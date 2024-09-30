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Депутаты Бундестага потребуют запретить пророссийскую партию "Альтернатива для Германии"

Депутати Бундестагу домагатимуться заборони проросійської партії АдН

Депутаты германского Бундестага планируют обратиться в суд и требовать признания пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) неконституционной, чтобы таким образом запретить ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Tagesschau и Welt со ссылкой на источники.

По меньшей мере по 10 депутатов от Социал-демократической партии, коалиции ХДС/ХСС, "Зеленых" и "Левых" готовы внести в Бундестаг предложение о том, чтобы Федеральный конституционный суд начал процедуру запрета AfD.

Welt отмечает, что документ готовили месяцами, а к 27 сентября его почти завершили. Вскоре ожидается голосование в Бундестаге.

Читайте: В Украине запретили пророссийскую партию "СПАС": все ее имущество передано государству

В общем заявления в Бундестаг должны направить не менее 5% процентов депутатов, то есть 37 парламентов.

Кроме требования о запрете, документ также содержит альтернативное решение - прекратить государственное финансирование партии.

Депутаты обвиняют AfD в нарушении принципов человеческого достоинства и свободного демократического порядка, в частности из-за заявлений ее лидеров в отношении мигрантов, мусульман и сексуальных меньшинств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц скептически отнесся к запрету AfD, поскольку такие действия являются "очень сложной вещью в демократии", и для них существуют "большие препятствия".

Также читайте: Лидер пророссийской партии Вагенкнехт требует включить вопрос "мира" в Украине в коалиционные соглашения на востоке Германии

Напомним, в этом году на выборах в европейский парламент "Альтернатива для Германии" получила 15,6% и 15 мест.

СПРАВКА

Альтернатива для Германии (AfD) - это ультраправая популистская партия, основанная в 2013 году. Она выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности.

AfD выступает за сохранение "традиционных ценностей" и критикует помощь Украине. Лидеры партии неоднократно посещали временно оккупированный Крым.

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Автор: 

Германия (6988) партия (565) Бундестаг (224)


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Топ комментарии
+7
Партия выступает против евроинтеграции, мирграции и открытых границ и в ето же время ездит по рашке и захваченным территориям, поддерживает ***** и кремлевский режим который гонит в Европу и Германию миллионы мигрантов. Ето типо вегетарианец который любит только шашлыки?
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30.09.2024 08:44
+7
Хто пояснює німцям, що це саме друг АФД ***** жене їм тих арабів? Для пересічного бюргера одне з іншим не пов'язане ніяк.
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30.09.2024 08:46
+7
Ето мне все напоминает как Януковощ с рыгами всю жизнь грабили крым и дамбас и при етом говорили что во всем винават Киев. И дамбаситы с крысчанами всю жизнь голосовали за рыгов как пчелы против меда.
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30.09.2024 09:02
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Беззубість + російська агентура = провал ініціативи.
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30.09.2024 08:33 Ответить
що швидко робиться, так це цькування українських дітей у школах і училкі-тряпки, які чи не хочуть чи не вміють реагувати.
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30.09.2024 08:42 Ответить
Сцють. Бо можна і за расизм відповісти. Але якщо цькують за те, що українець - це не расизм.
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30.09.2024 08:48 Ответить
вивчи спочатку що таке расизм. потім ляпай.
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30.09.2024 20:27 Ответить
Расизм - це ключове слово. Хто перший скаже - той і жертва, якій тепер всі довкола винні.
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01.10.2024 10:40 Ответить
так де тут расса, ляпотло?
отакі як ти, які маючи інтернет, не можуть в ньому окрім порно, підвищити рівень знань. і ляпать. як ти. бо з одного контейнера випали.
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02.10.2024 20:56 Ответить
українці кацапи і німці - одна європеоїдна раса.
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02.10.2024 20:55 Ответить
напишіть в ландрацамт або в відомство по справам югентів про цькування через національність, швидко розберуться. Або спочатку до вчителя зверніться, що будете писати скаргу за булінг на національній почві, вони такого бояться як вогню.
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30.09.2024 09:06 Ответить
а де в мене про національну почву? булять за не вміння ставити правльно артиклі, знання німецького слова. і взагалі у німецьки педкоронованих невинний той хто першим ***********. а той хто не винен, але до вчителя не звернувся - винен. так як українці звикли самі вирішувати тьорки з виродками, не біжять одразу до педкоронованої, то стають винними. особливо коли ще цих малорозвинутих шльопають.
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30.09.2024 20:26 Ответить
ви хочете щоб дитину перестали цькувати чи просто *******ти прийшли в коменти?
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01.10.2024 11:40 Ответить
хахаха, а ти шо в порадники записався? ******* прийшов ти. а я таких як ти колекціоную - обмежених.
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02.10.2024 20:58 Ответить
та я вже помітив, що ти обмежених колекціонуеш і від одного з них вже ******* маєш. Яке йшло таке і здибало... а ще, яблучко від яблуні.... і є у мене переконання, що цькують через те, що такийже бидлуватий і тупуватий як і його мамаша.

