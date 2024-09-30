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Новини
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В Чехії затримали організатора схеми "Львівського арсеналу"

У Чехії затримали організатора схеми Львівського арсеналу Хорошаєва

В Чехії затримали одного з 5 фігурантів справи Львівського арсеналу Олексія Хорошаєва.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у правоохоронних органах.

Хорошаєв перебуває під вартою з 5 вересня.

"Його оточення сподівається, що він швидко вийде. А чехи кажуть, що сидітиме, поки все не розплутають", - каже джерело.

Українське слідство вважає Хорошаєва одним з організаторів злочину по Львівському арсеналу. Колишній працівник державного спецімпортера "Прогрес", який на початку повномасштабного вторгнення опинився за кордоном, Хорошаєв увійшов до керівних органів компанії Sevotech, яка мала поставити боєприпаси.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю LB.ua заявив, що, зокрема, спецекспортера "Прогрес" юридично "чистили".

Обвинувачення підозрює, що представник наглядової ради компанії Sevotech Олексій Хорошаєв вирішив заволодіти коштами, призначеними для закупівлі боєприпасів. І для цього Хорошаєв, перебуваючи за кордоном, створив злочинну організовану групу, до якої залучив Лієва.

Також читайте: Справа "Львівського арсеналу": Директора компанії Збітнєва ВАКС відправив під домашній арешт

Обвинувачення вважає, що Хорошаєв та Лієв виконували ролі керівників організованої групи, давали вказівки щодо заволодіння коштами та планували подальше розподілення коштів.

Крім Хорошаєва до наглядової ради "Sevotech" входив ще один українець Владислав Кліщар.

Це людина, яка входить до оточення Андрія Гмиріна, фіскала доби Януковича, який у 2021 році був вхожий до Офісу Президента Зеленського.

Кілька тижнів тому Кліщар отримав підозру від НАБУ за розкрадання коштів на ОГХК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чехії знайшли мертвим керівника компанії, замішаної в скандалі із закупівлею боєприпасів Міноборони України

Автор: 

затримання (4343) Чехія (1639) ТОВ Львівський арсенал (11)


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Топ коментарі
+30
головне не відавайте його зеленим гнидам ті сразу відпустять
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30.09.2024 10:21
+27
"Його оточення сподівається, що він швидко вийде. А чехи кажуть, що сидітиме, поки все не розплутають", - каже джерело."

Спільники мародера з ОПи в шоці.
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30.09.2024 10:22
+9
а! да, дякую за уточнення. Будь-яке лайно доби Януковича може бути вхожим до Офісу Президента Зеленського. Джерело:
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30.09.2024 11:07
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головне не відавайте його зеленим гнидам ті сразу відпустять
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30.09.2024 10:21 Відповісти
Прізвище " бійця", часом не медведчук ?
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30.09.2024 10:30 Відповісти
Можливо й так. Але до чого конкретно цей пост під новиною про шахраїв?
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30.09.2024 10:32 Відповісти
Організатор сидить в ОП, а це виконувач!!
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30.09.2024 12:33 Відповісти
Цар хороший, бояри погані. Організатор це слуга коломойского зеленсьакий, так треба і писати.
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30.09.2024 15:52 Відповісти
Владислав Кліщар - українець? Умієте ви розсмішити !
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30.09.2024 19:50 Відповісти
"Його оточення сподівається, що він швидко вийде. А чехи кажуть, що сидітиме, поки все не розплутають", - каже джерело."

