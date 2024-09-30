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Депутати Бундестагу вимагатимуть заборонити проросійську партію "Альтернатива для Німеччини"

Депутати Бундестагу домагатимуться заборони проросійської партії АдН

Депутати німецького Бундестагу планують звернутися до суду та вимагати визнання проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) неконституційною, щоб таким чином заборонити її.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Tagesschau та Welt з посиланням на джерела.

Щонайменше по 10 депутатів від Соціал-демократичної партії, коаліції ХДС/ХСС, "Зелених" і "Лівих" готові внести до Бундестагу пропозицію про те, щоб Федеральний конституційний суд розпочав процедуру заборони AfD.

Welt зазначає, що документ готували місяцями, а до 27 вересня його майже завершили. Незабаром очікується голосування у Бундестазі.

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Загалом заяви до Бундестагу мають скерувати не менше ніж 5% відсотків депутатів, тобто 37 парламентів.

Окрім вимоги про заборону, документ також містить альтернативне рішення — припинити державне фінансування партії. 

Депутати звинувачують AfD у порушенні принципів людської гідності та вільного демократичного порядку, зокрема через заяви її лідерів щодо мігрантів, мусульман та сексуальних меншин.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц скептично поставився до заборони AfD, оскільки такі дії є "дуже складною річчю в демократії", і для них існують "великі перешкоди".

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Нагадаємо, цього року на виборах до європейського парламенту "Альтернатива для Німеччини" здобула 15,6% і 15 місць.

ДОВІДКА

Альтернатива для Німеччини (AfD) - це ультраправа популістська партія, заснована у 2013 році. Вона виступає проти євроінтеграції, міграції та політики відкритих кордонів, часто критикує іслам і захищає традиційні цінності.

AfD виступає за збереження "традиційних цінностей" та критикує допомогу Україні. Лідери партії неодноразово відвідували тимчасово окупований Крим.

Також читайте: Партія Шольца перемогла на земельних виборах у Бранденбурзі

Автор: 

Німеччина (7397) партія (370) Бундестаг (196)


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Топ коментарі
+7
Партия выступает против евроинтеграции, мирграции и открытых границ и в ето же время ездит по рашке и захваченным территориям, поддерживает ***** и кремлевский режим который гонит в Европу и Германию миллионы мигрантов. Ето типо вегетарианец который любит только шашлыки?
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30.09.2024 08:44
+7
Хто пояснює німцям, що це саме друг АФД ***** жене їм тих арабів? Для пересічного бюргера одне з іншим не пов'язане ніяк.
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30.09.2024 08:46
+7
Ето мне все напоминает как Януковощ с рыгами всю жизнь грабили крым и дамбас и при етом говорили что во всем винават Киев. И дамбаситы с крысчанами всю жизнь голосовали за рыгов как пчелы против меда.
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30.09.2024 09:02
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Беззубість + російська агентура = провал ініціативи.
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30.09.2024 08:33 Відповісти
що швидко робиться, так це цькування українських дітей у школах і училкі-тряпки, які чи не хочуть чи не вміють реагувати.
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30.09.2024 08:42 Відповісти
Сцють. Бо можна і за расизм відповісти. Але якщо цькують за те, що українець - це не расизм.
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30.09.2024 08:48 Відповісти
вивчи спочатку що таке расизм. потім ляпай.
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30.09.2024 20:27 Відповісти
Расизм - це ключове слово. Хто перший скаже - той і жертва, якій тепер всі довкола винні.
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01.10.2024 10:40 Відповісти
так де тут расса, ляпотло?
отакі як ти, які маючи інтернет, не можуть в ньому окрім порно, підвищити рівень знань. і ляпать. як ти. бо з одного контейнера випали.
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02.10.2024 20:56 Відповісти
українці кацапи і німці - одна європеоїдна раса.
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02.10.2024 20:55 Відповісти
напишіть в ландрацамт або в відомство по справам югентів про цькування через національність, швидко розберуться. Або спочатку до вчителя зверніться, що будете писати скаргу за булінг на національній почві, вони такого бояться як вогню.
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30.09.2024 09:06 Відповісти
а де в мене про національну почву? булять за не вміння ставити правльно артиклі, знання німецького слова. і взагалі у німецьки педкоронованих невинний той хто першим ***********. а той хто не винен, але до вчителя не звернувся - винен. так як українці звикли самі вирішувати тьорки з виродками, не біжять одразу до педкоронованої, то стають винними. особливо коли ще цих малорозвинутих шльопають.
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30.09.2024 20:26 Відповісти
ви хочете щоб дитину перестали цькувати чи просто *******ти прийшли в коменти?
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01.10.2024 11:40 Відповісти
хахаха, а ти шо в порадники записався? ******* прийшов ти. а я таких як ти колекціоную - обмежених.
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02.10.2024 20:58 Відповісти
та я вже помітив, що ти обмежених колекціонуеш і від одного з них вже ******* маєш. Яке йшло таке і здибало... а ще, яблучко від яблуні.... і є у мене переконання, що цькують через те, що такийже бидлуватий і тупуватий як і його мамаша.

