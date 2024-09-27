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Новини Війна
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Війна в Україні триватиме десятиліттями і закінчиться за "корейським сценарієм", - президент Сербії Вучич

Президент Сербії Александар Вучич про закінчення війни в Україні

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що мир у російсько-українській війні нібито настане на основі досягнутих кордонів за "корейським сценарієм". А активні бойові дії продовжуватимуться ще 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтервʼю виданню TV Informer.

На думку сербського лідера, війна завершиться за "корейським сценарієм", коли після припинення активних бойових дій конфлікт не матиме остаточного вирішення впродовж багатьох років.

Врешті-решт мир настане, інші це вже згадували, але я кажу про це вперше. Саме тому боротьба буде за кожне село і кожне місто без жодних рішень, і вона ставатиме все запеклішою і все сильнішою. Буде досягнуто "корейського сценарію", і потім це триватиме 10, 20, 30, 50 років без остаточного вирішення. Так само як колись була поділена Північна і Південна Корея — колись єдина країна",  заявив Вучич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сербія не є "троянським конем" РФ у Європі, - Вучич

Сербський президент застеріг від недооцінювання російської армії, як це вже сталося з недооцінкою російської економіки, яка нібито зуміла вистояти в умовах санкцій.

"Миру бути не може, тому що зараз вони (росіяни - ред.) нищать, вони мають психологічну перевагу на українському полі бою", - вважає він.

Окрім того, за словами Вучича, у США Україна - це нібито "не головна тема", насамперед американське населення схвильоване "міграцією, економічними проблемами, здоров’ям".

"Трамп орієнтований на бізнес, і він шукатиме рішення. Хто б не переміг на виборах у США, він не буде так підтримувати Київ, як раніше", - припустив Вучич, згадавши кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Читайте також: Вучич про "мирний план" Китаю: "Ініціатива здорового глузду"

Що таке корейський сценарій?

"Корейський сценарій" - це порівняння із ситуацією на Корейському півострові, де після Корейської війни 1950-1953 років сторони уклали договір про перемир'я, який згодом призвів до встановлення Корейської демілітаризованої зони.

Вона фактично встановила кордон і відокремила КНДР від Південної Кореї.

У контексті України, цей сценарій передбачає припинення активних бойових дій, але без остаточного політичного розв'язання війни.

Також читайте: Сербія продовжить продавати зброю та боєприпаси Заходу, навіть якщо потім їх передаватимуть Україні, - прем’єр Вучевич

Автор: 

Сербія (370) Вучич Александр (86)


