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Сербия продолжит продавать оружие и боеприпасы Западу, даже если потом их будут передавать Украине, - премьер Вучевич

боєприпаси

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Сербия будет продолжать продажу оружия и боеприпасов другим странам, даже если их потом передадут Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В то же время премьер подчеркнул, что Сербия не участвует в войне.

"Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США... Потому что это не запрещено и не аморально для нас - производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война", - сказал Вучевич.

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Ранее издание Financial Times писало, что с начала российского вторжения Сербия экспортировала в Украину через третьи стороны боеприпасов на 800 миллионов евро.

По словам президента Сербии Александара Вучича, продажа снарядов в Украину - это возможность для бизнеса и важная часть экономического возрождения, а он сам не будет становиться на сторону ни одной стороны в российско-украинской войне.

Автор: 

боеприпасы (2354) оружие (10242) Сербия (395)


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Топ комментарии
+17
удар в псіну
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26.06.2024 16:54
+7
Сербською #лдою по моськвським губам
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26.06.2024 17:05
+6
пыня как последний... в десна с пончиком лупится заради плеснявых и ржавых корейских снарядов, а тута-вота - свеженькие и рядышком !
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26.06.2024 17:29
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удар в псіну
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26.06.2024 16:54 Ответить
пыня как последний... в десна с пончиком лупится заради плеснявых и ржавых корейских снарядов, а тута-вота - свеженькие и рядышком !
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26.06.2024 17:29 Ответить
П - означає послідовність
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26.06.2024 16:56 Ответить
Зы - "Звоните, договоримся !"
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26.06.2024 17:26 Ответить
včora mardaņiše vižžžalo po etomu povodu.... D potom vybačalsa
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26.06.2024 16:58 Ответить
"Озверел, шакал!")))
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26.06.2024 17:03 Ответить
Сербською #лдою по моськвським губам
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26.06.2024 17:05 Ответить
Розумний хлпчик.
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26.06.2024 17:08 Ответить
За словами президента Сербії Александара Вучича, продаж снарядів до України - це можливість для бізнесу та важлива частина економічного відродження Джерело:
Хоч у Президента Сербії сміливості вистачило назвати це бізнесом. А то у нас тут багато хто думає, що це тільки в збиток країнам, які нам допомагають.
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26.06.2024 17:14 Ответить
Вучевич розуміє безперктивність дружби з москальщиною .
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26.06.2024 17:15 Ответить
Хароший союзник у мордора. Але серби належать до західної цивілізації. Це було відомо ще з часів срср.
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26.06.2024 17:29 Ответить
Зеленський має нагородити Вучеча
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26.06.2024 17:42 Ответить
Вучіч:
Мне похер ваша война. сам не будет становиться на сторону ни одной стороны в российско-украинской войне. Источник:
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26.06.2024 17:58 Ответить
Так вот ти якiй, Сашко Вуяченко! 👍
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26.06.2024 17:46 Ответить
Потому что это не запрещено и не аморально для нас - производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война

А для чего еще нужны боеприпасы? Склады занимать?
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26.06.2024 19:00 Ответить
Нічого особистого, це просто бізнес.
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26.06.2024 21:18 Ответить
 
 