували Україні? Шоломи! Зараз ми пропонуємо F-16, і у цьому є певна різниця. Одна річ для мене є очевидною: поки Україна буде чинити спротив, ми маємо її підтримувати. Інакше ми зробимо історичну помилку", - наголосив високий представник ЄС.

Що передувало?

Раніше Боррель зазначав, що Євросоюз має збільшити поставки обладнання для енергетики та надати Україні більше засобів ППО.

Нагадаємо, українська влада закликала ЄС збільшити фінансування допомоги Україні у новому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки до 400 мільярдів євро.

Лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".