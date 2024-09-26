Пентагон рекомендовал передать Украине снаряды из белого фосфора для создания дымовых завес и освещения в ночное время. В Белом доме не согласились, - NBC
Высокопоставленные чиновники Пентагона рекомендовали администрации Белого дома передать Украине больше вооружения, в частности - снаряды с зарядом белого фосфора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание NBC.
Отмечается, американские военные используют снаряды с белым фосфором для создания дымовых завес, а также освещения участков фронта в ночное время. Однако, по словам американских чиновников, власти США "несколько раз" отклоняли идею Минобороны о предоставлении Украине боеприпасов с белым фосфором.
Как отмечают аналитики, белый фосфор является очень опасным веществом, которое загорается при взаимодействии с кислородом. Фосфор горит с чрезвычайно высокой температурой и прилипает к одежде и другим предметам. Потушить такое пламя крайне трудно.
Кроме того, химические вещества в дыме также могут нанести вред легким и глазам.
Напомним, россияне систематически обстреливают Украину снарядами с фосфором. Так, 24 сентября российские оккупационные войска сбросили два фосфорно-магниевых боеприпаса на Новолюбовку. В августе 12 раз ударили по селу Невское Сватовского района Луганской области фосфорно-магниевыми боеприпасами.
Об использовании оккупантами фосфорных боеприпасов в мае заявил тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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