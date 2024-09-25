ЕС будет поддерживать Украину вне зависимости от действий США, - Боррель

Евросоюз будет оказывать поддержку Украине в войне против РФ, независимо от того, что будет делать новая администрация США.

Об этом в Нью-Йорке во время пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН по рассмотрению ситуации в Украине заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, именно так он ответил на вопрос, готовится ли Евросоюз к изменению политики США по помощи Украине в случае избрания президентом Дональда Трампа.

"Я не знаю, что будет или не будет делать американская администрация. Пока позвольте мне сказать, что в настоящее время поддержка от Европейского Союза - военная, гражданская, экономическая, финансовая и гуманитарная - больше, чем (помощь. - Ред.) от США. Более 100 миллиардов евро - это счет, который мы оплатили. Среди этого, 45 миллиардов евро военной поддержки. Безусловно, это меньше, чем от США, но это также довольно важная цифра", - заявил Боррель.

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Он напомнил, что в начале войны никто не ожидал, что Украина будет сопротивляться, ведь Россия была четвертой страной мира по объему военных расходов, в то время как Украина находилась на 35-м месте.

"Поэтому разница между военными возможностями России и Украины была невероятной. Тот факт, что Украина сопротивлялась, было в свое время чудом. В начале, помните, что мы предлагали Украине? Шлемы! Сейчас мы предлагаем F-16, и в этом есть определенная разница. Одна вещь для меня очевидна: пока Украина будет оказывать сопротивление, мы должны ее поддерживать. Иначе мы сделаем историческую ошибку", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Что предшествовало?

Ранее Боррель отмечал, что Евросоюз должен увеличить поставки оборудования для энергетики и предоставить Украине больше средств ПВО.

Напомним, украинская власть призвала ЕС увеличить финансирование помощи Украине в новом бюджете ЕС на 2028-2034 годы до 400 миллиардов евро.

Лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд каждый, а остальные 10 миллиардов разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

В то же время США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались при этом замороженными.

При этом Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".