Бувай, колекціонерша.
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03.10.2024 12:03 Відповісти
а чого тебе одного маю? в мене таких як ти в колеції вже багато.
бачиш, ти такий обмежений, що навіть собі у мактрі і подумати не можеш, що може не про дітей опонента йдеться. а про таких, як ти обмежених, які набігли у Європу.
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03.10.2024 14:00 Відповісти
а в цілому у тебе реакція вчилки-обіженки. це вони так на опонентів нападають, як ти, коли ситуацію окучити не можуть, а лише розуміють, що їх тіпа цькують не такими висновками, як їхня педкорона собі думала.
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03.10.2024 14:03 Відповісти
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30.09.2024 08:37 Відповісти
************ республика германия? ні, дякую
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30.09.2024 08:41 Відповісти
37 парламентів. - може парламентарів???
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30.09.2024 08:40 Відповісти
і тоді одразу побачите і ручки іножки сцаря русского - Окрім вимоги про заборону, документ також містить альтернативне рішення - припинити державне фінансування партії. Джерело:
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30.09.2024 08:44 Відповісти
Партия выступает против евроинтеграции, мирграции и открытых границ и в ето же время ездит по рашке и захваченным территориям, поддерживает ***** и кремлевский режим который гонит в Европу и Германию миллионы мигрантов. Ето типо вегетарианец который любит только шашлыки?
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30.09.2024 08:44 Відповісти
Хто пояснює німцям, що це саме друг АФД ***** жене їм тих арабів? Для пересічного бюргера одне з іншим не пов'язане ніяк.
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30.09.2024 08:46 Відповісти
Ето мне все напоминает как Януковощ с рыгами всю жизнь грабили крым и дамбас и при етом говорили что во всем винават Киев. И дамбаситы с крысчанами всю жизнь голосовали за рыгов как пчелы против меда.
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30.09.2024 09:02 Відповісти
Русня вміє.
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30.09.2024 09:14 Відповісти
Проблєма в тому , що її хочуть заборонити не за те , що вона проросійська (а по факту вони там всі такі...) а за - "...через заяви її лідерів щодо мігрантів, мусульман та сексуальних меншин. Джерело:
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30.09.2024 08:44 Відповісти
Тобто за нацизм.
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30.09.2024 09:02 Відповісти
ну заборонять цю завтра відкриється нова альтернатива . треба виколупувати кацапських кротів і конфісковувати кацапські гроші .
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30.09.2024 08:46 Відповісти
От власне: партію заборонять, а виборців куди дінуть? Це як заборонити вітрину на секс-шопі, бо там щось не пристойне, але залишити сам магазин. Тоді просто вітрину помінчють, може на повність замальовану у нецтральний колір. Україна - яскравий приклад: заборонили партію гуронів регіонів, а гурони знайшли собі опзж. І не лише опзж, а й декілька схожих, тим самим розпорошивши цих гуронів по різних стійбищах, що додає робити по їх ідентифікації. Треба забороняти не партії, а ідеологію під страхом кримінального переслідування.
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30.09.2024 10:19 Відповісти
Заборонити хочуть ті, хто не набрав на виборах запланованих голосів та послідовники Меркельші. AFD й надалі перемагатиме якщо наплив бусурман не припиниться. Та й теперішня влада перебирає на себе гасла АФД, зокрема закрила найбільші мусульманські центри бо зненацька виявилося що там проповідували радикалізм та всесвітній халіфат за гроші Ірану. Ще пару років безхребетної толерантності і або не буде ФРН або буде диктатура AFD, останній варіант набагато кращий для християн, зокрема українців.
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30.09.2024 08:52 Відповісти
Диктатура AFD вже була у 30-х.
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30.09.2024 09:03 Відповісти
хворієш?
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30.09.2024 09:03 Відповісти
AfD виступає за збереження "традиційних цінностей" та критикує допомогу Україні. Лідери партії неодноразово відвідували тимчасово окупований Крим.
Точно краще буде. Таваріщ майор не збреше.
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30.09.2024 09:16 Відповісти
Одразу видно виборця АфД - мілкого наці з колишнього срср-у!
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30.09.2024 10:30 Відповісти
Альтернатива Німеччини це вступ у серисери
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30.09.2024 08:54 Відповісти
Ніззя забороняти прорашистську партію, а то Пу…ін нападе!
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30.09.2024 08:58 Відповісти
Німці терміново поновлюйте спецслужби і арештовуйте московську агентуру всю!
хто буде пручатися стріляйте одразу - це ваша нац безпеки ви загралися в толерантність як і ми
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30.09.2024 09:15 Відповісти
Європейська демократія погано тримає удари. Одна справа зображати демократію в сонному "квітучому саду". Зовсім інше коли з'являються ********, починають кричати "влада го*но, панду геть" і намагаються відібрати владу.
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30.09.2024 09:25 Відповісти
 
 