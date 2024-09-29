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Новини Війна
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Ван Ї в ООН застеріг від "розширення поля бою" у війні Росії проти України

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у суботу застеріг від "розширення поля бою" у війні Росії проти України. Він заявив, що уряд КНР, як і раніше, прихильний до човникової дипломатії та зусиль для досягнення закінчення конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Головний пріоритет - не розширювати поле бою... Китай має намір відігравати конструктивну роль", - сказав Ван Ї на щорічній зустрічі лідерів Генеральної Асамблеї ООН.

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Він застеріг інші країни від "підливання олії у вогонь або використання ситуації з корисливою метою".

Автор: 

Ван Ї (77)


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Топ коментарі
+36
значит хорошие сапоги. Надо заходить и на белогородщину.
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29.09.2024 01:48
+31
Не давайте кацапам грошей, не купляйте нафту, газ, ліс. Не продавайте та не надавайте нічого що використовується ними для війни.
Допомагати злочинцю скоювати злочин і одночасно бути проти злочину - це (як мінімум) шизофренія, лицемірні покидьки, а по факту - ви самі злочинці.
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29.09.2024 02:08
+16
Західні чиновники вважають, що мають докази того, що китайські компанії таємно постачали зброю Росії, що може означати значну ескалацію участі Пекіна у війні РФ проти Україні.
Про це повідомило в суботу, 28 вересня, британське видання The Times, з посиланням на нову доповідь, яку отримали західні країни.

Тепер же існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для застосування в Україні", цитує видання.

"Хоча китайський уряд може цього не визнавати, він намагатиметься тримати свою дедалі більшу підтримку (збройної агресії РФ в Україні.) у таємниці", - додав посадовець.
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29.09.2024 02:18
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а то що буде, коли Україна вглиб боліт знищуватиме иновські ракети на китайських комплектах?
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29.09.2024 01:47 Відповісти
про це треба питати харківчян по яких кацапня ******* на китайських комплектах...
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29.09.2024 03:01 Відповісти
Where the US are you from, fellow American?
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29.09.2024 03:42 Відповісти
Penna not you are my brother..
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29.09.2024 04:00 Відповісти
more questions Bryklin?
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29.09.2024 04:03 Відповісти
you have to learn some more words 🤣
but who in Bryklin pay attention to such small things...
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29.09.2024 04:16 Відповісти
значит хорошие сапоги. Надо заходить и на белогородщину.
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29.09.2024 01:48 Відповісти
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29.09.2024 03:31 Відповісти
Не давайте кацапам грошей, не купляйте нафту, газ, ліс. Не продавайте та не надавайте нічого що використовується ними для війни.
Допомагати злочинцю скоювати злочин і одночасно бути проти злочину - це (як мінімум) шизофренія, лицемірні покидьки, а по факту - ви самі злочинці.
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29.09.2024 02:08 Відповісти
Блинкин после встречи с ним объявил, что помощь Украине увеличится и мирная инициатива Китая очень сильно напоминает риторику Путина.
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29.09.2024 06:50 Відповісти
"човникова дипломатія" -- так, це у них в крові.
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29.09.2024 02:11 Відповісти
Західні чиновники вважають, що мають докази того, що китайські компанії таємно постачали зброю Росії, що може означати значну ескалацію участі Пекіна у війні РФ проти Україні.
Про це повідомило в суботу, 28 вересня, британське видання The Times, з посиланням на нову доповідь, яку отримали західні країни.

Тепер же існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для застосування в Україні", цитує видання.

