Депутати німецького Бундестагу планують звернутися до суду та вимагати визнання проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) неконституційною, щоб таким чином заборонити її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Tagesschau та Welt з посиланням на джерела.

Щонайменше по 10 депутатів від Соціал-демократичної партії, коаліції ХДС/ХСС, "Зелених" і "Лівих" готові внести до Бундестагу пропозицію про те, щоб Федеральний конституційний суд розпочав процедуру заборони AfD.

Welt зазначає, що документ готували місяцями, а до 27 вересня його майже завершили. Незабаром очікується голосування у Бундестазі.

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Загалом заяви до Бундестагу мають скерувати не менше ніж 5% відсотків депутатів, тобто 37 парламентів.

Окрім вимоги про заборону, документ також містить альтернативне рішення — припинити державне фінансування партії.

Депутати звинувачують AfD у порушенні принципів людської гідності та вільного демократичного порядку, зокрема через заяви її лідерів щодо мігрантів, мусульман та сексуальних меншин.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично поставився до заборони AfD, оскільки такі дії є "дуже складною річчю в демократії", і для них існують "великі перешкоди".

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Нагадаємо, цього року на виборах до європейського парламенту "Альтернатива для Німеччини" здобула 15,6% і 15 місць.

ДОВІДКА

Альтернатива для Німеччини (AfD) - це ультраправа популістська партія, заснована у 2013 році. Вона виступає проти євроінтеграції, міграції та політики відкритих кордонів, часто критикує іслам і захищає традиційні цінності.

AfD виступає за збереження "традиційних цінностей" та критикує допомогу Україні. Лідери партії неодноразово відвідували тимчасово окупований Крим.

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