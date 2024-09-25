Шабунин сообщил о слежке за ним и просит идентифицировать "силовика". ВИДЕО

Глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал видео с мужчиной, который, по его словам, следил за ним.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Помогите идентифицировать человека на видео. Это, скорее всего, черт из Татарово/Портновских силовиков. Я вообще привык жить под постоянным наружным наблюдением, в том числе силовиков власти. Правда, это не спасло ни меня от нападений/провокаций, ни мой дом от поджога, ни мою слепую маму от гранаты под дверь.



После поджога Зеленский заявил: "И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і"." Но "правоохранители" сделали все, чтобы не найти даже исполнителей", - говорится в сообщении.

Шабунин предполагает, что слежка - часть подготовки очередных "приветов"

"То ли от власти, то ли от мрази, которая наживалась на государственных закупках оружия. И которую мы наконец-то начали выжимать. Тем более, что мои фото, сделанные конкретно этим чертом, появлялись на Портновских и около ОПешных ресурсах. Что касается качества работы этих "профи", то повторю аксиому от Николова: "Коррупция порождает рукожопость", - подытожил он.