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Топ коментарі
+32
Шоб тобі на лобі *** виріс
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27.09.2024 16:27
+31
Який в жопу "корейський сценарій"? В Кореї була громадянська війна, тут чисте іноземне вторгнення...
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27.09.2024 16:28
+28
Ще один підх*йловний знаток про скільки та як закінчиться війна в Україні
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27.09.2024 16:28
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Ой,путін здохне. А Украіна переможе.
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27.09.2024 16:27 Відповісти
Ох і мордяра у сербської баби Ванги, не кирпича, а шлакоблоку просить.
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27.09.2024 16:42 Відповісти
Кувалди це рило просить.
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27.09.2024 20:10 Відповісти
Шоб тобі на лобі *** виріс
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27.09.2024 16:27 Відповісти
Дуже яскравий візуал 😂
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27.09.2024 16:30 Відповісти
Краще два. Випадки усякi бувають
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27.09.2024 16:45 Відповісти
Контрольнии не помішає
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27.09.2024 16:48 Відповісти
Ще один підх*йловний знаток про скільки та як закінчиться війна в Україні
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27.09.2024 16:28 Відповісти
Який в жопу "корейський сценарій"? В Кореї була громадянська війна, тут чисте іноземне вторгнення...
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27.09.2024 16:28 Відповісти
Вучич не в курсі яка війна в Україні . НАУМОВА досі не віддали
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27.09.2024 17:03 Відповісти
Там была "мини 3я мировая". Запад против СССР и Китая. С таким количеством украинских сепаратистов, какие-то аналогии вполне провести можно.
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27.09.2024 17:07 Відповісти
В Україні не було жодних "сєпаратістов". Ті шо бігали з нашитими триколорами називаються колаборанти - по факту та сама іноземна армія тільки частково набрана з місцевих.
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27.09.2024 17:32 Відповісти
Тут теж термін невірний - гібридна війна це використання військ під чужим прапором або взагалі без нього. Війська ж НАТО в Україні існують лише в московських фантазіях.
Це звичайна загарбницька війна з 14 сторіччя...
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27.09.2024 18:04 Відповісти
В Україні виник лугондон, спеціально створений кремлівськими фашистами і конфлікт з лугондоном на початку можна було кваліфікувати як громадянську війну. Так було в Кореї, в Грузії(Північна Осетія.Абхазія), зараз в Україні, на черзі Молдова з Придністров'єм).Ця технологія давно відпрацьована кремлівськими падлами.
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27.09.2024 17:11 Відповісти
Всі забули що Лугандон створювали і наші олігархи, які дальше мають вагомий вплив.
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27.09.2024 17:29 Відповісти
Ці кремлівські фашисти, які створювали лугандон -ОПЗЖопники працювали на знищення України , зараз при »владі « , або співпрацюють з ними - БОЙКО,Гетьманцев , Татаров , Ермак, ахметка також міг , задушити в зародиші проплачених гнид в Донецьку Луганську
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27.09.2024 17:57 Відповісти
У Фінську теж була ФНР, но це ж не була громодянська війна. Просто кремлівська технологія брехні.
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27.09.2024 18:32 Відповісти
Яка там громадянська? Кім Ер Сен був офіцером радянської армії.
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27.09.2024 23:29 Відповісти
Тобто Україна накопичить ядерний арсенал і почне відкрито погрожувати Росії та Китаю? Нормальний сценарій в моїх очах.
Але я не можу уявити, щоб Зеленський був таким товстим, як Кім.
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27.09.2024 16:29 Відповісти
" подiлена" а не оккупова iншою державаю ...та анексована
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27.09.2024 16:29 Відповісти
Пока у власти Зеленский - так и будет
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27.09.2024 16:30 Відповісти
"Так само як колись була поділена Північна і Південна Корея - колись єдина країна"
Спитайте у цього "історика", а на "Корею-єдину країну" теж напала якась кацапетівка?
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27.09.2024 16:30 Відповісти
Ну, теоретично і з натяжкою, то ситуація дуже схожа. Там, в Кореї, під вигаданим "ордло" на півночі за прямої участі кремля(тоді совка) та Китаю було протистояння Заходу і совка з союзним(тоді ще) Китаєм. У нас майже те ж саме за одним виключенням - Китай підключається тільки зараз на боці рашки і поки що тільки зброєю. Тоді ж ситуація була трохи іншою - там дійсно воювали підрозділи Штатів(відкрито) з союзниками на боці південної Кореї, аз іншого боку були китайці(не офіційно) та совєти(теж не офіційно) своїми авіаційними ескадрильями(включно з пілотами та обслугою) та артою з танками(включно з екіпажами та техніками).
