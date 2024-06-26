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Новини
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Сербія продовжить продавати зброю та боєприпаси Заходу, навіть якщо потім їх передаватимуть Україні, - прем’єр Вучевич

боєприпаси

Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що Сербія продовжуватиме продаж зброї та боєприпасів іншим країнам, навіть якщо їх потім передадуть Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Водночас прем’єр підкреслив, що Сербія не бере участь у війні.

"Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США... Тому що це не заборонено і не аморально для нас — виробляти зброю та боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна", — пояснив Вучевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сербія підтримує територіальну цілісність України, однак не приєднується до санкцій проти РФ, - прем’єр Вучевич

Раніше видання Financial Times писало, що від початку російського вторгнення Сербія експортувала до України через треті сторони боєприпасів на 800 мільйонів євро.

За словами президента Сербії Александара Вучича, продаж снарядів до України — це можливість для бізнесу та важлива частина економічного відродження, а він сам не ставатиме на бік жодної сторони в російсько-українській війні.

Автор: 

боєприпаси (2289) зброя (7502) Сербія (374)


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Топ коментарі
+17
удар в псіну
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26.06.2024 16:54
+7
Сербською #лдою по моськвським губам
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26.06.2024 17:05
+6
пыня как последний... в десна с пончиком лупится заради плеснявых и ржавых корейских снарядов, а тута-вота - свеженькие и рядышком !
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26.06.2024 17:29
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удар в псіну
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26.06.2024 16:54 Відповісти
пыня как последний... в десна с пончиком лупится заради плеснявых и ржавых корейских снарядов, а тута-вота - свеженькие и рядышком !
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26.06.2024 17:29 Відповісти
П - означає послідовність
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26.06.2024 16:56 Відповісти
Зы - "Звоните, договоримся !"
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26.06.2024 17:26 Відповісти
včora mardaņiše vižžžalo po etomu povodu.... D potom vybačalsa
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26.06.2024 16:58 Відповісти
"Озверел, шакал!")))
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26.06.2024 17:03 Відповісти
Сербською #лдою по моськвським губам
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26.06.2024 17:05 Відповісти
Розумний хлпчик.
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26.06.2024 17:08 Відповісти
За словами президента Сербії Александара Вучича, продаж снарядів до України - це можливість для бізнесу та важлива частина економічного відродження Джерело:
Хоч у Президента Сербії сміливості вистачило назвати це бізнесом. А то у нас тут багато хто думає, що це тільки в збиток країнам, які нам допомагають.
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26.06.2024 17:14 Відповісти
Вучевич розуміє безперктивність дружби з москальщиною .
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26.06.2024 17:15 Відповісти
Хароший союзник у мордора. Але серби належать до західної цивілізації. Це було відомо ще з часів срср.
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26.06.2024 17:29 Відповісти
Зеленський має нагородити Вучеча
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26.06.2024 17:42 Відповісти
Вучіч:
Мне похер ваша война. сам не будет становиться на сторону ни одной стороны в российско-украинской войне. Источник:
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26.06.2024 17:58 Відповісти
Так вот ти якiй, Сашко Вуяченко! 👍
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26.06.2024 17:46 Відповісти
Потому что это не запрещено и не аморально для нас - производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война

А для чего еще нужны боеприпасы? Склады занимать?
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26.06.2024 19:00 Відповісти
Нічого особистого, це просто бізнес.
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26.06.2024 21:18 Відповісти
 
 