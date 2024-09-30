Депутаты германского Бундестага планируют обратиться в суд и требовать признания пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) неконституционной, чтобы таким образом запретить ее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Tagesschau и Welt со ссылкой на источники.

По меньшей мере по 10 депутатов от Социал-демократической партии, коалиции ХДС/ХСС, "Зеленых" и "Левых" готовы внести в Бундестаг предложение о том, чтобы Федеральный конституционный суд начал процедуру запрета AfD.

Welt отмечает, что документ готовили месяцами, а к 27 сентября его почти завершили. Вскоре ожидается голосование в Бундестаге.

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В общем заявления в Бундестаг должны направить не менее 5% процентов депутатов, то есть 37 парламентов.

Кроме требования о запрете, документ также содержит альтернативное решение - прекратить государственное финансирование партии.

Депутаты обвиняют AfD в нарушении принципов человеческого достоинства и свободного демократического порядка, в частности из-за заявлений ее лидеров в отношении мигрантов, мусульман и сексуальных меньшинств.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц скептически отнесся к запрету AfD, поскольку такие действия являются "очень сложной вещью в демократии", и для них существуют "большие препятствия".

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Напомним, в этом году на выборах в европейский парламент "Альтернатива для Германии" получила 15,6% и 15 мест.

СПРАВКА

Альтернатива для Германии (AfD) - это ультраправая популистская партия, основанная в 2013 году. Она выступает против евроинтеграции, миграции и политики открытых границ, часто критикует ислам и защищает традиционные ценности.

AfD выступает за сохранение "традиционных ценностей" и критикует помощь Украине. Лидеры партии неоднократно посещали временно оккупированный Крым.

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