Зараз у нас теж є своя "північна Корея" - оте "ОРДЛО", яке нічого не вирішує, але вже постачає своє оброблене кремлівською пропагандою "м'ясо" на фронт.
Так що, Вучич, як би ми його ненавиділи, не дуже то й далекий від реального стану справ - ні тоді, ні зараз не має якоісь переваги в жодної сторони.
У пуйла немає вже ні імпульсу, ні армії(охочих загинути), ні запасу економіки щоб перемогти нас в одиночку,але є смертельне бажання знищити всю Україну і українців.
У нас немає ні достатньої економіки, ні оборонної бази і промисловості(яку зруйнував російський прихвостень ЗЕ ще до вторгнення, ні СПРАВЖНЬОГО українського уряду, що виборював би інтереси країни, а не свої шкурні! Але у нас є завзятість справжніх патріотів(яких стає все менше через дії ЗЕшобли) та підтримка зброєю союзників.
Це патова ситуація, яку може порушити тільки щось не передбачуване. І смерть пуйла, як багато хто сподівається, в цей перелік не входить - там такий "путьонишів" 140 мільйонів і вони знайдуть(це 100пудово!) собі ще не одного такого ж "путіна", якщо не гіршого.
Зараз навіть важко сказати, що страшніше для України - кацапи в кремлі, чи кацапи при владі, навіть, якщо вони мають український паспорт.
А я думаю і бачу, що так вже думають і на Заході, що при цьому хрипатому подонку і його шайці ми Україну не звільнимо і ворога не переможемо, бо він вже давно серед нас і руйнує країну і націю зсередини.
Без усунення(знищення) ЗЕгангрени - ми втратимо ВСЮ Україну.
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27.09.2024 17:32 Відповісти
Ну за владу, то ти щось борщанув. Хотіли би злити - злили би.
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27.09.2024 17:37 Відповісти
А чим, як ти думаєш, вони зараз зайняті?
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27.09.2024 17:44 Відповісти
Поясни, тоді навіщо зе , з самого початку ПРІШЕСТВІЯ , крок за кроком здавав Україну , а Самє ПІД ЧАС ВІЙНИ: призначав 100% АГЕНТІВ БАКАНОВА, Наумова, Сівковича, ТАТАРОВА …… розмінував акваторіі Маріуполя , зірвав спецоперацію « АВЕНЮ» « вагнергейт» , закрив ракетні програми , будував дороги в напрямку наступу рашистських ТЕРРОРИСТІВ, , за пів ріку до наступу знаючи Цє РОЗМІНУВАВ Чонгар , сцучі в очі про ШАШЛИКІ , відвів танковий ПІЛК з під Киева
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27.09.2024 18:10 Відповісти
Взагалі то бовдур вже 350 триває, живучя ця **** московія
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27.09.2024 16:33 Відповісти
Ще один "великий стратег" знайшовся.
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27.09.2024 16:33 Відповісти
А він правий. Звісно, якщо цивілізований світ не захоче знищувати рашизм і терпітиме його злочини ще років чотириста.
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27.09.2024 16:35 Відповісти
Я теж так вважаю
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27.09.2024 17:02 Відповісти
Цивілізованому світу такий сценарій вигідний і вирішує багато економічних проблем.
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27.09.2024 17:31 Відповісти
скажи, афігітєльно нато, хорвати та боснійці наваляли сербам?
такотож...
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27.09.2024 16:35 Відповісти
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27.09.2024 16:38 Відповісти
Цей ланцюжок - відображення вашої власної логіки, не приписуйте її всім.
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27.09.2024 16:47 Відповісти
Де ви там логіку побачили?
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27.09.2024 16:53 Відповісти
У психіатрії це називається девіація. Девіантна поведінка.
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27.09.2024 17:20 Відповісти
З Косово так довго не тривала)
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27.09.2024 16:44 Відповісти
Доречі, Україна не визнавала т.з. "Косово" як "державу" і це правильно. Бо це був агрумент для кримнашистів ще 20 років тому - "ага ***, їм можно то чому нам так не можна"?
Яка б там не була гівно-влада, але треба визнати що то було "назло Сербії" а не по Праву! У Албанського народу є власна національна держава, тому ##й положено!!!😡 І навіть геноцид ( доведений слідством країн, яким ми довіряємо) це НЕ підстава руйнувати територіальну цілісність!
Тим більше це по дибільному зробили - відторгнули і проголосили разом з тими районами де серби живуть і буде там завжди не згода!
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27.09.2024 17:21 Відповісти
Так,працював і з одними ,і з другими)Кожен має свою правду : наша землі ,а інші наш геноцидили.
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27.09.2024 19:35 Відповісти
Вообще забавно наблюдать, как эти все "мировые политики" отбросив инстинкт самосохранения и чувство собственного достоинства, презрев остатки самоуважения вылизывают очко хйлу.
Как например, президент сербии лизун вучич.
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27.09.2024 16:46 Відповісти
Корея розділена на дві Кореї. А нас уявляють двома Українами, чи двома Кацапіями?
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27.09.2024 16:47 Відповісти
Він далекий від цього питання і просто озвучив кремлядську методичку.
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27.09.2024 16:49 Відповісти