"Хоча китайський уряд може цього не визнавати, він намагатиметься тримати свою дедалі більшу підтримку (збройної агресії РФ в Україні.) у таємниці", - додав посадовець.
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29.09.2024 02:18 Відповісти
За Засрашку боiться?
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29.09.2024 02:21 Відповісти
Черговий брєд китайського Вані.
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29.09.2024 02:33 Відповісти
Ван Ї стурбований та глибоко занепокоєний, щоб українські ракети та БПЛА не залітали за Урал, бо там, на тимчасово окупованих російською імперією територіях, вже переважно китайське населення.
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29.09.2024 02:37 Відповісти
ох же *** і хитрожопа китайчяня...
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29.09.2024 02:54 Відповісти
Блинкин после встречи с хитрожопым китайцем объявил, что помощь Украине увеличится .
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29.09.2024 06:54 Відповісти
кийський х*й боїться що ми мацкву візьмем??
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29.09.2024 03:05 Відповісти
Аха, і сибір в них віднімемо.
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29.09.2024 03:40 Відповісти
Тобто він проти кордона з Україною по Уралу? Тоді іСибір українська
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29.09.2024 03:30 Відповісти
А може вже пора у Сибіру готувати референдум по виходу із болотної країни ?
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29.09.2024 03:37 Відповісти
Блін, не побачила Ваших постів й вище теж саме навояла
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29.09.2024 03:41 Відповісти
Вважаю, що потрібно почати у ЗМІ спогади як українці відбудовували ту Сибир , як українці цілину освоювали , ЦЕ ВСЕ УКРАЇНА ‼️ Да і Кубань і Крим - без роботящого українця алкогольно болотна раша давно б загнулась
Так, цукі , ще полізли українців нищіти . Все у них треба відібрати , а мацкву спалити
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29.09.2024 03:57 Відповісти
А ще треба пєдаліровать тему - скільки в тих гулагах загинуло людей. Всі народності/національності нагадати. Нагадати навіть Сандармох. Скільки там загибло, в тому числі 287 українців.

Той хто цю тему роздмухував - такмй собі росісянин Дмитрієв - був потім звинувачений в педофілії..бо іншого йому росвлада нічого вигадати не змогла..
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29.09.2024 04:39 Відповісти
Були б в Україні потужні юристи , давно б подали іски до Гаазі про свідоме знищення української нації московитами
Вчитися треба у евреів , хоча їх загинуло у 20 столітті менше ніж українців , але вони заставили світ і німеччіну компенсувати загибель генофонду.
А скількі гинуло українців россійських таборах , скількі розстрілювали
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29.09.2024 04:59 Відповісти
Ну в нас вже є потужний юрист..може й судова практика є))

А взагалі, в нас суд - продажний. На власній шкурі відчула. Коли мене незаконно звільнили, а судді (не один суд був, і апеляційний, верховний..) мені в обличчя іржали - в тебе грошей немає, навіть якщо ти квартиру продаш, стільки заплатити.

Тільки добилась вовчого білету у своїй галузі.

В нас судді тільки красти й брати хабарі вміють.
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29.09.2024 05:15 Відповісти
Так, ви праві. Безліч народу стикалось с судами і прокурорами - можуть расказать і призвища назвати . Тількі журналістам це не цікаво .
А ось юристи і адвокати є різні. Е класні молоди юристи , котрих ще система не зломала. Як мені пояснювали , коли адвокат все робить по закону , не багато суддів рискнуть порушувати . Порушують судді звичайно в перший інстанції , а чим више інстанція - тим більше судді бояться за свій стул .
Е ще і продажні адвокати - вступають в сговор з протилежною стороною . Ось так і програють суди
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29.09.2024 05:39 Відповісти
Ну..кругова порука..якзо першій інстанції заплатили, то далі тільки лоба розіб'єш.

Я навіть знаю, скільки заплатили судді, щоб я справу програла. І що? Можу тільки пишатись суммою й радіти, що не грохнули. Як обіцяли. Бо де великі гроші - там великі ризики..а якщо поставлено на потік..
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29.09.2024 09:59 Відповісти
А, а мацкву спалити.

В мене, на телефоні стоїть одна заставка. Як тільки з'явилась - палаючий кремль. Зніму тільки після нашої Перемоги.
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29.09.2024 04:41 Відповісти
Він застеріг інші країни від "підливання олії у вогонь або використання ситуації з корисливою метою". Джерело:

ЦІКАВО , що він не засудив удар по лікарням

пан Сабіга , дайте йому в пику Не мовчить , не втирайтесь
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29.09.2024 03:35 Відповісти
Україна завжди мала надзвичайні можливості для системної диверсійної роботи на всій території **********. Перед вторгненням у нас було 57 спецназів різних відомств. У нас не має мовного барєру, ми білої раси і не привертаємо уваги в будь якій точці **********. То що ж досі заважає диверсійній роботі в глибокому тилу противника? Відповідь проста як куток будинку - зєлєнскій та єрмак.
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29.09.2024 03:46 Відповісти
Ось і міст досі стоить . Могли б до днюхі лисого гнилого коротишки вже розвалити
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29.09.2024 03:58 Відповісти

