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Новости
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Пентагон рекомендовал передать Украине снаряды из белого фосфора для создания дымовых завес и освещения в ночное время. В Белом доме не согласились, - NBC

Пентагон рекомендував передати Україні снаряди з білого фосфору

Высокопоставленные чиновники Пентагона рекомендовали администрации Белого дома передать Украине больше вооружения, в частности - снаряды с зарядом белого фосфора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание NBC.

Отмечается, американские военные используют снаряды с белым фосфором для создания дымовых завес, а также освещения участков фронта в ночное время. Однако, по словам американских чиновников, власти США "несколько раз" отклоняли идею Минобороны о предоставлении Украине боеприпасов с белым фосфором.

Как отмечают аналитики, белый фосфор является очень опасным веществом, которое загорается при взаимодействии с кислородом. Фосфор горит с чрезвычайно высокой температурой и прилипает к одежде и другим предметам. Потушить такое пламя крайне трудно.

Кроме того, химические вещества в дыме также могут нанести вред легким и глазам.

Напомним, россияне систематически обстреливают Украину снарядами с фосфором. Так, 24 сентября российские оккупационные войска сбросили два фосфорно-магниевых боеприпаса на Новолюбовку. В августе 12 раз ударили по селу Невское Сватовского района Луганской области фосфорно-магниевыми боеприпасами.

Смотрите: Бахмут в огне – россияне засыпали город фосфорными бомбами. ВИДЕО

Об использовании оккупантами фосфорных боеприпасов в мае заявил тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Автор: 

Пентагон (1462) фосфор (34)


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Топ комментарии
+10
по справах. Бити по НПЗ не можно, по Мацкві, Пітеру також, по аеродромах теж. Дали 30 танков Абрамс. Щоб ураїнці ноги не протягнули
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26.09.2024 09:20
+6
Если демократы хоть что то дают по капле чтобы Украина быстро не загнулась то трамп сразу сдаст Укарину ***** еще и будет помогать кремлевскому режиму восстанавливать економику и армию
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26.09.2024 09:34
+5
А Трамп правильний. Ну-ну.
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26.09.2024 09:14
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Білии дім варить жабу - Украіну б не зварив
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26.09.2024 09:05 Ответить
Білий дім вже колір змінив від переляку. Пора писати о****й дім!
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26.09.2024 09:08 Ответить
Мабуть, Жовтий дім або Коричневий дім більше до них підходить.
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26.09.2024 09:12 Ответить
Як дістали новини для сенсації. Хто про це знає,рівно як і про те,що НАТО уже не має зброї допомагати ЗСУ. Ці дані таємниця,а дерьмак там і поряд не стояв. Ви не про партнерство пишіть,а про підступність ворога,а відчуття, що це Європа і США вороги,а кацапи по приколу
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26.09.2024 09:09 Ответить
по справах. Бити по НПЗ не можно, по Мацкві, Пітеру також, по аеродромах теж. Дали 30 танков Абрамс. Щоб ураїнці ноги не протягнули
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26.09.2024 09:20 Ответить
Так кому союзник США?
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26.09.2024 09:36 Ответить
Ви тут гадите роками,чого ноги ще маєте?
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26.09.2024 10:15 Ответить
це ви так відверто про себе? Чого тут забули?
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26.09.2024 11:45 Ответить
Ну що? Трамп не правильний для України, а демократи суперправильні? Ну-ну
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26.09.2024 09:11 Ответить
А Трамп правильний. Ну-ну.
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26.09.2024 09:14 Ответить
Ми шо демократам,що трампістам - ситуативні союзники.Не треба шукати собі кумирів.
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26.09.2024 09:16 Ответить
Если демократы хоть что то дают по капле чтобы Украина быстро не загнулась то трамп сразу сдаст Укарину ***** еще и будет помогать кремлевскому режиму восстанавливать економику и армию
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26.09.2024 09:34 Ответить
у Білому домі точно знають, що росіяни фосфор не *******.
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26.09.2024 09:16 Ответить
Зате по нашім його ******* використовувати.
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26.09.2024 09:29 Ответить
Московити повинні розуміти, що чим більше підстанцій буде в нас зруйновано,
тим яскравіше палатиме на Північний Схід від України.
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26.09.2024 09:26 Ответить
Асфальтом?
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26.09.2024 09:37 Ответить
 
 