Фактично це совецький наратив! Насправді є законна влада Кореї ( формальна назва Республіка Корея) і є днр-гундостан комуністичних фараонів , це окупована комуняками територія, якій всякі кісенжери ( сосавші у комуняк) надали ЧОМУСЬ місце в ООН 🤷‍♂️
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27.09.2024 17:15 Відповісти
Цьому вучіча, як і підсвинку разее орбану, всюди маряться "вілікая сирбія" і "вєлікая хунгарі" - в них це, як сіль на х%ю: свербить, чухається і відвалюється. Нехай себе і далі каструють "па-карєйскі".
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27.09.2024 16:51 Відповісти
Правда це те, що серби на підтанцовках
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27.09.2024 16:56 Відповісти
Всі ці лицемірні боягузливі ***** в дорогих костюмах брешуть що війна скоро закінчиться. Ніколи вона не закінчиться. Українцям теж пора перестати брехати самим собі.
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27.09.2024 17:01 Відповісти
І ви теж
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27.09.2024 17:19 Відповісти
Це точно. Всі помремо. Ніхто вічно не живе.
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27.09.2024 18:42 Відповісти
Ще 10 років війни ми не потягнемо. Наші партнери теж не жертвуватимуть своїм щастям, допомагаючи нам ще 10 років. Скоріш за все буде так, як сказав нещодавно П. Павел. Заморожування конфлікту.. Повернення до кордонів до 2014 року можливе, але шлях дуже довгий.
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27.09.2024 16:54 Відповісти
кацапи також не потягнуть 10 років.
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27.09.2024 17:11 Відповісти
Сербія взагалі не держава, а девачка кремлівська
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27.09.2024 16:55 Відповісти
Дебіл вучич, ми і так знаємо шо ти ********** консерва
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27.09.2024 17:00 Відповісти
А ну , Сабіга , наша відповідь Сербії? Може їм історика послати ?
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27.09.2024 17:05 Відповісти
По плану Зельцмана війна скоро вщухне
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27.09.2024 17:09 Відповісти
серби-то "балканські кацапи".
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27.09.2024 17:09 Відповісти
піZZdyn!!!
А) у Бензоколонки немає ресурсів на таку довгу війну! Є у Заходу.
Б) рашка вже на зниженні після піку можливостей а Захід ще не досяг піку, ще тільки пробуджується по всім показникам - виробництво снарядів, ракет, зенітних установок, танків, САУ, бмп, дронів тощо.....
В) поки санкції, чахнути буде не тільки роzzКосмос але і вся економіка .
Так що ніякі "десятки років" расія просто не здатна ну ніяк!! Тим більше олігархи НЕзадоволені розривом з економікою Заходу, генерали незадоволені арештами і обшуками від біснуватого фюрера, оленеводи незадоволені владою феесбешників, нацики незадоволені владою кадирова, мусульмани не задоволені хресними ходами та "мощами" ...
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27.09.2024 17:12 Відповісти
ось тут один відомий економіст акуратно все по поличках розклав.
https://www.youtube.com/watch?v=SnEY-NQjPNQ
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27.09.2024 17:31 Відповісти
тю , пианист уже войну почти закончил
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27.09.2024 17:22 Відповісти
Ще один закукурікав на замовлення *****. Зачастили півники один поперед одного. Припікає напевно у кремляді.
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27.09.2024 17:32 Відповісти
Чоловік міркує, а Бог порядкує.
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27.09.2024 17:34 Відповісти
Десять лет вряд ли. А вот года 2-3 еще возможно. И то зависит от партнёров захотят они дальше поддерживать иль нет
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27.09.2024 17:49 Відповісти
Не повезло сербам - у них такой безграмотный дурак в президентах...
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27.09.2024 17:54 Відповісти
Це у тому випадку ,як шо зеленського не примушуть піти на вибори ..тоді так, Україні буде важко ....
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27.09.2024 18:18 Відповісти
В чомусь цей сербський ватнік правий. При зеленському Україна територій не поверне. Стамбульський договорняк реалізують, а далі перетворення України на бидлоруссію
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27.09.2024 21:12 Відповісти
.....буде тобі враже як ПАЛЯНИЦЯ скаже........ ....... і не тільки паляниця ......
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27.09.2024 19:41 Відповісти
Брідові думки.Рашка не ссср і близько.і корея не Украіна
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27.09.2024 19:59 Відповісти
Хто такий цей вучич, щоб давати якісь прогнози? Хто потребує його вангування? Чи з мацкви братушкі папрасілі?
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27.09.2024 20:20 Відповісти
Трепло!
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27.09.2024 20:27 Відповісти
Хорватський сценарій йому треба нагадати)) І територіально ближче
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28.09.2024 02:58 Відповісти
ПОРВИТЕ ЕГО И ЕГО МЕТОДИЧКУ !)
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28.09.2024 19:59 Відповісти
 
 