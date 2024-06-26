Сербія продовжить продавати зброю та боєприпаси Заходу, навіть якщо потім їх передаватимуть Україні, - прем’єр Вучевич

Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що Сербія продовжуватиме продаж зброї та боєприпасів іншим країнам, навіть якщо їх потім передадуть Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Водночас прем’єр підкреслив, що Сербія не бере участь у війні.

"Я не хочу перешкоджати компаніям продавати наші боєприпаси в Іспанію, Чехію, США... Тому що це не заборонено і не аморально для нас — виробляти зброю та боєприпаси, які, на жаль, також використовуються там, де йде війна", — пояснив Вучевич.

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Раніше видання Financial Times писало, що від початку російського вторгнення Сербія експортувала до України через треті сторони боєприпасів на 800 мільйонів євро.

За словами президента Сербії Александара Вучича, продаж снарядів до України — це можливість для бізнесу та важлива частина економічного відродження, а він сам не ставатиме на бік жодної сторони в російсько-українській війні.