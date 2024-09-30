Депутаты Бундестага потребуют запретить пророссийскую партию "Альтернатива для Германии"
Депутаты германского Бундестага планируют обратиться в суд и требовать признания пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) неконституционной, чтобы таким образом запретить ее.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Tagesschau и Welt со ссылкой на источники.
По меньшей мере по 10 депутатов от Социал-демократической партии, коалиции ХДС/ХСС, "Зеленых" и "Левых" готовы внести в Бундестаг предложение о том, чтобы Федеральный конституционный суд начал процедуру запрета AfD.
Welt отмечает, что документ готовили месяцами, а к 27 сентября его почти завершили. Вскоре ожидается голосование в Бундестаге.
В общем заявления в Бундестаг должны направить не менее 5% процентов депутатов, то есть 37 парламентов.
Кроме требования о запрете, документ также содержит альтернативное решение - прекратить государственное финансирование партии.
Депутаты обвиняют AfD в нарушении принципов человеческого достоинства и свободного демократического порядка, в частности из-за заявлений ее лидеров в отношении мигрантов, мусульман и сексуальных меньшинств.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц скептически отнесся к запрету AfD, поскольку такие действия являются "очень сложной вещью в демократии", и для них существуют "большие препятствия".
Напомним, в этом году на выборах в европейский парламент "Альтернатива для Германии" получила 15,6% и 15 мест.
СПРАВКА
Альтернатива для Германии (AfD) - это ультраправая популистская партия, основанная в 2013 году. Она выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности.
AfD выступает за сохранение "традиционных ценностей" и критикует помощь Украине. Лидеры партии неоднократно посещали временно оккупированный Крым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
отакі як ти, які маючи інтернет, не можуть в ньому окрім порно, підвищити рівень знань. і ляпать. як ти. бо з одного контейнера випали.
Бувай, колекціонерша.
бачиш, ти такий обмежений, що навіть собі у мактрі і подумати не можеш, що може не про дітей опонента йдеться. а про таких, як ти обмежених, які набігли у Європу.
гуроніврегіонів, а гуронизнайшли собі опзж. І не лише опзж, а й декілька схожих, тим самим розпорошивши цих гуронівпо різних стійбищах, що додає робити по їх ідентифікації. Треба забороняти не партії, а ідеологію під страхом кримінального переслідування.
Точно краще буде. Таваріщ майор не збреше.
хто буде пручатися стріляйте одразу - це ваша нац безпеки ви загралися в толерантність як і ми