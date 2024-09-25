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Новини
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Шабунін повідомив про стеження за ним та просить ідентифікувати "силовика". ВIДЕО

Глава ЦПК Віталій Шабунін опублікував відео з чоловіком, який, за його словами, стежив за ним.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Допоможіть ідентифікувати людину на відео. Це, скоріше за все, чорт з Татарово/Портновських силовиків. Я загалом звик жити під постійним зовнішнім спостереженням, у тому числі силовиків влади. Щоправда, це не врятувало ані мене від нападів/провокацій, ані мій дім від підпалу, ані мою сліпу маму від гранати під двері.

Після підпалу Зеленський заявив: "І я чекаю, що правоохоронці швидко розберуться та поставлять всі крапки над "і"." Але "правоохоронці" зробили все, щоб НЕ знайти навіть виконавців", - йдеться в повідомленні.

Шабунін припускає, що стеження - частина підготовки чергових "привітів"

"Чи то від влади, чи то від мразоти, яка наживалася на державних закупівлях зброї. І яку ми нарешті почали вичавлювати. Тим більше, що мої фото, зроблені конкретно цим чортом, зʼявлялися на Портновських і довкола ОПешних ресурсах. Щодо якості роботи цих "профі", то повторю аксіому від Ніколова: "Корупція породжує рукожопість", - підсумував він.

Автор: 

стеження (123) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+18
Він вчора звільнився і давно на пенсії.
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25.09.2024 14:31
+16
Схоже, що зєля пішов по шляху кучми. За Гонгадзе теж стежили
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25.09.2024 14:37
+15
Шабуня, піди подай чергову апеляцію по справі "ротердам+" та заспокойся...
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25.09.2024 14:27
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У свій час ...зеленський 🤡 був теж, вибором Шабуніна ...маєте те, шо вибрали ...
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25.09.2024 18:31 Відповісти
Я думав буде рукоприкладство.Але надиво,якщо той ,кого підозрює Шабунін в шпигунстві ,досить впевнено себе вів,ну хіба лиш момент,коли він заглянув в паперовий стаканчик.
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25.09.2024 19:12 Відповісти
А кого повідомив? "Силовиків", що його "пасуть" "Силовики"?
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25.09.2024 19:26 Відповісти
а не хоче жабуня повернутись на свою істєрічєскую родіну, де жаби квакають? там нема кому за ним слідкувати, завдання виконав.
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25.09.2024 21:25 Відповісти
Скіки галасу з якогось поца.
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25.09.2024 21:27 Відповісти
Ти зелена сопля? Коли за тобою хтось буде слідкувати, не бзди. Не галасуй. Ясно, тупар?
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25.09.2024 21:53 Відповісти
Та ти з ним параноїк. Нахріна ви кому небудь потрібні. Ще порівнювати з Гонгадце. Точно параноя.
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26.09.2024 04:07 Відповісти
З чого ти вирішив шо зеленский то мій вибір? Просто ота гнидка шабунін так валив проти Пороха у 19 році, щей разом з деякими журналістами, шо мені пох хто там за ним стежить - він сам обирав гниду до влади у 19.
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26.09.2024 12:47 Відповісти
ТОбто, критикувати Пороха не можна було? А чому? Ангел? А де зараз сини патріотичного ангела? Отож.
Давайте зараз Шабуніна випхаєм на фуй за кордон, щоб вже ніхто Зелень не критикував.

Хоч трохи мізками крути. Ворог мого ворога мій друг.
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26.09.2024 13:04 Відповісти
А от зараз - кісієн мерієн тухес, шлімазел.
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26.09.2024 13:06 Відповісти
Ва тю фер футр, салопард.
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26.09.2024 13:07 Відповісти
тим хто при здоровому глузді, очевидно що владу в країні захопила пост януковичська зелена пліснява...І от дивно, під одною новиною парафінять цю плісняву, що цілком зрозуміло. А під іншою - того хто з нею бореться. А який у них мотив? Бо той хто бореться з пліснявою, не звертає увагу на її колір
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25.09.2024 22:18 Відповісти
зеГнида османська від злості тупцює своїми ніжками та кричить
- сдєлайтє с нім чьто нібуть! отдайтє чєчєнцам!
- так ви ж їх постріляли з татаровим...
Після цього зеГнида османська розбиває черговий айфон об стіну, що куплений на вкрадені з бюджету України гроші!..
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26.09.2024 05:02 Відповісти
Я вже не дивуюся тому як порохоботи і зелеботи зливаються в екстазі цькуючи Шабуніна, як і зливалися в екстазі цькуючи покійну Ірину Дмитрівну Фаріон. Та і по знаковим голосуванням за закони про приватизацію землі, спрощення донорства, посилення відповідальності за антисемітизм. Так само як не дали жодного голосу проти закону про відкуп за корупцію.
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25.09.2024 22:24 Відповісти
Шабуня, не сци. Якби тебе хотіли замочити, то ти б вже давно десь в рові валявся. А так, то ти просто понти гониш щоби отримати нові гранти на новий фіскальний рік.
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25.09.2024 22:26 Відповісти
ЦЕ ЯНУЧАРИ ЯВНІ !!! СМЕРТЬ ЇМ ТА ЇХ ДІТЯМ !!!
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26.09.2024 00:29 Відповісти
НЕ ТРЕБА ЖАЛІТИ ВОРОГІВ ТА ЇХ РОДИЧІВ !!!
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26.09.2024 00:31 Відповісти
Вони витрачають людський ресурс, щоб стежити за журналістами, за людьми цивільними, а не на войну, оцей *** колись отримає команду, як по Гонгадзе не дай Бог, воно смішно зараз, ліквідувати, потім тільки сводки в новинах будуть, я не пугаю, я застерігаю
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26.09.2024 04:09 Відповісти
Віталій Шабунін, Ваш захист це розголос (бандити, цього не *******), а також повідомлення наших зарубіжних партнерів, через наші осередки Європейського Союзу, які є в Україні, я виїхав з України коли ще можливо було, 5 років тому
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26.09.2024 04:24 Відповісти
Найми людей щоб з цього підара вибили правду
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26.09.2024 07:33 Відповісти
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