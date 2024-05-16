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Президент Сербии Вучич предположил, что Украина присоединится к ЕС раньше, чем балканские страны

Президент Сербії Вучич припустив, що Україна приєднається до ЄС раніше за балканські країни

Президент Сербии Александар Вучич допускает, что Украина станет членом Европейского Союза раньше, чем страны Западных Балкан.

Об этом он сказал на саммите ЕС-Западные Балканы, пишет N1 Info, передает Цензор.НЕТ.

Сербский президент заявил, что не уверен в том, что Западные Балканы войдут в ЕС раньше Украины.

"Я знаю, что мы не будем частью Европейского Союза, никто из нас, раньше Украины. Когда мы войдем в ЕС, или войдем вместе с Украиной - это уже другая проблема. У вас - свое мнение, но мой разум подсказывает мне, что я прав", - сказал Вучич.

Кроме этого, политик признал, что в его стране ЕС не имеет большой популярности.

"В ваших странах, возможно, ЕС так популярен, в моей стране - не так популярен. Так же, как и мы не так популярны, хотя мы являемся самой большой частью этого региона", - заявил президент Сербии.

Несмотря на это, он подчеркнул важность евроинтеграции для Сербии. Кроме этого, говоря о Плане роста для Западных Балкан, Вучич отметил, что существует большой энтузиазм, и что изменение подхода ЕС на Балканах открыло большие возможности.

Также читайте: Кулеба и первая леди Зеленская впервые посетили Сербию с начала полномасштабного вторжения

Позиция Сербии относительно войны в Украине

Как известно, Сербия имеет неоднозначную позицию относительно войны России против Украины. В частности, Белград отказывается передавать украинским защитникам военную помощь.

Ранее новый премьер Сербии Милош Вучевич заявил, что стратегическая цель его страны - вступление в ЕС, однако она хочет поддерживать дружеские отношения и с Россией.

Кроме этого, Вучевич отметил, что Сербия продолжит политику воздержания от санкций в отношении России.

К слову, недавно первая леди Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетили Сербию. Издание Reuters писало, что этот визит является сигналом о том, что Сербия отходит от своего традиционного союзника России.

После встречи с Кулебой премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине, однако не стал вводить санкции против России.

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Автор: 

Балканы (53) Сербия (387) Евросоюз (17060)


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16.05.2024 18:05 Ответить
Як ми можемо стати членом ЄС під час війни та ще й з найвищим рівнем корупції в Європі та найнижчим рівнем життя? Це нас що на правах "цепного пса" візьмуть поки не здохли?
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16.05.2024 18:26 Ответить
А ще безграмотні, та не такі, що не вміють читати😀
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16.05.2024 18:32 Ответить
Московиты решили посадить известного барда и композитора Сергея Никитина,который резко выступал против вторжения путинцев в Украину.
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16.05.2024 19:14 Ответить
Хотілося б, але такого не буде. На жаль.Серби хоть і кацапські братушки, але географічно всередині Європи.
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16.05.2024 19:36 Ответить
бо балканські країни то не єропа, то філія кацапії, тож і наслідки відповідні
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16.05.2024 19:53 Ответить
пожлибше заковтуйте у рососії і ЄС вам забезпечений, коли небуть.
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16.05.2024 22:41 Ответить
Serbs don't belong in the EU. They don't share European values.
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17.05.2024 01:45 Ответить
 
 