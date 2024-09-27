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Новости Война
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Война в Украине продлится десятилетия и закончится по "корейскому сценарию", - президент Сербии Вучич

Президент Сербії Александар Вучич про закінчення війни в Україні

Президент Сербии Александар Вучич считает, что мир в российско-украинской войне якобы наступит на основе достигнутых границ по "корейскому сценарию". А активные боевые действия будут продолжаться еще 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию TV Informer.

По мнению сербского лидера, война завершится по "корейскому сценарию", когда после остановки активных боевых действий конфликт не будет иметь окончательного решения в течение многих лет.

В конце концов, мир наступит, другие это уже упоминали, но я говорю об этом впервые. Именно поэтому борьба будет за каждое село и каждый город без всяких решений, и она будет становиться все более ожесточенной и все сильнее. Будет достигнут "корейский сценарий", и потом это будет продолжаться 10, 20, 30, 50 лет без окончательного решения. Так же как когда-то была разделена Северная и Южная Корея - когда-то единая страна", - заявил Вучич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербия и РФ будут совместно отмечать 80-ю годовщину освобождения Белграда, - Вучич

Сербский президент предостерег от недооценивания российской армии, как это уже произошло с недооценкой российской экономики, которая якобы сумела выстоять в условиях санкций.

"Мира быть не может, потому что сейчас они (россияне, - ред.) уничтожают, они имеют психологическое преимущество на украинском поле боя", - считает он.

Кроме того, по словам Вучича, в США Украина - это якобы "не главная тема", прежде всего американское население взволновано "миграцией, экономическими проблемами, здоровьем".

"Трамп ориентирован на бизнес, и он будет искать решения. Кто бы ни победил на выборах в США, он не будет так поддерживать Киев, как раньше", - предположил Вучич, вспомнив кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вучич о "мирном плане" Китая: "Инициатива здравого смысла"

Что такое корейский сценарий?

"Корейский сценарий" - это сравнение с ситуацией на Корейском полуострове, где после Корейской войны 1950-1953 годов стороны заключили договор о перемирии, который впоследствии привел к установлению Корейской демилитаризованной зоны.

Она фактически установила границу и отделила КНДР от Южной Кореи.

В контексте Украины, этот сценарий предусматривает прекращение активных боевых действий, но без окончательного политического решения войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новом правительстве Сербии - пророссийский вице-премьер Вулин, находящийся под санкциями США

Автор: 

Сербия (391) Вучич Александр (69)


