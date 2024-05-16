Президент Сербии Вучич предположил, что Украина присоединится к ЕС раньше, чем балканские страны

Президент Сербии Александар Вучич допускает, что Украина станет членом Европейского Союза раньше, чем страны Западных Балкан.

Об этом он сказал на саммите ЕС-Западные Балканы, пишет N1 Info, передает Цензор.НЕТ.

Сербский президент заявил, что не уверен в том, что Западные Балканы войдут в ЕС раньше Украины.

"Я знаю, что мы не будем частью Европейского Союза, никто из нас, раньше Украины. Когда мы войдем в ЕС, или войдем вместе с Украиной - это уже другая проблема. У вас - свое мнение, но мой разум подсказывает мне, что я прав", - сказал Вучич.

Кроме этого, политик признал, что в его стране ЕС не имеет большой популярности.

"В ваших странах, возможно, ЕС так популярен, в моей стране - не так популярен. Так же, как и мы не так популярны, хотя мы являемся самой большой частью этого региона", - заявил президент Сербии.

Несмотря на это, он подчеркнул важность евроинтеграции для Сербии. Кроме этого, говоря о Плане роста для Западных Балкан, Вучич отметил, что существует большой энтузиазм, и что изменение подхода ЕС на Балканах открыло большие возможности.

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Позиция Сербии относительно войны в Украине

Как известно, Сербия имеет неоднозначную позицию относительно войны России против Украины. В частности, Белград отказывается передавать украинским защитникам военную помощь.

Ранее новый премьер Сербии Милош Вучевич заявил, что стратегическая цель его страны - вступление в ЕС, однако она хочет поддерживать дружеские отношения и с Россией.

Кроме этого, Вучевич отметил, что Сербия продолжит политику воздержания от санкций в отношении России.

К слову, недавно первая леди Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетили Сербию. Издание Reuters писало, что этот визит является сигналом о том, что Сербия отходит от своего традиционного союзника России.

После встречи с Кулебой премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил поддержку Украине, однако не стал вводить санкции против России.

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