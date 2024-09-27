Війна в Україні триватиме десятиліттями і закінчиться за "корейським сценарієм", - президент Сербії Вучич
Президент Сербії Александар Вучич вважає, що мир у російсько-українській війні нібито настане на основі досягнутих кордонів за "корейським сценарієм". А активні бойові дії продовжуватимуться ще 10 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтервʼю виданню TV Informer.
На думку сербського лідера, війна завершиться за "корейським сценарієм", коли після припинення активних бойових дій конфлікт не матиме остаточного вирішення впродовж багатьох років.
Врешті-решт мир настане, інші це вже згадували, але я кажу про це вперше. Саме тому боротьба буде за кожне село і кожне місто без жодних рішень, і вона ставатиме все запеклішою і все сильнішою. Буде досягнуто "корейського сценарію", і потім це триватиме 10, 20, 30, 50 років без остаточного вирішення. Так само як колись була поділена Північна і Південна Корея — колись єдина країна", заявив Вучич.
Сербський президент застеріг від недооцінювання російської армії, як це вже сталося з недооцінкою російської економіки, яка нібито зуміла вистояти в умовах санкцій.
"Миру бути не може, тому що зараз вони (росіяни - ред.) нищать, вони мають психологічну перевагу на українському полі бою", - вважає він.
Окрім того, за словами Вучича, у США Україна - це нібито "не головна тема", насамперед американське населення схвильоване "міграцією, економічними проблемами, здоров’ям".
"Трамп орієнтований на бізнес, і він шукатиме рішення. Хто б не переміг на виборах у США, він не буде так підтримувати Київ, як раніше", - припустив Вучич, згадавши кандидата у президенти США Дональда Трампа.
Що таке корейський сценарій?
"Корейський сценарій" - це порівняння із ситуацією на Корейському півострові, де після Корейської війни 1950-1953 років сторони уклали договір про перемир'я, який згодом призвів до встановлення Корейської демілітаризованої зони.
Вона фактично встановила кордон і відокремила КНДР від Південної Кореї.
У контексті України, цей сценарій передбачає припинення активних бойових дій, але без остаточного політичного розв'язання війни.
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Це звичайна загарбницька війна з 14 сторіччя...
Але я не можу уявити, щоб Зеленський був таким товстим, як Кім.
Спитайте у цього "історика", а на "Корею-єдину країну" теж напала якась кацапетівка?
Зараз у нас теж є своя "північна Корея" - оте "ОРДЛО", яке нічого не вирішує, але вже постачає своє оброблене кремлівською пропагандою "м'ясо" на фронт.
Так що, Вучич, як би ми його ненавиділи, не дуже то й далекий від реального стану справ - ні тоді, ні зараз не має якоісь переваги в жодної сторони.
У пуйла немає вже ні імпульсу, ні армії(охочих загинути), ні запасу економіки щоб перемогти нас в одиночку,але є смертельне бажання знищити всю Україну і українців.
У нас немає ні достатньої економіки, ні оборонної бази і промисловості(яку зруйнував російський прихвостень ЗЕ ще до вторгнення, ні СПРАВЖНЬОГО українського уряду, що виборював би інтереси країни, а не свої шкурні! Але у нас є завзятість справжніх патріотів(яких стає все менше через дії ЗЕшобли) та підтримка зброєю союзників.
Це патова ситуація, яку може порушити тільки щось не передбачуване. І смерть пуйла, як багато хто сподівається, в цей перелік не входить - там такий "путьонишів" 140 мільйонів і вони знайдуть(це 100пудово!) собі ще не одного такого ж "путіна", якщо не гіршого.
Зараз навіть важко сказати, що страшніше для України - кацапи в кремлі, чи кацапи при владі, навіть, якщо вони мають український паспорт.
А я думаю і бачу, що так вже думають і на Заході, що при цьому хрипатому подонку і його шайці ми Україну не звільнимо і ворога не переможемо, бо він вже давно серед нас і руйнує країну і націю зсередини.
Без усунення(знищення) ЗЕгангрени - ми втратимо ВСЮ Україну.
такотож...
***, їм можно то чому нам так не можна"?
Яка б там не була гівно-влада, але треба визнати що то було "назло Сербії" а не по Праву! У Албанського народу є власна національна держава, тому ##й положено!!!😡 І навіть геноцид ( доведений слідством країн, яким ми довіряємо) це НЕ підстава руйнувати територіальну цілісність!
Тим більше це по дибільному зробили - відторгнули і проголосили разом з тими районами де серби живуть і буде там завжди не згода!
Как например, президент сербии лизун вучич.
А) у Бензоколонки немає ресурсів на таку довгу війну! Є у Заходу.
Б) рашка вже на зниженні після піку можливостей а Захід ще не досяг піку, ще тільки пробуджується по всім показникам - виробництво снарядів, ракет, зенітних установок, танків, САУ, бмп, дронів тощо.....
В) поки санкції, чахнути буде не тільки роzzКосмос але і вся економіка .
Так що ніякі "десятки років" расія просто не здатна ну ніяк!! Тим більше олігархи НЕзадоволені розривом з економікою Заходу, генерали незадоволені арештами і обшуками від біснуватого фюрера, оленеводи незадоволені владою феесбешників, нацики незадоволені владою кадирова, мусульмани не задоволені хресними ходами та "мощами" ...
https://www.youtube.com/watch?v=SnEY-NQjPNQ