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Топ комментарии
+32
Шоб тобі на лобі *** виріс
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27.09.2024 16:27
+31
Який в жопу "корейський сценарій"? В Кореї була громадянська війна, тут чисте іноземне вторгнення...
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27.09.2024 16:28
+28
Ще один підх*йловний знаток про скільки та як закінчиться війна в Україні
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27.09.2024 16:28
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Правила форума Совет форумчан
Ой,путін здохне. А Украіна переможе.
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27.09.2024 16:27 Ответить
Ох і мордяра у сербської баби Ванги, не кирпича, а шлакоблоку просить.
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27.09.2024 16:42 Ответить
Кувалди це рило просить.
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27.09.2024 20:10 Ответить
Шоб тобі на лобі *** виріс
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27.09.2024 16:27 Ответить
Дуже яскравий візуал 😂
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27.09.2024 16:30 Ответить
Краще два. Випадки усякi бувають
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27.09.2024 16:45 Ответить
Контрольнии не помішає
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27.09.2024 16:48 Ответить
Ще один підх*йловний знаток про скільки та як закінчиться війна в Україні
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27.09.2024 16:28 Ответить
Який в жопу "корейський сценарій"? В Кореї була громадянська війна, тут чисте іноземне вторгнення...
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27.09.2024 16:28 Ответить
Вучич не в курсі яка війна в Україні . НАУМОВА досі не віддали
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27.09.2024 17:03 Ответить
Там была "мини 3я мировая". Запад против СССР и Китая. С таким количеством украинских сепаратистов, какие-то аналогии вполне провести можно.
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27.09.2024 17:07 Ответить
В Україні не було жодних "сєпаратістов". Ті шо бігали з нашитими триколорами називаються колаборанти - по факту та сама іноземна армія тільки частково набрана з місцевих.
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27.09.2024 17:32 Ответить
Тут теж термін невірний - гібридна війна це використання військ під чужим прапором або взагалі без нього. Війська ж НАТО в Україні існують лише в московських фантазіях.
Це звичайна загарбницька війна з 14 сторіччя...
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27.09.2024 18:04 Ответить
В Україні виник лугондон, спеціально створений кремлівськими фашистами і конфлікт з лугондоном на початку можна було кваліфікувати як громадянську війну. Так було в Кореї, в Грузії(Північна Осетія.Абхазія), зараз в Україні, на черзі Молдова з Придністров'єм).Ця технологія давно відпрацьована кремлівськими падлами.
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27.09.2024 17:11 Ответить
Всі забули що Лугандон створювали і наші олігархи, які дальше мають вагомий вплив.
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27.09.2024 17:29 Ответить
Ці кремлівські фашисти, які створювали лугандон -ОПЗЖопники працювали на знищення України , зараз при »владі « , або співпрацюють з ними - БОЙКО,Гетьманцев , Татаров , Ермак, ахметка також міг , задушити в зародиші проплачених гнид в Донецьку Луганську
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27.09.2024 17:57 Ответить
У Фінську теж була ФНР, но це ж не була громодянська війна. Просто кремлівська технологія брехні.
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27.09.2024 18:32 Ответить
Яка там громадянська? Кім Ер Сен був офіцером радянської армії.
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27.09.2024 23:29 Ответить
Тобто Україна накопичить ядерний арсенал і почне відкрито погрожувати Росії та Китаю? Нормальний сценарій в моїх очах.
Але я не можу уявити, щоб Зеленський був таким товстим, як Кім.
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27.09.2024 16:29 Ответить
" подiлена" а не оккупова iншою державаю ...та анексована
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27.09.2024 16:29 Ответить
Пока у власти Зеленский - так и будет
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27.09.2024 16:30 Ответить
"Так само як колись була поділена Північна і Південна Корея - колись єдина країна"
Спитайте у цього "історика", а на "Корею-єдину країну" теж напала якась кацапетівка?
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27.09.2024 16:30 Ответить
Ну, теоретично і з натяжкою, то ситуація дуже схожа. Там, в Кореї, під вигаданим "ордло" на півночі за прямої участі кремля(тоді совка) та Китаю було протистояння Заходу і совка з союзним(тоді ще) Китаєм. У нас майже те ж саме за одним виключенням - Китай підключається тільки зараз на боці рашки і поки що тільки зброєю. Тоді ж ситуація була трохи іншою - там дійсно воювали підрозділи Штатів(відкрито) з союзниками на боці південної Кореї, аз іншого боку були китайці(не офіційно) та совєти(теж не офіційно) своїми авіаційними ескадрильями(включно з пілотами та обслугою) та артою з танками(включно з екіпажами та техніками).
