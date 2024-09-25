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Шабунин сообщил о слежке за ним и просит идентифицировать "силовика". ВИДЕО

Глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал видео с мужчиной, который, по его словам, следил за ним.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Помогите идентифицировать человека на видео. Это, скорее всего, черт из Татарово/Портновских силовиков. Я вообще привык жить под постоянным наружным наблюдением, в том числе силовиков власти. Правда, это не спасло ни меня от нападений/провокаций, ни мой дом от поджога, ни мою слепую маму от гранаты под дверь.

После поджога Зеленский заявил: "И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і"." Но "правоохранители" сделали все, чтобы не найти даже исполнителей", - говорится в сообщении.

Шабунин предполагает, что слежка - часть подготовки очередных "приветов"

"То ли от власти, то ли от мрази, которая наживалась на государственных закупках оружия. И которую мы наконец-то начали выжимать. Тем более, что мои фото, сделанные конкретно этим чертом, появлялись на Портновских и около ОПешных ресурсах. Что касается качества работы этих "профи", то повторю аксиому от Николова: "Коррупция порождает рукожопость", - подытожил он.

Автор: 

слежка (190) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+18
Він вчора звільнився і давно на пенсії.
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25.09.2024 14:31
+16
Схоже, що зєля пішов по шляху кучми. За Гонгадзе теж стежили
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25.09.2024 14:37
+15
Шабуня, піди подай чергову апеляцію по справі "ротердам+" та заспокойся...
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25.09.2024 14:27
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У свій час ...зеленський 🤡 був теж, вибором Шабуніна ...маєте те, шо вибрали ...
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25.09.2024 18:31 Ответить
Я думав буде рукоприкладство.Але надиво,якщо той ,кого підозрює Шабунін в шпигунстві ,досить впевнено себе вів,ну хіба лиш момент,коли він заглянув в паперовий стаканчик.
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25.09.2024 19:12 Ответить
А кого повідомив? "Силовиків", що його "пасуть" "Силовики"?
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25.09.2024 19:26 Ответить
а не хоче жабуня повернутись на свою істєрічєскую родіну, де жаби квакають? там нема кому за ним слідкувати, завдання виконав.
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25.09.2024 21:25 Ответить
Скіки галасу з якогось поца.
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25.09.2024 21:27 Ответить
Ти зелена сопля? Коли за тобою хтось буде слідкувати, не бзди. Не галасуй. Ясно, тупар?
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25.09.2024 21:53 Ответить
Та ти з ним параноїк. Нахріна ви кому небудь потрібні. Ще порівнювати з Гонгадце. Точно параноя.
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26.09.2024 04:07 Ответить
З чого ти вирішив шо зеленский то мій вибір? Просто ота гнидка шабунін так валив проти Пороха у 19 році, щей разом з деякими журналістами, шо мені пох хто там за ним стежить - він сам обирав гниду до влади у 19.
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26.09.2024 12:47 Ответить
ТОбто, критикувати Пороха не можна було? А чому? Ангел? А де зараз сини патріотичного ангела? Отож.
Давайте зараз Шабуніна випхаєм на фуй за кордон, щоб вже ніхто Зелень не критикував.

Хоч трохи мізками крути. Ворог мого ворога мій друг.
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26.09.2024 13:04 Ответить
А от зараз - кісієн мерієн тухес, шлімазел.
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26.09.2024 13:06 Ответить
Ва тю фер футр, салопард.
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26.09.2024 13:07 Ответить
тим хто при здоровому глузді, очевидно що владу в країні захопила пост януковичська зелена пліснява...І от дивно, під одною новиною парафінять цю плісняву, що цілком зрозуміло. А під іншою - того хто з нею бореться. А який у них мотив? Бо той хто бореться з пліснявою, не звертає увагу на її колір
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25.09.2024 22:18 Ответить
зеГнида османська від злості тупцює своїми ніжками та кричить
- сдєлайтє с нім чьто нібуть! отдайтє чєчєнцам!
- так ви ж їх постріляли з татаровим...
Після цього зеГнида османська розбиває черговий айфон об стіну, що куплений на вкрадені з бюджету України гроші!..
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26.09.2024 05:02 Ответить
Я вже не дивуюся тому як порохоботи і зелеботи зливаються в екстазі цькуючи Шабуніна, як і зливалися в екстазі цькуючи покійну Ірину Дмитрівну Фаріон. Та і по знаковим голосуванням за закони про приватизацію землі, спрощення донорства, посилення відповідальності за антисемітизм. Так само як не дали жодного голосу проти закону про відкуп за корупцію.
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25.09.2024 22:24 Ответить
Шабуня, не сци. Якби тебе хотіли замочити, то ти б вже давно десь в рові валявся. А так, то ти просто понти гониш щоби отримати нові гранти на новий фіскальний рік.
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25.09.2024 22:26 Ответить
ЦЕ ЯНУЧАРИ ЯВНІ !!! СМЕРТЬ ЇМ ТА ЇХ ДІТЯМ !!!
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26.09.2024 00:29 Ответить
НЕ ТРЕБА ЖАЛІТИ ВОРОГІВ ТА ЇХ РОДИЧІВ !!!
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26.09.2024 00:31 Ответить
Вони витрачають людський ресурс, щоб стежити за журналістами, за людьми цивільними, а не на войну, оцей *** колись отримає команду, як по Гонгадзе не дай Бог, воно смішно зараз, ліквідувати, потім тільки сводки в новинах будуть, я не пугаю, я застерігаю
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26.09.2024 04:09 Ответить
Віталій Шабунін, Ваш захист це розголос (бандити, цього не *******), а також повідомлення наших зарубіжних партнерів, через наші осередки Європейського Союзу, які є в Україні, я виїхав з України коли ще можливо було, 5 років тому
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26.09.2024 04:24 Ответить
Найми людей щоб з цього підара вибили правду
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26.09.2024 07:33 Ответить
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