Вороги України: терорист )(уйло, підступний Сі Цзіньпін
і брехливий Трамп.... разом дружно витанцьовують під
дудочку фашистського кремля, бажаючи Україні капітуляцію
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29.09.2024 04:08 Відповісти
є два китайці на роботі і шо цікаво - обидва Вани Ї
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29.09.2024 04:47 Відповісти
У ВАНІ в роду є россіяне
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29.09.2024 05:01 Відповісти
Шото мало)) на китаї таких ввдсотків 90%
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29.09.2024 05:22 Відповісти
Лицемірна мразіна. Той, хто вірить комуністам - довбойоб. Той, хто вірить китайцям комуністам - довбойоб в кубі...
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29.09.2024 07:18 Відповісти
Вони такі комуністи, як я папа римський. Крім назви та деякої риторики їхній "комунізм" така ж омана, як і українство кліки ЗЕлупа-Дєрмак.
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29.09.2024 08:57 Відповісти
Комунізм і є оманою.
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29.09.2024 10:12 Відповісти
Цю "конструктивну роль" ми відчуваємо на Сумщині, особливо приватний сектор, лікарні, будинки пристарілих, мирне населення. На прикордонні Білопільської громади знищено 2000 будинків.
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29.09.2024 07:19 Відповісти
Ван займається фігньой. Вже давно китайці могли б відрізати цапів від Далекого сходу і повернути собі ісконні землі Китаю. Там зараз взагалі ніяких російських військових нема, всі в Україні.
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29.09.2024 08:05 Відповісти
Ця скотиняка ,закликає до не розширення військових дій ,лише на території рф,а на території України то вже не актуально!То Україна сама на себе наступає!
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29.09.2024 08:23 Відповісти
Жовтопикий 3,14#@р
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29.09.2024 08:32 Відповісти
До кого цей іванлі звертається? До росіян?
Так це ж вже було.
І рашка клала на сі і іванлі купу гімна. Китайцям, що так добре і тепло жити в купі російського гімна? Оце так хробача мрія.
Якщо до нас це звернення, то ми ж як раз його і виконуємо, ми боремось аби рашизм не росповзся всією Україної, не розширився на наші інші теріторії.
То може китайцям час Україні дати зброю аби рашка і пуйло не ігнорували китайських «мирних планів» і перестали срати на голову іванлі і самому сі, бо так можна опинитися в зачиненій валізі для гімна пуйла і всі це усвідомлять.
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29.09.2024 08:36 Відповісти
Верх лицемірства і цинізму
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29.09.2024 08:56 Відповісти
Не треба забувати, що перед самим нападом 24 лютого 2022 ***** відвідало з коротким візитом ********* Сі. Свідомі та чесні експерти як один стверджують, що ***** їздило, щоб отримати "благословення" на агресію проклятого жовтолицого і отримало їх. Очевидно китайоз вважав, що Україна і тижня не протримається.
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29.09.2024 09:03 Відповісти
, мы были знакомы разово и давно (самогонку Украинскую ********) (распад СССР, твои мероприятия в Украине, покупка-перекупка наших умов (ЮМЗ, Николаевский кораблестроительный, ....) Ротик прикрой. А то твой айатола в небытие тебя отправит.
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29.09.2024 09:16 Відповісти
Китай как раз имеет корысть от продолжения войны. Китай покупает подешевевшую русскую нефть, а взамен поставляет в Россию массу своих товаров. В том числе автомобили, на которых даже уважающий себя китаец, не захочет ездить.
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29.09.2024 09:19 Відповісти
головний пріоритет- деокупація української території- "Принцип територіальної цілісності й суверенітету усіх держав мусить стати основою всеосяжного, справедливого й тривалого миру в Україні. Це було підтверджено під час Саміту миру у Швейцарії у червні, до якого долучилися близько 100 національних делегацій з усіх материків", - сказала Стенергард. Джерело:
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29.09.2024 10:01 Відповісти
.... іван китайський, без честі та гідності.
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29.09.2024 19:09 Відповісти
 
 