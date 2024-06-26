Сербия продолжит продавать оружие и боеприпасы Западу, даже если потом их будут передавать Украине, - премьер Вучевич

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Сербия будет продолжать продажу оружия и боеприпасов другим странам, даже если их потом передадут Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В то же время премьер подчеркнул, что Сербия не участвует в войне.

"Я не хочу препятствовать компаниям продавать наши боеприпасы в Испанию, Чехию, США... Потому что это не запрещено и не аморально для нас - производить оружие и боеприпасы, которые, к сожалению, также используются там, где идет война", - сказал Вучевич.

Также читайте: Президент Сербии Вучич предположил, что Украина присоединится к ЕС раньше, чем балканские страны

Ранее издание Financial Times писало, что с начала российского вторжения Сербия экспортировала в Украину через третьи стороны боеприпасов на 800 миллионов евро.

По словам президента Сербии Александара Вучича, продажа снарядов в Украину - это возможность для бизнеса и важная часть экономического возрождения, а он сам не будет становиться на сторону ни одной стороны в российско-украинской войне.