Спільники мародера з ОПи в шоці.
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30.09.2024 10:22 Відповісти
гарні поганяли - хорошаєв, кліщар.
А Лієв теж ворюга?
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30.09.2024 10:26 Відповісти
будь-яке лайно може бути вхожим до Офісу Президента Зеленського. Джерело:
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30.09.2024 10:41 Відповісти
не будь-яке, а до оточення Андрія Гмиріна, фіскала доби янукОвоча, який у 2021 році був вхожий до Офісу Президента Зеленського. Джерело:
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30.09.2024 10:52 Відповісти
а! да, дякую за уточнення. Будь-яке лайно доби Януковича може бути вхожим до Офісу Президента Зеленського. Джерело:
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30.09.2024 11:07 Відповісти
"який у 2021 році був вхожий до Офісу Президента Зеленського"-!!!!!!зеленський не винувчатий!!!!!Його обманули!!!!А ліпєцька фабрика!!!!
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30.09.2024 10:55 Відповісти
пуйло-обманулі дурачка на 4 пяточка це про нас у лютому 2022 р
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30.09.2024 12:38 Відповісти
Потужно. Не пройшло і три роки…
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30.09.2024 11:06 Відповісти
Якщо посадить на загальних умовах до кримінальників повірте через добу вся інфа буле про себе про гроші про дах не могло воно саме прокрутити якщо поплічники споліваються що вийле а може ще і моральну компенсацію вимагатимуть
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30.09.2024 11:23 Відповісти
Подивишся: сморчок сморчком - от ***** йому ті гроші?
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30.09.2024 11:24 Відповісти
.. та ніхресе сморчок , і харя і пузо , .. і дітки якісь віллу просють .. і внуки підростають , хто за них подбає.... тварюка кончена..
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30.09.2024 13:49 Відповісти
Скупо. Цей перець на ставці. Бенефіціари відомі. Всі крутяться біля Бубона, його рішали. Трохи часу пройде, бо знімали налом в кредитній спілці нардепа від Юлі.
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30.09.2024 11:26 Відповісти
зараз ванья суліма прибіжить і буде верещати, що про тЮльку це все брехня, і він не депутат і бізнеса у нього там немає
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30.09.2024 16:42 Відповісти
А це як зрозуміти? - Словацька компанія SEVOTECH звернулася до Міністерства оборони України та Президента Зеленського з вимогою, щоб Львівський арсенал забрав 7 000 мінометних мін до 1 квітня 2024 року, або вони будуть перепродані.
https://unn.ua/news/sevotech-prosyt-lvivskyi-arsenal-do-1-kvitnia-zabraty-snariady-dlia-mou-dokument SEVOTECH просить "Львівський арсенал" до 1 квітня забрати снаряди для МОУ - документ
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30.09.2024 11:33 Відповісти
Пам*ятаєте : як наші воїни (під натиском болотяників) просто волали--- та дайте ж нам 150-их снарядів...А ці.мерзенні -пацюки . дружбани ЗЕ-кайотів / під сміху...очки /кроїли--кромсали кошти світової гумдопомоги .у власні кишені... Що мала йти на поповнення снарядів і все це під облудні. запевнення. що вони і Є та фірма. яка може це забезпечити... І як НЕ дивно-- все це у легендарно-патріотичному місті Лева !? ( ЗЕ-кишло в своєму обжорстві. безліку--грабунку--втратило всяку совість. міру й зв*язок із реальністю!!! )
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30.09.2024 12:46 Відповісти
Головне - тримати під наглядом за козирем ОПи щоб не втік коли за ним прийде контррозвідка. А вона вже йде чи чухається?
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30.09.2024 14:01 Відповісти
Контррозвідка рига Демченко, яи буданова -гогілашвілі, чи малюка-єрмака?
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30.09.2024 14:09 Відповісти
багатьох затримали,а де результат?
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30.09.2024 16:19 Відповісти
там только рыло глянуть.фу,гыдота.
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30.09.2024 17:20 Відповісти
Та не може бути цього...
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30.09.2024 19:47 Відповісти
Арештували чехи !
А українські центуріони не вимагали ?
Ця історія здається вже другий рік тягнеться а арештували тепер ?
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30.09.2024 21:53 Відповісти
Українці навіть за кордоном ******* у своїх. ****, невиліковні
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30.09.2024 22:32 Відповісти
Знавець українців, назови хоч одного українця з цієї банди.
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30.09.2024 23:25 Відповісти
Олексій Хорошаєва.
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30.09.2024 23:33 Відповісти
Судячи по прізвищу, він ніякий не українець, як і всі інші.
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30.09.2024 23:35 Відповісти
Паспорт український - значить українець. Менталітет - це не вроджене явище, а набуте культурне.
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01.10.2024 00:27 Відповісти
Бити будуть ( за шахрайство) по морді, а не по паспорту.
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01.10.2024 00:31 Відповісти
А єврейський клоун нічого, навіть, не підозрював! Бо це кристально чесна людина.
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01.10.2024 08:33 Відповісти
 
 