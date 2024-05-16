Президент Сербії Вучич припустив, що Україна приєднається до ЄС раніше за балканські країни

Президент Сербії Александар Вучич допускає думку, що Україна стане членом Європейського Союзу раніше за країни Західних Балкан.

Про це він сказав на саміті ЄС-Західні Балкани, пише N1 Info, передає Цензор.НЕТ.

Сербський президент заявив, що не впевнений у тому, що Західні Балкани увійдуть до ЄС раніше України.

"Я знаю, що ми не будемо частиною Європейського Союзу, ніхто з нас, раніше за Україну. Коли ми увійдемо до ЄС, чи увійдемо разом з Україною – це вже інша проблема. Ви маєте свою думку, але мій розум підказує мені, що я маю рацію", - сказав Вучич.

Крім цього, політик визнав, що у його країні ЄС не має великої популярності.

"У ваших країнах, можливо, ЄС такий популярний, в моїй країні він не такий популярний, так само, як і ми не такі популярні, хоча ми є найбільшою частиною цього регіону", - заявив президент Сербії.

Незважаючи на це, він наголосив він наголосив на важливості євроінтеграції для Сербії. Крім цього, говорячи про План зростання для Західних Балкан, Вучич зазначив, що існує великий ентузіазм, і що зміна підходу ЄС на Балканах відкрила великі можливості.

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Позиція Сербії щодо війни в Україні

Як відомо, Сербія має неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. Зокрема, Белград відмовляється передавати українським захисникам військову допомогу.

Раніше новий прем’єр Сербії Мілош Вучевич заявив, що стратегічна мета його країни - вступ до ЄС, однак вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією.

Крім цього, Вучевич зазначив, що Сербія продовжить політику утримання від санкцій щодо Росії.

До слова, нещодавно перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідали Сербію. Видання Reuters писало, що цей візит є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії.

Після зустрічі з Кулебою прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив підтримку Україні, однак не став запроваджувати санкції проти Росії.

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