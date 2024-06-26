Сербия продолжит продавать оружие и боеприпасы Западу, даже если потом их будут передавать Украине, - премьер Вучевич
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Сербия будет продолжать продажу оружия и боеприпасов другим странам, даже если их потом передадут Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В то же время премьер подчеркнул, что Сербия не участвует в войне.
"Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США... Потому что это не запрещено и не аморально для нас - производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война", - сказал Вучевич.
Ранее издание Financial Times писало, что с начала российского вторжения Сербия экспортировала в Украину через третьи стороны боеприпасов на 800 миллионов евро.
По словам президента Сербии Александара Вучича, продажа снарядов в Украину - это возможность для бизнеса и важная часть экономического возрождения, а он сам не будет становиться на сторону ни одной стороны в российско-украинской войне.
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Хоч у Президента Сербії сміливості вистачило назвати це бізнесом. А то у нас тут багато хто думає, що це тільки в збиток країнам, які нам допомагають.
Мне похер ваша война. сам не будет становиться на сторону ни одной стороны в российско-украинской войне. Источник:
А для чего еще нужны боеприпасы? Склады занимать?