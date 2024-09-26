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Новини
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Пентагон рекомендував передати Україні снаряди з білого фосфору для створення димових завіс та освітлення у нічний час. У Білому домі не погодилися, - NBC

Пентагон рекомендував передати Україні снаряди з білого фосфору

Високопоставлені чиновники Пентагону рекомендували адміністрації Білого дому передати Україні більше озброєння, зокрема снаряди із зарядом білого фосфору.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це пише видання NBC.

Зазначається, американські військові використовують снаряди з білим фосфором для створення димових завіс, а також освітлення ділянок фронту у нічний час. Проте, за словами американських чиновників,   влада США "кілька разів" відхиляла ідею Міноборони щодо надання України боєприпасів із білим фосфором.

Як зазначають аналітики, білий фосфор є дуже небезпечною речовиною, яка загоряється при взаємодії із киснем. Фосфор горить із надзвичайно високою температурою та прилипає до одягу та інших предметів. Загасити таке полум’я вкрай важко.

Крім того, хімічні речовини в димі також можуть завдати шкоди легеням і очам.

Нагадаємо, росіяни систематично обстрілюють Україну снарядами з фосфором. Так, 24 вересня російські окупаційні війська скинули два фосфорно-магнієві боєприпаси на Новолюбівку. У серпні 12 разів вдарили по селу Невське Сватівського району Луганської області фосфорно-магнієвими боєприпасами. 

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Про використання окупантами фосфорних боєприпасів у травні заявив тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Автор: 

Пентагон (1430) фосфор (24)


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Топ коментарі
+10
по справах. Бити по НПЗ не можно, по Мацкві, Пітеру також, по аеродромах теж. Дали 30 танков Абрамс. Щоб ураїнці ноги не протягнули
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26.09.2024 09:20
+6
Если демократы хоть что то дают по капле чтобы Украина быстро не загнулась то трамп сразу сдаст Укарину ***** еще и будет помогать кремлевскому режиму восстанавливать економику и армию
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26.09.2024 09:34
+5
А Трамп правильний. Ну-ну.
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26.09.2024 09:14
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Білии дім варить жабу - Украіну б не зварив
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26.09.2024 09:05 Відповісти
Білий дім вже колір змінив від переляку. Пора писати о****й дім!
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26.09.2024 09:08 Відповісти
Мабуть, Жовтий дім або Коричневий дім більше до них підходить.
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26.09.2024 09:12 Відповісти
Як дістали новини для сенсації. Хто про це знає,рівно як і про те,що НАТО уже не має зброї допомагати ЗСУ. Ці дані таємниця,а дерьмак там і поряд не стояв. Ви не про партнерство пишіть,а про підступність ворога,а відчуття, що це Європа і США вороги,а кацапи по приколу
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26.09.2024 09:09 Відповісти
по справах. Бити по НПЗ не можно, по Мацкві, Пітеру також, по аеродромах теж. Дали 30 танков Абрамс. Щоб ураїнці ноги не протягнули
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26.09.2024 09:20 Відповісти
Так кому союзник США?
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26.09.2024 09:36 Відповісти
Ви тут гадите роками,чого ноги ще маєте?
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26.09.2024 10:15 Відповісти
це ви так відверто про себе? Чого тут забули?
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26.09.2024 11:45 Відповісти
Ну що? Трамп не правильний для України, а демократи суперправильні? Ну-ну
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26.09.2024 09:11 Відповісти
А Трамп правильний. Ну-ну.
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26.09.2024 09:14 Відповісти
Ми шо демократам,що трампістам - ситуативні союзники.Не треба шукати собі кумирів.
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26.09.2024 09:16 Відповісти
Если демократы хоть что то дают по капле чтобы Украина быстро не загнулась то трамп сразу сдаст Укарину ***** еще и будет помогать кремлевскому режиму восстанавливать економику и армию
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26.09.2024 09:34 Відповісти
у Білому домі точно знають, що росіяни фосфор не *******.
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26.09.2024 09:16 Відповісти
Зате по нашім його ******* використовувати.
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26.09.2024 09:29 Відповісти
Московити повинні розуміти, що чим більше підстанцій буде в нас зруйновано,
тим яскравіше палатиме на Північний Схід від України.
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26.09.2024 09:26 Відповісти
Асфальтом?
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26.09.2024 09:37 Відповісти
 
 