Ван Ї в ООН застеріг від "розширення поля бою" у війні Росії проти України

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у суботу застеріг від "розширення поля бою" у війні Росії проти України. Він заявив, що уряд КНР, як і раніше, прихильний до човникової дипломатії та зусиль для досягнення закінчення конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Головний пріоритет - не розширювати поле бою... Китай має намір відігравати конструктивну роль", - сказав Ван Ї на щорічній зустрічі лідерів Генеральної Асамблеї ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмови Китаю про мир в Україні "не мають сенсу", - Блінкен

Він застеріг інші країни від "підливання олії у вогонь або використання ситуації з корисливою метою".