Зараз у нас теж є своя "північна Корея" - оте "ОРДЛО", яке нічого не вирішує, але вже постачає своє оброблене кремлівською пропагандою "м'ясо" на фронт.
Так що, Вучич, як би ми його ненавиділи, не дуже то й далекий від реального стану справ - ні тоді, ні зараз не має якоісь переваги в жодної сторони.
У пуйла немає вже ні імпульсу, ні армії(охочих загинути), ні запасу економіки щоб перемогти нас в одиночку,але є смертельне бажання знищити всю Україну і українців.
У нас немає ні достатньої економіки, ні оборонної бази і промисловості(яку зруйнував російський прихвостень ЗЕ ще до вторгнення, ні СПРАВЖНЬОГО українського уряду, що виборював би інтереси країни, а не свої шкурні! Але у нас є завзятість справжніх патріотів(яких стає все менше через дії ЗЕшобли) та підтримка зброєю союзників.
Це патова ситуація, яку може порушити тільки щось не передбачуване. І смерть пуйла, як багато хто сподівається, в цей перелік не входить - там такий "путьонишів" 140 мільйонів і вони знайдуть(це 100пудово!) собі ще не одного такого ж "путіна", якщо не гіршого.
Зараз навіть важко сказати, що страшніше для України - кацапи в кремлі, чи кацапи при владі, навіть, якщо вони мають український паспорт.
А я думаю і бачу, що так вже думають і на Заході, що при цьому хрипатому подонку і його шайці ми Україну не звільнимо і ворога не переможемо, бо він вже давно серед нас і руйнує країну і націю зсередини.
Без усунення(знищення) ЗЕгангрени - ми втратимо ВСЮ Україну.
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27.09.2024 17:32 Ответить
Ну за владу, то ти щось борщанув. Хотіли би злити - злили би.
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27.09.2024 17:37 Ответить
А чим, як ти думаєш, вони зараз зайняті?
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27.09.2024 17:44 Ответить
Поясни, тоді навіщо зе , з самого початку ПРІШЕСТВІЯ , крок за кроком здавав Україну , а Самє ПІД ЧАС ВІЙНИ: призначав 100% АГЕНТІВ БАКАНОВА, Наумова, Сівковича, ТАТАРОВА …… розмінував акваторіі Маріуполя , зірвав спецоперацію « АВЕНЮ» « вагнергейт» , закрив ракетні програми , будував дороги в напрямку наступу рашистських ТЕРРОРИСТІВ, , за пів ріку до наступу знаючи Цє РОЗМІНУВАВ Чонгар , сцучі в очі про ШАШЛИКІ , відвів танковий ПІЛК з під Киева
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27.09.2024 18:10 Ответить
Взагалі то бовдур вже 350 триває, живучя ця **** московія
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27.09.2024 16:33 Ответить
Ще один "великий стратег" знайшовся.
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27.09.2024 16:33 Ответить
А він правий. Звісно, якщо цивілізований світ не захоче знищувати рашизм і терпітиме його злочини ще років чотириста.
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27.09.2024 16:35 Ответить
Я теж так вважаю
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27.09.2024 17:02 Ответить
Цивілізованому світу такий сценарій вигідний і вирішує багато економічних проблем.
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27.09.2024 17:31 Ответить
скажи, афігітєльно нато, хорвати та боснійці наваляли сербам?
такотож...
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27.09.2024 16:35 Ответить
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27.09.2024 16:38 Ответить
Цей ланцюжок - відображення вашої власної логіки, не приписуйте її всім.
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27.09.2024 16:47 Ответить
Де ви там логіку побачили?
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27.09.2024 16:53 Ответить
У психіатрії це називається девіація. Девіантна поведінка.
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27.09.2024 17:20 Ответить
З Косово так довго не тривала)
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27.09.2024 16:44 Ответить
Доречі, Україна не визнавала т.з. "Косово" як "державу" і це правильно. Бо це був агрумент для кримнашистів ще 20 років тому - "ага ***, їм можно то чому нам так не можна"?
Яка б там не була гівно-влада, але треба визнати що то було "назло Сербії" а не по Праву! У Албанського народу є власна національна держава, тому ##й положено!!!😡 І навіть геноцид ( доведений слідством країн, яким ми довіряємо) це НЕ підстава руйнувати територіальну цілісність!
Тим більше це по дибільному зробили - відторгнули і проголосили разом з тими районами де серби живуть і буде там завжди не згода!
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27.09.2024 17:21 Ответить
Так,працював і з одними ,і з другими)Кожен має свою правду : наша землі ,а інші наш геноцидили.
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27.09.2024 19:35 Ответить
Вообще забавно наблюдать, как эти все "мировые политики" отбросив инстинкт самосохранения и чувство собственного достоинства, презрев остатки самоуважения вылизывают очко хйлу.
Как например, президент сербии лизун вучич.
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27.09.2024 16:46 Ответить
Корея розділена на дві Кореї. А нас уявляють двома Українами, чи двома Кацапіями?
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27.09.2024 16:47 Ответить
Він далекий від цього питання і просто озвучив кремлядську методичку.
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27.09.2024 16:49 Ответить