Бувай, колекціонерша.
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03.10.2024 12:03 Ответить
а чого тебе одного маю? в мене таких як ти в колеції вже багато.
бачиш, ти такий обмежений, що навіть собі у мактрі і подумати не можеш, що може не про дітей опонента йдеться. а про таких, як ти обмежених, які набігли у Європу.
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03.10.2024 14:00 Ответить
а в цілому у тебе реакція вчилки-обіженки. це вони так на опонентів нападають, як ти, коли ситуацію окучити не можуть, а лише розуміють, що їх тіпа цькують не такими висновками, як їхня педкорона собі думала.
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03.10.2024 14:03 Ответить
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30.09.2024 08:37 Ответить
************ республика германия? ні, дякую
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30.09.2024 08:41 Ответить
37 парламентів. - може парламентарів???
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30.09.2024 08:40 Ответить
і тоді одразу побачите і ручки іножки сцаря русского - Окрім вимоги про заборону, документ також містить альтернативне рішення - припинити державне фінансування партії. Джерело:
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30.09.2024 08:44 Ответить
Партия выступает против евроинтеграции, мирграции и открытых границ и в ето же время ездит по рашке и захваченным территориям, поддерживает ***** и кремлевский режим который гонит в Европу и Германию миллионы мигрантов. Ето типо вегетарианец который любит только шашлыки?
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30.09.2024 08:44 Ответить
Хто пояснює німцям, що це саме друг АФД ***** жене їм тих арабів? Для пересічного бюргера одне з іншим не пов'язане ніяк.
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30.09.2024 08:46 Ответить
Ето мне все напоминает как Януковощ с рыгами всю жизнь грабили крым и дамбас и при етом говорили что во всем винават Киев. И дамбаситы с крысчанами всю жизнь голосовали за рыгов как пчелы против меда.
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30.09.2024 09:02 Ответить
Русня вміє.
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30.09.2024 09:14 Ответить
Проблєма в тому , що її хочуть заборонити не за те , що вона проросійська (а по факту вони там всі такі...) а за - "...через заяви її лідерів щодо мігрантів, мусульман та сексуальних меншин. Джерело:
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30.09.2024 08:44 Ответить
Тобто за нацизм.
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30.09.2024 09:02 Ответить
ну заборонять цю завтра відкриється нова альтернатива . треба виколупувати кацапських кротів і конфісковувати кацапські гроші .
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30.09.2024 08:46 Ответить
От власне: партію заборонять, а виборців куди дінуть? Це як заборонити вітрину на секс-шопі, бо там щось не пристойне, але залишити сам магазин. Тоді просто вітрину помінчють, може на повність замальовану у нецтральний колір. Україна - яскравий приклад: заборонили партію гуронів регіонів, а гурони знайшли собі опзж. І не лише опзж, а й декілька схожих, тим самим розпорошивши цих гуронів по різних стійбищах, що додає робити по їх ідентифікації. Треба забороняти не партії, а ідеологію під страхом кримінального переслідування.
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30.09.2024 10:19 Ответить
Заборонити хочуть ті, хто не набрав на виборах запланованих голосів та послідовники Меркельші. AFD й надалі перемагатиме якщо наплив бусурман не припиниться. Та й теперішня влада перебирає на себе гасла АФД, зокрема закрила найбільші мусульманські центри бо зненацька виявилося що там проповідували радикалізм та всесвітній халіфат за гроші Ірану. Ще пару років безхребетної толерантності і або не буде ФРН або буде диктатура AFD, останній варіант набагато кращий для християн, зокрема українців.
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30.09.2024 08:52 Ответить
Диктатура AFD вже була у 30-х.
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30.09.2024 09:03 Ответить
хворієш?
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30.09.2024 09:03 Ответить
AfD виступає за збереження "традиційних цінностей" та критикує допомогу Україні. Лідери партії неодноразово відвідували тимчасово окупований Крим.
Точно краще буде. Таваріщ майор не збреше.
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30.09.2024 09:16 Ответить
Одразу видно виборця АфД - мілкого наці з колишнього срср-у!
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30.09.2024 10:30 Ответить
Альтернатива Німеччини це вступ у серисери
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30.09.2024 08:54 Ответить
Ніззя забороняти прорашистську партію, а то Пу…ін нападе!
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30.09.2024 08:58 Ответить
Німці терміново поновлюйте спецслужби і арештовуйте московську агентуру всю!
хто буде пручатися стріляйте одразу - це ваша нац безпеки ви загралися в толерантність як і ми
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30.09.2024 09:15 Ответить
Європейська демократія погано тримає удари. Одна справа зображати демократію в сонному "квітучому саду". Зовсім інше коли з'являються ********, починають кричати "влада го*но, панду геть" і намагаються відібрати владу.
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30.09.2024 09:25 Ответить
 
 