Война в Украине продлится десятилетия и закончится по "корейскому сценарию", - президент Сербии Вучич
Президент Сербии Александар Вучич считает, что мир в российско-украинской войне якобы наступит на основе достигнутых границ по "корейскому сценарию". А активные боевые действия будут продолжаться еще 10 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию TV Informer.
По мнению сербского лидера, война завершится по "корейскому сценарию", когда после остановки активных боевых действий конфликт не будет иметь окончательного решения в течение многих лет.
В конце концов, мир наступит, другие это уже упоминали, но я говорю об этом впервые. Именно поэтому борьба будет за каждое село и каждый город без всяких решений, и она будет становиться все более ожесточенной и все сильнее. Будет достигнут "корейский сценарий", и потом это будет продолжаться 10, 20, 30, 50 лет без окончательного решения. Так же как когда-то была разделена Северная и Южная Корея - когда-то единая страна", - заявил Вучич.
Сербский президент предостерег от недооценивания российской армии, как это уже произошло с недооценкой российской экономики, которая якобы сумела выстоять в условиях санкций.
"Мира быть не может, потому что сейчас они (россияне, - ред.) уничтожают, они имеют психологическое преимущество на украинском поле боя", - считает он.
Кроме того, по словам Вучича, в США Украина - это якобы "не главная тема", прежде всего американское население взволновано "миграцией, экономическими проблемами, здоровьем".
"Трамп ориентирован на бизнес, и он будет искать решения. Кто бы ни победил на выборах в США, он не будет так поддерживать Киев, как раньше", - предположил Вучич, вспомнив кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Что такое корейский сценарий?
"Корейский сценарий" - это сравнение с ситуацией на Корейском полуострове, где после Корейской войны 1950-1953 годов стороны заключили договор о перемирии, который впоследствии привел к установлению Корейской демилитаризованной зоны.
Она фактически установила границу и отделила КНДР от Южной Кореи.
В контексте Украины, этот сценарий предусматривает прекращение активных боевых действий, но без окончательного политического решения войны.
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Це звичайна загарбницька війна з 14 сторіччя...
Але я не можу уявити, щоб Зеленський був таким товстим, як Кім.
Спитайте у цього "історика", а на "Корею-єдину країну" теж напала якась кацапетівка?
Зараз у нас теж є своя "північна Корея" - оте "ОРДЛО", яке нічого не вирішує, але вже постачає своє оброблене кремлівською пропагандою "м'ясо" на фронт.
Так що, Вучич, як би ми його ненавиділи, не дуже то й далекий від реального стану справ - ні тоді, ні зараз не має якоісь переваги в жодної сторони.
У пуйла немає вже ні імпульсу, ні армії(охочих загинути), ні запасу економіки щоб перемогти нас в одиночку,але є смертельне бажання знищити всю Україну і українців.
У нас немає ні достатньої економіки, ні оборонної бази і промисловості(яку зруйнував російський прихвостень ЗЕ ще до вторгнення, ні СПРАВЖНЬОГО українського уряду, що виборював би інтереси країни, а не свої шкурні! Але у нас є завзятість справжніх патріотів(яких стає все менше через дії ЗЕшобли) та підтримка зброєю союзників.
Це патова ситуація, яку може порушити тільки щось не передбачуване. І смерть пуйла, як багато хто сподівається, в цей перелік не входить - там такий "путьонишів" 140 мільйонів і вони знайдуть(це 100пудово!) собі ще не одного такого ж "путіна", якщо не гіршого.
Зараз навіть важко сказати, що страшніше для України - кацапи в кремлі, чи кацапи при владі, навіть, якщо вони мають український паспорт.
А я думаю і бачу, що так вже думають і на Заході, що при цьому хрипатому подонку і його шайці ми Україну не звільнимо і ворога не переможемо, бо він вже давно серед нас і руйнує країну і націю зсередини.
Без усунення(знищення) ЗЕгангрени - ми втратимо ВСЮ Україну.
такотож...
***, їм можно то чому нам так не можна"?
Яка б там не була гівно-влада, але треба визнати що то було "назло Сербії" а не по Праву! У Албанського народу є власна національна держава, тому ##й положено!!!😡 І навіть геноцид ( доведений слідством країн, яким ми довіряємо) це НЕ підстава руйнувати територіальну цілісність!
Тим більше це по дибільному зробили - відторгнули і проголосили разом з тими районами де серби живуть і буде там завжди не згода!
Как например, президент сербии лизун вучич.
А) у Бензоколонки немає ресурсів на таку довгу війну! Є у Заходу.
Б) рашка вже на зниженні після піку можливостей а Захід ще не досяг піку, ще тільки пробуджується по всім показникам - виробництво снарядів, ракет, зенітних установок, танків, САУ, бмп, дронів тощо.....
В) поки санкції, чахнути буде не тільки роzzКосмос але і вся економіка .
Так що ніякі "десятки років" расія просто не здатна ну ніяк!! Тим більше олігархи НЕзадоволені розривом з економікою Заходу, генерали незадоволені арештами і обшуками від біснуватого фюрера, оленеводи незадоволені владою феесбешників, нацики незадоволені владою кадирова, мусульмани не задоволені хресними ходами та "мощами" ...
https://www.youtube.com/watch?v=SnEY-NQjPNQ