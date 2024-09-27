Война в Украине продлится десятилетия и закончится по "корейскому сценарию", - президент Сербии Вучич

Президент Сербии Александар Вучич считает, что мир в российско-украинской войне якобы наступит на основе достигнутых границ по "корейскому сценарию". А активные боевые действия будут продолжаться еще 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию TV Informer.

По мнению сербского лидера, война завершится по "корейскому сценарию", когда после остановки активных боевых действий конфликт не будет иметь окончательного решения в течение многих лет.

В конце концов, мир наступит, другие это уже упоминали, но я говорю об этом впервые. Именно поэтому борьба будет за каждое село и каждый город без всяких решений, и она будет становиться все более ожесточенной и все сильнее. Будет достигнут "корейский сценарий", и потом это будет продолжаться 10, 20, 30, 50 лет без окончательного решения. Так же как когда-то была разделена Северная и Южная Корея - когда-то единая страна", - заявил Вучич.

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Сербский президент предостерег от недооценивания российской армии, как это уже произошло с недооценкой российской экономики, которая якобы сумела выстоять в условиях санкций.

"Мира быть не может, потому что сейчас они (россияне, - ред.) уничтожают, они имеют психологическое преимущество на украинском поле боя", - считает он.

Кроме того, по словам Вучича, в США Украина - это якобы "не главная тема", прежде всего американское население взволновано "миграцией, экономическими проблемами, здоровьем".

"Трамп ориентирован на бизнес, и он будет искать решения. Кто бы ни победил на выборах в США, он не будет так поддерживать Киев, как раньше", - предположил Вучич, вспомнив кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Что такое корейский сценарий?

"Корейский сценарий" - это сравнение с ситуацией на Корейском полуострове, где после Корейской войны 1950-1953 годов стороны заключили договор о перемирии, который впоследствии привел к установлению Корейской демилитаризованной зоны.

Она фактически установила границу и отделила КНДР от Южной Кореи.

В контексте Украины, этот сценарий предусматривает прекращение активных боевых действий, но без окончательного политического решения войны.

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