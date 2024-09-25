Шабунін повідомив про стеження за ним та просить ідентифікувати "силовика". ВIДЕО

Глава ЦПК Віталій Шабунін опублікував відео з чоловіком, який, за його словами, стежив за ним.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоможіть ідентифікувати людину на відео. Це, скоріше за все, чорт з Татарово/Портновських силовиків. Я загалом звик жити під постійним зовнішнім спостереженням, у тому числі силовиків влади. Щоправда, це не врятувало ані мене від нападів/провокацій, ані мій дім від підпалу, ані мою сліпу маму від гранати під двері.



Після підпалу Зеленський заявив: "І я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться та поставлять всі крапки над "і"." Але "правоохоронці" зробили все, щоб НЕ знайти навіть виконавців", - йдеться в повідомленні.

Шабунін припускає, що стеження - частина підготовки чергових "привітів"

"Чи то від влади, чи то від мразоти, яка наживалася на державних закупівлях зброї. І яку ми нарешті почали вичавлювати. Тим більше, що мої фото, зроблені конкретно цим чортом, зʼявлялися на Портновських і довкола ОПешних ресурсах. Щодо якості роботи цих "профі", то повторю аксіому від Ніколова: "Корупція породжує рукожопість", - підсумував він.