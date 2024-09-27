Війна в Україні триватиме десятиліттями і закінчиться за "корейським сценарієм", - президент Сербії Вучич

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що мир у російсько-українській війні нібито настане на основі досягнутих кордонів за "корейським сценарієм". А активні бойові дії продовжуватимуться ще 10 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтервʼю виданню TV Informer.

На думку сербського лідера, війна завершиться за "корейським сценарієм", коли після припинення активних бойових дій конфлікт не матиме остаточного вирішення впродовж багатьох років.

Врешті-решт мир настане, інші це вже згадували, але я кажу про це вперше. Саме тому боротьба буде за кожне село і кожне місто без жодних рішень, і вона ставатиме все запеклішою і все сильнішою. Буде досягнуто "корейського сценарію", і потім це триватиме 10, 20, 30, 50 років без остаточного вирішення. Так само як колись була поділена Північна і Південна Корея — колись єдина країна", заявив Вучич.

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Сербський президент застеріг від недооцінювання російської армії, як це вже сталося з недооцінкою російської економіки, яка нібито зуміла вистояти в умовах санкцій.

"Миру бути не може, тому що зараз вони (росіяни - ред.) нищать, вони мають психологічну перевагу на українському полі бою", - вважає він.

Окрім того, за словами Вучича, у США Україна - це нібито "не головна тема", насамперед американське населення схвильоване "міграцією, економічними проблемами, здоров’ям".

"Трамп орієнтований на бізнес, і він шукатиме рішення. Хто б не переміг на виборах у США, він не буде так підтримувати Київ, як раніше", - припустив Вучич, згадавши кандидата у президенти США Дональда Трампа.

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Що таке корейський сценарій?

"Корейський сценарій" - це порівняння із ситуацією на Корейському півострові, де після Корейської війни 1950-1953 років сторони уклали договір про перемир'я, який згодом призвів до встановлення Корейської демілітаризованої зони.

Вона фактично встановила кордон і відокремила КНДР від Південної Кореї.

У контексті України, цей сценарій передбачає припинення активних бойових дій, але без остаточного політичного розв'язання війни.

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