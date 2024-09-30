В Чехії затримали організатора схеми "Львівського арсеналу"

В Чехії затримали одного з 5 фігурантів справи Львівського арсеналу Олексія Хорошаєва.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Хорошаєв перебуває під вартою з 5 вересня.

"Його оточення сподівається, що він швидко вийде. А чехи кажуть, що сидітиме, поки все не розплутають", - каже джерело.

Українське слідство вважає Хорошаєва одним з організаторів злочину по Львівському арсеналу. Колишній працівник державного спецімпортера "Прогрес", який на початку повномасштабного вторгнення опинився за кордоном, Хорошаєв увійшов до керівних органів компанії Sevotech, яка мала поставити боєприпаси.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю LB.ua заявив, що, зокрема, спецекспортера "Прогрес" юридично "чистили".

Обвинувачення підозрює, що представник наглядової ради компанії Sevotech Олексій Хорошаєв вирішив заволодіти коштами, призначеними для закупівлі боєприпасів. І для цього Хорошаєв, перебуваючи за кордоном, створив злочинну організовану групу, до якої залучив Лієва.

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Обвинувачення вважає, що Хорошаєв та Лієв виконували ролі керівників організованої групи, давали вказівки щодо заволодіння коштами та планували подальше розподілення коштів.

Крім Хорошаєва до наглядової ради "Sevotech" входив ще один українець Владислав Кліщар.

Це людина, яка входить до оточення Андрія Гмиріна, фіскала доби Януковича, який у 2021 році був вхожий до Офісу Президента Зеленського.

Кілька тижнів тому Кліщар отримав підозру від НАБУ за розкрадання коштів на ОГХК.

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