Фактично це совецький наратив! Насправді є законна влада Кореї ( формальна назва Республіка Корея) і є днр-гундостан комуністичних фараонів , це окупована комуняками територія, якій всякі кісенжери ( сосавші у комуняк) надали ЧОМУСЬ місце в ООН 🤷‍♂️
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27.09.2024 17:15 Ответить
Цьому вучіча, як і підсвинку разее орбану, всюди маряться "вілікая сирбія" і "вєлікая хунгарі" - в них це, як сіль на х%ю: свербить, чухається і відвалюється. Нехай себе і далі каструють "па-карєйскі".
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27.09.2024 16:51 Ответить
Правда це те, що серби на підтанцовках
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27.09.2024 16:56 Ответить
Всі ці лицемірні боягузливі ***** в дорогих костюмах брешуть що війна скоро закінчиться. Ніколи вона не закінчиться. Українцям теж пора перестати брехати самим собі.
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27.09.2024 17:01 Ответить
І ви теж
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27.09.2024 17:19 Ответить
Це точно. Всі помремо. Ніхто вічно не живе.
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27.09.2024 18:42 Ответить
Ще 10 років війни ми не потягнемо. Наші партнери теж не жертвуватимуть своїм щастям, допомагаючи нам ще 10 років. Скоріш за все буде так, як сказав нещодавно П. Павел. Заморожування конфлікту.. Повернення до кордонів до 2014 року можливе, але шлях дуже довгий.
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27.09.2024 16:54 Ответить
кацапи також не потягнуть 10 років.
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27.09.2024 17:11 Ответить
Сербія взагалі не держава, а девачка кремлівська
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27.09.2024 16:55 Ответить
Дебіл вучич, ми і так знаємо шо ти ********** консерва
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27.09.2024 17:00 Ответить
А ну , Сабіга , наша відповідь Сербії? Може їм історика послати ?
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27.09.2024 17:05 Ответить
По плану Зельцмана війна скоро вщухне
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27.09.2024 17:09 Ответить
серби-то "балканські кацапи".
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27.09.2024 17:09 Ответить
піZZdyn!!!
А) у Бензоколонки немає ресурсів на таку довгу війну! Є у Заходу.
Б) рашка вже на зниженні після піку можливостей а Захід ще не досяг піку, ще тільки пробуджується по всім показникам - виробництво снарядів, ракет, зенітних установок, танків, САУ, бмп, дронів тощо.....
В) поки санкції, чахнути буде не тільки роzzКосмос але і вся економіка .
Так що ніякі "десятки років" расія просто не здатна ну ніяк!! Тим більше олігархи НЕзадоволені розривом з економікою Заходу, генерали незадоволені арештами і обшуками від біснуватого фюрера, оленеводи незадоволені владою феесбешників, нацики незадоволені владою кадирова, мусульмани не задоволені хресними ходами та "мощами" ...
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27.09.2024 17:12 Ответить
ось тут один відомий економіст акуратно все по поличках розклав.
https://www.youtube.com/watch?v=SnEY-NQjPNQ
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27.09.2024 17:31 Ответить
тю , пианист уже войну почти закончил
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27.09.2024 17:22 Ответить
Ще один закукурікав на замовлення *****. Зачастили півники один поперед одного. Припікає напевно у кремляді.
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27.09.2024 17:32 Ответить
Чоловік міркує, а Бог порядкує.
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27.09.2024 17:34 Ответить
Десять лет вряд ли. А вот года 2-3 еще возможно. И то зависит от партнёров захотят они дальше поддерживать иль нет
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27.09.2024 17:49 Ответить
Не повезло сербам - у них такой безграмотный дурак в президентах...
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27.09.2024 17:54 Ответить
Це у тому випадку ,як шо зеленського не примушуть піти на вибори ..тоді так, Україні буде важко ....
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27.09.2024 18:18 Ответить
В чомусь цей сербський ватнік правий. При зеленському Україна територій не поверне. Стамбульський договорняк реалізують, а далі перетворення України на бидлоруссію
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27.09.2024 21:12 Ответить
.....буде тобі враже як ПАЛЯНИЦЯ скаже........ ....... і не тільки паляниця ......
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27.09.2024 19:41 Ответить
Брідові думки.Рашка не ссср і близько.і корея не Украіна
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27.09.2024 19:59 Ответить
Хто такий цей вучич, щоб давати якісь прогнози? Хто потребує його вангування? Чи з мацкви братушкі папрасілі?
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27.09.2024 20:20 Ответить
Трепло!
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27.09.2024 20:27 Ответить
Хорватський сценарій йому треба нагадати)) І територіально ближче
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28.09.2024 02:58 Ответить
ПОРВИТЕ ЕГО И ЕГО МЕТОДИЧКУ !)
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28.09.2024 19:59 Ответить
 
 