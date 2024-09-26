Пентагон рекомендував передати Україні снаряди з білого фосфору для створення димових завіс та освітлення у нічний час. У Білому домі не погодилися, - NBC

Високопоставлені чиновники Пентагону рекомендували адміністрації Білого дому передати Україні більше озброєння, зокрема снаряди із зарядом білого фосфору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання NBC.

Зазначається, американські військові використовують снаряди з білим фосфором для створення димових завіс, а також освітлення ділянок фронту у нічний час. Проте, за словами американських чиновників, влада США "кілька разів" відхиляла ідею Міноборони щодо надання України боєприпасів із білим фосфором.

Як зазначають аналітики, білий фосфор є дуже небезпечною речовиною, яка загоряється при взаємодії із киснем. Фосфор горить із надзвичайно високою температурою та прилипає до одягу та інших предметів. Загасити таке полум’я вкрай важко.

Крім того, хімічні речовини в димі також можуть завдати шкоди легеням і очам.

Нагадаємо, росіяни систематично обстрілюють Україну снарядами з фосфором. Так, 24 вересня російські окупаційні війська скинули два фосфорно-магнієві боєприпаси на Новолюбівку. У серпні 12 разів вдарили по селу Невське Сватівського району Луганської області фосфорно-магнієвими боєприпасами.

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Про використання окупантами фосфорних боєприпасів у травні заявив тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес